DIRECT. Bilbao - Barcelone : il y a urgence pour le Barça, suivez le match

Le FC Barcelone ne parvient pas à prendre le dessus sur Bilbao, ce samedi lors de la 27e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:13 - Sancet croise son ballon Sancet se met en évidence peu après son entrée en jeu. Bien servi dans la surface par Navarro, le meneur de jeu basque croise son tir du gauche mais Joan Garcia se couche bien dessus.

22:11 - Carton jaune pour Rego Le premier carton jaune de la rencontre est attribué à Rego, le milieu de terrain de l'Athletic Club, pour une faute vilaine sur Dani Olmo au milieu du terrain.

22:08 - Cubarsi de la tête Sur un centre de Rashford, Cubarsi dévie le ballon de la tête mais ne trouve pas le cadre, alors que Ferran Torres était tout près de pouvoir dévier le ballon au fond des filets.

22:07 - Barcelone: Pedri est entré Du côté de Barcelone, Hansi Flick a effectué durant la mi-temps son premier changement. Pedri a pris le brassard et a remplacé Bernal au milieu du terrain.

22:06 - Bilbao: Sancet est entré Du côté de Bilbao, Ernesto Valverde a effectué un changement durant la pause. Selton Sanchez laisse sa place à Oihan Sancet, l'habituel titulaire du poste.

22:05 - C'est reparti entre Bilbao et Barcelone ! L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période entre l'Athletic Club et le FC Barcelone ! Ce sont les Catalans qui engagent pour cette seconde période.

22:02 - Des remplaçants de choix à Barcelone Du côté de Barcelone, Hansi Flick a de nombreuses options sur son banc pour la deuxième période. Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski, Fermin Lopez mais aussi Roony Bardghji pourraient entrer pour tenter de permettre au Barça de l'emporter à Bilbao ce soir.

21:56 - Tout reste ouvert entre Bilbao et Barcelone Après 45 minutes à San Mamés, rien n'est encore fait entre l'Athletic Club et Barcelone (0-0). Si la première période a été très rythmée, les deux équipes n'ont eu que très peu d'occasions chacune. En début de match, Cancelo a failli marquer contre son camp (1ère) avant que Ferran Torres ne teste les gants d'Unai Simon (2e). Juste avant la pause, sur corner, l'attaquant du Barça a failli inscrire un but superbe d'une sorte de Madjer aérienne, sans réussir à cadrer finalement (45e+2). C'est tout, et tout reste donc encore possible entre les deux équipes en deuxième période.

21:49 - C'est la pause entre Bilbao et Barcelone (0-0) L'arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires ! L'Athletic Club et le FC Barcelone sont à égalité après les 45 premières minutes (0-0).

21:47 - Torres juste à côté ! Ferran Torres est tout près de marquer l'un des buts de l'année ! Sur un corner frappé sortant depuis la droite vers la gauche, l'attaquant espagnol coupe la trajectoire et reprend d'une sorte de Madjer aérienne, mais le ballon fuit le cadre pour quelques centimètres au deuxième poteau...

21:46 - Trois minutes de temps additionnel L'arbitre accorde trois minutes de temps additionnel pour cette première période entre Bilbao et Barcelone, à San Mamés.

21:43 - But refusé à Iñaki Williams Parti très largement en position de hors-jeu, Iñaki Williams réussit à marquer à la fin de l'action mais le but est refusé parfaitement logiquement. Le frère de Nico Williams avait au moins deux mètres d'avance.

21:42 - Laporte se relève Aymeric Laporte et Joan Garcia se heurtent sur un coup franc de Bilbao et le défenseur franco-espagnol retombe mal. Il se plaint quelques instants du cou, mais il va reprendre sa place. Le jeu peut recommencer.

21:39 - Berenguer manque son centre Sur un coup franc lointain et légèrement excentré, Berenguer se charge de le tirer mais manque son centre et ne lève pas assez le ballon. La défense catalane repousse facilement le danger.

21:35 - Joan Garcia impérial ! Lancé en profondeur par une passe en retrait involontaire de Gerard Martin, Selon Sanchez arrive sur le ballon avant Joan Garcia et tente de crocheter mais le portier catalan est attentif et détourne le ballon dans les pieds de son adversaire.

21:34 - Un seul tir pour le Barça Dominateur, le Barça n'arrive pas vraiment à prendre à revers le bloc basque et Unai Simon passe jusqu'ici une soirée très tranquille. Les Catalans n'ont frappé qu'une fois au but, après 34 minutes de jeu.

21:31 - Olmo signalé hors-jeu Il n'y a pas que le Barça qui joue le hors-jeu très haut. La défense basque fait aussi la même chose et prend au piège Dani Olmo, qui filait au but... Ernesto Valverde a eu peur !

21:28 - Williams frappe à côté Selton Sanchez est bien servi après un bon appel en profondeur et pénètre dans la surface. Il frappe mais est contré, sauf que le ballon revient sur Iñaki Williams qui frappe depuis l'entrée de la surface... c'est à côté !

21:24 - Navarro est à droite maintenant Entré à gauche à la place d'Unai Gomez, Robert Navarro est finalement venu se placer sur l'aile droite de l'attaque de Bilbao, laissant l'aile gauche à Berenguer.

21:21 - 77% de possession pour le Barça Voilà une statistique qui illustre la domination barcelonaise pour l'instant. Après 20 minutes de jeu, 77% de possession de balle pour le Barça à Bilbao.

21:18 - Bilbao en souffrance L'Athletic Club a beaucoup, beaucoup de mal à récupérer le ballon depuis plusieurs minutes mais surtout à le conserver une fois repris. Même si, pour l'instant, le Barça ne se montre pas vraiment dangereux.

21:14 - Barcelone prend le contrôle Après dix minutes très animées, le match entre Bilbao et Barcelone a baissé de rythme et l'équipe catalane parvient enfin à prendre le contrôle du ballon.

21:12 - Bilbao: Unai Gomez sort, blessé Mauvaise nouvelle pour l'Athletic Club et Unai Gomez. Ce dernier ne peut même pas poser le genou au sol et c'est terminé pour lui ce soir, en espérant que cela ne soit pas trop grave et que sa saison ne soit pas terminée. Robert Navarro fait son entrée en jeu.

21:09 - Unai Gomez reste au sol Après un duel musclé à l'épaule avec Marc Bernal, Unai Gomez semble s'être fait mal au genou sur un mauvais appui... l'ailier basque reste au sol et le jeu est arrêté.