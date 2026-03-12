Tirreno Adriatico 2026 : un van der Poel monstrueux s'impose sur la 4e étape, le classement
La quatrième étape du Tirreno Adriatico ce jeudi 12 mars entre Norcia et Trasacco a offert une grosse explication entre les favoris.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de la seconde étape), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
15:32 - Champoussin 4e
Clément Champoussin réalise une belle performance en prenant la 4e place de cette étape du jour au Tirreno Adriatico.
15:22 - Pellizzari prend le maillot de leader
Grâce aux bonifications de la deuxième place, l'Italien prend le maillot de leader à Isaac Del Toro qui prend seulement la 10e place.
15:18 - VICTOIRE DE VAN DER POEL
Dans un groupe entre les plus costauds de ce Tirreno Adriatico, c'est Mathieu van der Poel qui s'est imposé sur cette 4e étape en lancant le sprint de loin. Victoire importante pour le Néerlandais qui a coiffé les van Aert et Del Toro.
15:16 - Le dernier kilomètre
Le groupe de 14 se regarde, mais quel travail de Jorgenson pour van Aert. Si le Belge s'impose il pourra dire merci à l'Américain.
15:13 - 4 kilomètres
Van der Poel, Healy, Ganna, Ciccone, Roglic, Pellizzari, Van Aert, Jorgenson, Del Toro, Johannessen, Pinarello, Champoussin, Vendrame et Tobias Johannessen composent ce groupe de tête à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est tout droit jusqu'à l'arrivée au sens propre du terme !
15:09 - Qui pour s'imposer ?
Il reste sept kilomètres et il reste les gros de ce Tirreno Adriatico. Van aert, van der Poel, Del Toro, Ganna, Healy, Roglic... Ils ont tous une belle carte à jouer au sprint.
15:05 - Del Toro accélère
Le Mexicain en place une petite au sommet, mais van der Poel, Jorgenson et compagnie ont tout réussi à prendre sa roue. Il reste 12 kilomètres. Gros écrémage de Jorgenson avec une douzaine de coureurs à l'avant maintenant.
15:01 - Ca explose de partout
Sous l'impulsion de Jorgenson, le peloton explose en plein vol. L'échappée est terminée et la victoire risque de se jouer ici. On attend l'attaque de van Aert ou van der Poel dans quelques secondes.
14:58 - Accélération dans la Tortoreto
L'une des dernières difficultés de la journée dans ce Tirreno avec l'ascension de Tortoreto et ses 2,5km à 5,3%. Le peloton s'agite avec EF pour peut être Ben Healy ou Carapaz.
14:50 - Un homme en tête
Jakub Otruba est désormais seul à l'avant de la course avec une vingtaine de secondes d'avance sur les poursuivants et moins d'une minute désormais sur le peloton à 20 kilomètres de la fin.
14:39 - Moins de 30km !
Il ne reste plus que 30 kilomètres dans cette 4e étape du Tirreno Adriatico avec l'échappée qui fait toujours la course en tête avec Garcia Cortina qui tente de relancer à l'avant, mais l'écart diminue, plus que 1'30'' d'avance sur le peloton.
14:30 - Le groupe explose
Il n'y a plus 12 coureurs en tête, mais 7 sous l'impulsion de Del Grosso avec également la machine danoise Abrahamsen. 20 secondes d'avance sur le groupe Rochas et désormais 2 minutes sur le peloton à 35 kilomètres de l'arrivée.
14:20 - Rémy Rochas passe en tête
Le Français de la Groupama a fait les points au sommet du Castellalto et passe devant Sevilla. L'écart continue de baisser en revanche avec le peloton, plus que 1'40''.
14:12 - Plus que deux minutes
Le rythme est plus important sur la montée de Castellalto avec plus que deux minutes d'avance pour l'échappée. On voit à l'avant de la course des van der Poel, Alaphilippe, Van Aert etc... Mais pas d'attaque.
14:00 - 55 km
Il reste encore 55 kilomètres dans ce Tirreno Adriatico et l'écart est toujours autour des 3 minutes face au peloton dans la montée du Castellalto. 7 kilomètres au programme.
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km