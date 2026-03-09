Ester Exposito : icone, une vidéo vue 92 millions de fois... Qui est l'actrice annoncée en couple avec Kylian Mbappé ?

Le footballeur français, Kylian Mbappé, a été aperçu en compagnie de l'actrice espagnole, Ester Exposito, à Paris, jeudi 5 mars.

Même s'il ne joue pas en ce moment, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui en dehors des terrains. Selon les informations du blogueur Aqababe dans un premier temps puis confirmés par les médias espagnols et certaines images, l'attaquant du Real Madrid serait en couple avec l'actrice espagnole Ester Exposito. "Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment. Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier (ndlr, jeudi) au bar du Pullman (le 10e ciel) en train de s'embrasser durant toute la soirée", a révélé Aqababe, sur son compte X ce vendredi 6 mars, dans un post qui a explosé les vues en quelques heures. Pour appuyer ses propos, le blogueur, Aqababe a ajouté plusieurs photos où l'on voit Kylian Mbappé accompagné d'une femme qui est de dos sur les clichés.

Qui est Ester Exposito ?

Ester Exposito est une actrice espagnole, qui s'est fait connaître dans la série Netflix Élite avec son rôle de Carla Rosón Caleruega. La mannequin, âgée de 26 ans, a également fait des apparitions dans plusieurs films et joue, depuis 2024, dans Bandidos. Devenue également une véritable icône de la mode en Espagne, la native de Madrid, est suivie par plus de 24 millions de personnes sur Instagram. Elle est devenue la personnalité la plus populaire de son pays sur le réseau social après avoir battu le record de la vidéo la plus vue (92 millions de fois) pour une danse sur la danse "El Efecto" dans une vidéo courte d'Instagram pendant le confinement. Dans la boite à questions sur Canal +, elle s'était livrée sur la France, expliquant qu'elle trouvait la langue française très "sexy" et qu'elle aimait particulièrement le fameux "Je t'aime"... Elle avait également accordé une interview il y a deux ans à Guillaume Pley pour se faire connaitre.

En couple ou non ?

Aucun des deux principaux intéressés n'a confirmé les rumeurs. Pour autant, plusieurs éléments renforcent la véracité de l'information. Kylian Mbappé et Ester Exposito se suivent sur Instagram et l'international français a même liké une publication très affriolante d'Ester Expósito, en décembre dernier. De plus, la Madrilène de naissance a posté ce week-end une story depuis la Tour Eiffel, prouvant sa présence à Paris. Au même moment, Kylian Mbappé était lui aussi dans la capitale française pour y consulter des spécialistes concernant sa blessure au genou droit qui le tient éloigné des terrains. Mais Marca et AS, ont interprété le séjour d'Ester Exposito à Paris, confirmée par ses nombreuses publications sur Instagram, comme une preuve de l'existence de son couple avec Mbappé. La présence de l'égérie Dolce & Gabbana et Yves Saint Laurent à l'intérieur du van dans lequel le champion du monde s'est engouffré au sortir d'un hôtel parisien ce dimanche alimente également les rumeurs....

Le passé sentimental de Kylian Mbappé

Ce n'est pas la première fois que la mannequin de 26 ans est associée à un joueur de football. En août 2024, Ester Exposito faisait la une des journaux avec Vinicius Junior, le coéquipier de Mbappé au Real Madrid, après que les deux avaient été aperçus ensemble à un concert de Travis Scott à Madrid. Une romance rapidement démentie par Ester Expósito qui avait publié la mention "Fake News" sur ses stories Instagram.

Kylian Mbappé est toujours très discret sur sa vie sentimentale. Il aurait été en relation avec l'actrice Emma Smet, même si ça n'a jamais été officialisé. Le capitaine de l'Équipe de France avait aussi été aperçu à plusieurs reprises avec un mannequin, notamment au Festival de Cannes, sans qu'aucun des deux ne confirme une potentielle relation.

