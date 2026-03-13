Tirreno Adriatico 2026 : Alaphilippe devant, van der Poel offensif, une 5e étape de folie, le classement

Vainqueur ce jeudi, Mathieu van der Poel espère tripler la mise ce vendredi 13 sur la 5e étape du Tirreno Adriatico.

Tirreno Adriatico est la deuxième grosse course à étapes du calendrier World Tour et se dispute sur les mêmes dates que la Course au soleil, Paris - Nice. Mais surprise, cette année le parcours n'offre aucune arrivée au sommet, mais plutôt un terrain vallonné offrant des opportunités à d'autres coureurs que les purs grimpeurs. Les coureurs auront tout de même 15 550 mètres de dénivelé positif à travers 7 étapes dont un contre-la-montre individuel lors de la 1ère étape. Il y aura également 2 étapes dites de plaine, 2 étapes accidentées et plus vallonnés.

Pour cette édition on aura droit à la présence des Italiens Filippo Ganna ou encore Antonio Tiberi. Isaac Del Toro fait figure de grand favori de ce Tirreno Adriatico et il a déjà prouvé lors de la seconde étape. On suivra également des Mathieu van der Poel (vainqueur de deux étapes), Ben Healy, Primoz Roglic et Paul Magnier qui va se frotter à l'élite du sprint dans une première grosse course à étapes World Tour.

Le classement du Tirreno-Adriatico 2026