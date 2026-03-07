Bilbao - Barcelone : décimé, le Barça ne doit pas se rater

Mis sous pression par le Real Madrid, le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur ce samedi soir à Bilbao (21h00) lors de la 27e journée de Liga.

C'est un duel de déçus qui va se jouer entre l'Athletic Club et le FC Barcelone ce samedi soir à San Mamés pour la 27e journée de Liga (21 heures), puisque les deux équipes ont été éliminées en demi-finales de la Coupe du Roi cette semaine. Le Barça a bien battu l'Atlético (3-0) en allant au bout de ses forces, mais a payé sa défaite du match aller (4-0), alors que Bilbao s'est incliné dans le derby basque sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0 ; 1-0).

Mais il faut déjà tourner la page pour les deux équipes pour la fin de la saison. Neuvième de Liga, Bilbao a besoin de points pour jouer l'Europe la saison prochaine, même si la fin de cycle se rapproche pour Ernesto Valverde. Après la victoire polémique du Real Madrid à Vigo ce vendredi en ouverture de la 27e journée (1-2), grâce notamment à un but d'Aurélien Tchouaméni, le Barça n'a plus qu'un point d'avance sur le club madrilène en tête du classement et doit repartir du Pays basque avec un résultat positif. Mais les deux clubs ne pourront pas gagner tous les deux.

Le Barça pense à la Ligue des champions

La victoire contre l'Atlético mardi dernier (3-0) a laissé des traces dans l'effectif de Barcelone. Jules Koundé et Alejandro Baldé sont sortis blessés tandis que Pedri a terminé la rencontre dans un grand état de fatigue. Avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi soir à Newcastle, Hansi Flick ne devrait pas prendre de risques avec ses cadres et faire tourner autant que possible, malgré le risque d'une contre-performance dans le Pays basque.

Les Catalans ne repasseront d'ailleurs pas par Barcelone après cette rencontre à San Mamés pour favoriser la récupération et se rendront directement en Angleterre pour se préparer pour la Ligue des champions. En début de saison, le club catalan s'était imposé à Newcastle lors de la première journée de la phase de poules, grâce à un doublé de Rashford (1-2). Mais le Barça doit d'abord se focaliser sur San Mamés, même si Bilbao n'est plus l'équipe impressionnante de la saison passée. Nico Willams, qui vit un cauchemar cette saison à cause de ses adducteurs, sera dans les tribunes.

Les compos de Bilbao - Barcelone : le Barça décimé

Pour cette rencontre de prestige face à Barcelone, Ernesto Valverde devra faire sans Nico Williams, toujours gêné par ses adducteurs. Berenguer devrait souffler et laisser sa place à Unai Gomez, alors qu'Aymeric Laporte va enchaîner même s'il est loin d'être à 100% physiquement, puisque Paredes est absent.

Le onze de départ probable de l'Athletic Club : U. Simon - Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche - Galarreta, Jauregizar - I. Williams, Sancet, U. Gomez - Guruzeta.

À cause de la victoire du Real Madrid vendredi soir, l'entraîneur du Barça Hansi Flick ne devrait effectuer que des rotations limitées malgré la reprise de la Ligue des champions la semaine prochaine. Eric Garcia et Cancelo devraient débuter sur les flancs de la défense à la place de Koundé et Baldé, blessés. Épuisé à la fin du match contre l'Atlético mardi (3-0), Pedri devrait souffler au milieu, comme Raphinha.

Le onze de départ probable du FC Barcelone : J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo - Casado, Bernal - L. Yamal, D. Olmo, Rashford - Lewandowski.

Heure, chaîne, comment voir Bilbao - Barcelone en direct

Ce match entre l'Athletic Club et le FC Barcelone ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Bilbao et le Barça à partir de 21h00 ce samedi 7 mars, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur MyCanal, le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bilbao - Barcelone ?

Pour cette rencontre de la 27e journée de Liga, le FC Barcelone est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement toujours compliqué à San Mamés. La cote pour une victoire des Barcelonais oscille entre 1,5 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Basques à domicile se situe entre 4,2 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.