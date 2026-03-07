Strade Bianche 2026 : le cyborg Pogacar vise un record historique, Seixas très attendu, heure et chaîne TV

La 20e édition des Strade Bianche sera le théâtre d'une probable empoignade entre Tadej Pogacar, qui vise un record, et le Français Paul Seixas, ambitieux.

Quelques mois après une cinquième victoire sur le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar va effectuer son grand retour à la compétition sur les Strade Bianche 2026. Ultra favori à la victoire, le Slovène, triple vainqueur en Toscane, a l'occasion de devenir le plus couronné de l'histoire de la course, devant Fabian Cancellara (2008, 2012, 2016). Pour l'en empêcher, le Français Paul Seixas est un outsider crédible, lui qui reste sur une victoire étincelante lors de la Faun Ardèche Classic. Une course où il a notamment surpassé certains grands noms du cyclisme mondial comme Matteo Jorgenson, Mattias Skjelmose ou encore Egan Bernal. De là à titiller le Slovène pour le titre ? Le champion du monde se méfie en tout cas du Français : "Seixas a l'air vraiment en grande forme" assure-t-il.

Pour cette 20e édition des Strade Bianche, l'organisation a souhaité modifier un parcours qui était identique en 2024 et 2025. Deux sections de chemins blancs ont été retirés, La Plana et Serravalle, pour réduire le total de "sterrati" de 84 à 60 kilomètres. Si le profil a donc été légèrement modifié, le Monte Sante Marie restera à priori le juge de paix, lui qui avait été le théâtre des attaques de Pogacar le conduisant à la victoire en solitaire. Au total, plus de 3000 mètres de dénivelé seront avalés par les coureurs pour les mener jusqu'à Sienne où une dernière montée (16%) les attends.

A quelle heure débutent les Strade Bianche 2026 ?

Les Strade Bianche 2026 débuteront à 11h45 au départ de Sienne.

Sur quelle chaîne suivre les Strade Bianche 2026 ?

Les Strade Bianche 2026 sont à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sur la plateforme HBO Max à partir de 14h20.