DIRECT. Strade Bianche 2026 : le duel tant attendu Pogacar contre Seixas, suivez la course

La 20e édition des Strade Bianche sera le théâtre d'une probable empoignade entre Tadej Pogacar, qui vise un record, et le Français Paul Seixas, ambitieux.

13:26 - Erreur de route chez les femmes Sur la course des femmes, qui se sont élancées avant les hommes, les poursuivantes de la tête de course, avec entre autres Demi Vollering, Lotte Kopecky, Pauline Ferrand Prévot, se sont trompées de route. Revivez ce moment en vidéo.

13:23 - Le peloton réduit l'écart (km 64) Le peloton ne compte pas laisser filer les neuf hommes de tête, l'écart se réduit à seulement 1'25 désormais.

13:15 - Le retour à la compétition pour Pogacar Si entamer sa saison aux Strade Bianche reste très rare pour un cycliste, le double champion du monde slovène connaît bien cette course, qui était aussi la première de son calendrier en 2024. Résultat, une victoire. En 2025, le Slovène avait commencé sur l'UAE Tour.

13:13 - L'écart se stabilise (km 57) L'échappée, composée de neuf coureurs, conserve toujours la même avance de 1'55 sur le peloton qui se contente de stabiliser l'écart. Pour rappel, voici la composition de l'échappée du jour : Tibor del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Jack Haig (INEOS Grenadiers), Patrick Konrad (Lidl - Trek), Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort), Adrien Boichis (Red Bull - BORA - hansgrohe), Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Tim Rex (Team Visma | Lease a Bike), Davide Toneatti (XDS Astana Team)

13:10 - Zoccarato dernier vainqueur des échappés L'Italien, parmi les neuf coureurs formant l'échappée, est celui qui présente la dernière victoire en date, c'était lors du Tour de la Mirabelle le 26 aout 2025.

13:07 - Foldager et Zoccarato connaissent l'échappée en Toscane Parmi les neuf coureurs de tête, deux ont déjà pris l'échappée sur les Strade bianche : Samuele Zaccarato en 2022 et Anders Foldager en 2025.

13:01 - 25% du dénivelé couvert Après avoir couvert 51 kilomètres, le peloton a avalé 25% du dénivelé au programme aujourd'hui, soit 896 mètres sur les 3597 mètres au total.

12:58 - Sur des bases dingues (km 46) Cette 20e édition des Strade Bianche pourrait bien être historique en termes de vitesse moyenne du peloton. Après la première heure de course, cette édition présente la moyenne la plus rapide de l'histoire (43.9km/h contre 40.70 en 2025).

12:55 - Vers le Montalcino (km 46) Alors que les neufs coureurs de tête présentent désormais quasiment deux minutes d'avance sur le peloton, les coureurs se dirigent vers la prochaine difficulté, le Montalcino (5.5kms à 5.2%)

12:48 - Des échappés sans grosses références (km 42) Parmi les neufs échappés, aucun n'a joué les premiers dans les Strade Bianche. Le meilleur résultat est à mettre au crédit de Patrick Konrad (24e en 2023).

12:46 - Un groupe s'échappe (km39) Neuf coureurs sont parvenus à s'extirper du peloton : Tibor Del Grosso, Martin Marcellusi, Jack Haig, Patrick Konrad, Samuele Zoccarato, Anders Foldager, Tim Rex, Davide Toneati et le Français Adrien Boichis.

12:45 - Seixas, une première victoire dès sa première participation ? Le Français, ambitieux dans ces Strade Bianche 2026, ne s'avance évidemment pas favori face à Tadej Pogacar mais pourrait tirer son épingle du jeu au bénéfice d'un scénario de course. Le dernier coureur à avoir remporté les Strade Bianche dès sa première participation est un Français, Julian Alaphilippe (2019). Au total, ils ne sont que 7 coureurs dans l'histoire de la course à avoir réalisé pareille performance.

12:38 - Luca Paletti abandonne (km35) L'Italien est le 34e coureur à abandonner alors que plusieurs formations tentent de placer des attaques à l'avant du peloton, sans réussite pour l'instant.

12:35 - Le départ en vidéo Revivez le départ des Strade Bianche 2026 en vidéo, avec Tadej Pogacar en première ligne !