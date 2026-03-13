Tirreno Adriatico 2026 : Alaphilippe devant, van der Poel offensif, une 5e étape de folie, le classement
Vainqueur ce jeudi, Mathieu van der Poel espère tripler la mise ce vendredi 13 sur la 5e étape du Tirreno Adriatico.
Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.
Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de deux étapes), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.
Le classement du Tirreno-Adriatico 2026
12:30 - Alalphilippe virtuellement leader
Avec quasiment quatre minutes d'avance, Julian Alaphilippe est le leader provisoire de ce Tirreno Adriatico, les écarts de l'échappée ce matin au départ :
- Alaphilippe +1’20” de Pellizzari
- Zimmermann +3’16”
- Verstrynge +5’41”
- Bou +7’45”
- Planckaert +8’45”
- Valgren +9’21”
- Bax +12’05”
- Haig +13’35”
11:57 - Sept hommes devant avec Alaphilippe
Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) et Julian Alaphilippe (Tudor) ont pu rejoindre l'échappée à l'avant avec Edward Planckaert (Alpecin – Premier Tech), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Kevin Geniets (Groupama-FDJ United), Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5) et Sean Flynn (PicNic PostNL).
11:45 - Pellizzari dans un rêve
Nouveau leader de ce Tirreno Adriatico, l'Italien profite pleinement. "C'était un peu inattendu et je suis super heureux et ému. Je vais essayer d'en profiter autant que possible. Je pense que c'est important, mais je ne sais pas si le classement général va se terminer avec une seconde d'écart". Le coureur de 22 ans a également rendu hommage à son équipe : "Nous avons une équipe fantastique et, comme je l'ai déjà dit, nous sommes une équipe d'amis. Le premier soir, à table, c'était un peu comme un dîner entre amis, donc je suis content qu'ils soient avec moi et nous allons nous battre tous ensemble dans les jours à venir".
11:44 - Un début d'étape assez fou
Mathieu van der Poel a des fourmis dans les jambes et veut faire la sélection dès les premières difficultés. Le peloton s'est scindé en plusieurs morceaux sous son impulsion alors qu'on approche du terrain très vallonné.
11:26 - Déjà terminé
Sous l'impulsion de Mathieu van der Poel, l'échappée de Julian Alaphilippe a déjà pris fin. On ne veut pas laisser le Français prendre le large dans un profil qui correspond au double champion du monde.
11:22 - Julian Alaphilippe à l'avant
Julian Alaphilippe a décidé de partir à l'aventure sur ce début d'étape du Tirreno Adriatico avec Jonathan Milan, le sprinteur, dans sa roue.
11:15 - Van der Poel pas rassasié
"Je me sentais plutôt bien dans la montée, mais je savais que ça ne servait pas à grand-chose d'attaquer, car il restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant la ligne d'arrivée. J'ai juste tenté ma chance pour le sprint. On va peut-être essayer de remporter une autre étape. Bien sûr, la dernière étape devrait vraiment bien convenir à Jasper (Philipsen). On verra bien. Pour l'instant, on profite de celle-ci" a expliqué le Néerlandais après sa victoire hier.
10:50 - Le profil
La journée est vallonnée et exigeante autour de Mombaroccio. Les choses sérieuses débuteront rapidement avec une ascension de 1,7 kilomètre à 8,9 %. Le parcours restera ensuite nerveux avec des montées et descentes jusqu’à une deuxième difficulté de 2 kilomètres à 7,5 % et ce sera cette physionomie tout au long du parcours... A partir de l’ascension exigeante des Monti delle Cesane, 7,2 kilomètres à 7 % de moyenne, un écrémage va certainement se faire parmi les favoris...
La carte du Tirreno Adriatico
Les étapes du Tirreno Adriatico
- Étape 1 : Lundi 9 mars 2026 : Lido di Camaiore - Lido di Camaiore contre-la-montre individuel, 11,5 km
- Étape 2 : Mardi 10 mars 2026 : Camaiore - San Gimignano 206 km
- Étape 3 : Mercredi 11 mars 2026 : Cortona - Magliano de' Marsi 225 km
- Étape 4 : Jeudi 12 mars 2026 : Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km.
- Étape 5 : Vendredi 13 mars 2026 : Marotta-Mondolfo - Mombaroccio 186 km
- Étape 6 : Samedi 14 mars 2026 : San Severino Marche - Camerino 189 km
- Étape 7 : Dimanche 15 mars 2026 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tronto 143 km