Tirreno Adriatico 2026 : une 4e étape taillée pour Julian Alaphilippe, le classement
Quatrième étape du Tirreno Adriatico ce jeudi entre Norcia et Trasacco
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute quasiment sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de la seconde étape), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
11:15 - 11 coureurs à l'avant
L'échappée du jour est partie et elle est conséquente dans ce Tirreno avec 11 coureurs à l'avant qui possèdent plus de trois minutes d'avance, voici la composition :
Tibor Del Grosso (Alpecin -Premier Tech), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto Intermarché), Iván García Cortina (Movistar), Laurenz Rex (Soudal-QuickStep), Dries De Bondt (Jayco AlUla), Mattia Gaffuri (Picnic PostNL), Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), Timo Kielich (Visma | Lease a Bike), Larry Warbasse (Tudor) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).
11:10 - Les favoris du jour
Pour nous, l'étape est peut être taillée pour un certain Julian Alaphilippe, mais bien évidemment qu'on suivre les Mathieu van der Poel, Wout van Aert et compagnie... Les favoris : Mathieu van der Poel (Alpecin), Wout Van Aert (Visma), Julian Alaphilippe (Tudor)? Isaac Del Toro (UAE), Jasper Philipsen (Alpecin), Tobias Lund Andresen (Decathlon)? Filippo Ganna (INEOS), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Paul Lapeira (Decathlon), Andrea Vendrame (Jayco), Corbin Strong (NSN), Jan Christen (UAE), Paul Magnier (Soudal).
10:40 - Le profil
Une quatrième étape du Tirreno Adriatico assez étrange avec une course en deux temps qui pourrait favoriser une échappée et des puncheurs comme un Julian Alapahilippe ou encore Wout van Aert pour ne citer qu'eux. Les 120 premiers kilomètres, vallonnés et montagneux avec les ascensions de Forca della Civita et Valico La Crocetta, pourraient favoriser cette échappée de costauds avant une partie plus plate qui pourrait favoriser le retour des sprinteurs comme Paul Magnier par exemple.
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km