Paul Seixas : la décision va être prise pour le Tour de France 2026, le coureur a pris sa décision

Star annoncée du cyclisme français, Paul Seixas rêve du Tour de France...

Paul Seixas est désormais un nom à suivre dans le cyclisme mondial. Par son jeune âge et son talent, le Français est très attendu en cette saison 2026 et déjà lors de la Strade Bianche face à des grands noms du vélo comme Tadej Pogacar, tenant du titre et champion du monde.

Déjà vainqueur à deux reprises cette saison, ses deux victoires professionnelles, Paul Seixas est peut être "l'élu" pour les Français, celui qui arrivera enfin à faire triompher un Français au Tour de France. Mais est ce que Paul Seixas sera de la partie en 2026 ? "Le plan n'a pas changé" a expliqué Sébastien Joly, directeur de la compétition chez Decathlon-CMA CGM. Mais la décision pourrait être rapidement prise... Selon L'Equipe, le Lyonnais se reposera en famille, rentrera chez lui à Nice pour s'entraîner après la Strad Bianche et repartira au Tour du Pays Basque (6-11 avril) et courra deux courses des ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, les 22 et 26 avril. " On fera le point après, les choses sont très claires, et je pense que pouvoir se concentrer complètement sur ces objectifs-là lui permet d'être libéré, explique Sebastien Joly. C'est parce qu'on fonctionne bien comme ça qu'on ne change pas les plans." Et toujours selon les informations de L'Equipe, le Français veut bien participer à ce Tour en 2026... "Mon plus grand rêve, c'est de gagner le Tour de France" avait-il d'ailleurs lancé pour le quotidien, expliquant tout de même qu'il a ""encore le temps et qu'il doit encore progresser pour vois s'il peut "y prendre part".