Ester Exposito : qui est l'actrice annoncée en couple avec Kylian Mbappé ?

Le footballeur français, Kylian Mbappé, aurait été aperçu en compagnie de l'actrice espagnole, Ester Exposito, à Paris, jeudi 5 mars. Une information non confirmée par les principaux intéressés.

Même s'il ne joue pas en ce moment, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui en dehors des terrains. Selon les informations du blogueur Aqababe, l'attaquant du Real Madrid serait en couple avec l'actrice espagnole Ester Exposito. "Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment. Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier (ndlr, jeudi) au bar du Pullman (le 10e ciel) en train de s'embrasser durant toute la soirée", a révélé Aqababe, sur son compte X ce vendredi 6 mars, dans un post qui a dépassé les 600 000 vues en quelques heures.

Pour appuyer ses propos, le blogueur, Aqababe a ajouté plusieurs photos où l'on voit Kylian Mbappé accompagné d'une femme qui est de dos sur les clichés. Ce qui rend l'identification d'Ester Expósito difficile, même si les sources du blogueur seraient formelles sur l'identité de la jeune femme.

Des indices qui tendent vers une relation entre Kylian Mbappé et Ester Exposito

Ester Exposito est une actrice espagnole, qui s'est fait connaître dans la série Netflix Élite avec son rôle de Carla Rosón Caleruega. La mannequin, âgée de 26 ans, a également fait des apparitions dans plusieurs films et joue, depuis 2024, dans Bandidos.

Aucun des deux principaux intéressés n'a confirmé les rumeurs. Pour autant, plusieurs éléments renforcent la véracité de l'information. Kylian Mbappé et Ester Exposito se suivent sur Instagram et l'international français a même liké une publication très affriolante d'Ester Expósito, en décembre dernier. De plus, la Madrilène de naissance a posté ce week-end une story depuis la Tour Eiffel, prouvant sa présence à Paris. Au même moment, Kylian Mbappé était lui aussi dans la capitale française pour y consulter des spécialistes concernant sa blessure au genou droit qui le tient éloigné des terrains. Selon RMC Sport, Kylian Mbappé est retourné en Espagne ce vendredi.

Le passé sentimental de Kylian Mbappé

Ce n'est pas la première fois que la mannequin de 26 ans est associée à un joueur de football. En août 2024, Ester Exposito faisait la une des journaux avec Vinicius Junior, le coéquipier de Mbappé au Real Madrid, après que les deux avaient été aperçus ensemble à un concert de Travis Scott à Madrid. Une romance rapidement démentie par Ester Expósito qui avait publié la mention "Fake News" sur ses stories Instagram.

Kylian Mbappé est toujours très discret sur sa vie sentimentale. Il aurait été en relation avec l'actrice Emma Smet, même si ça n'a jamais été officialisé. Le capitaine de l'Équipe de France avait aussi été aperçu à plusieurs reprises avec un mannequin, notamment au Festival de Cannes, sans qu'aucun des deux ne confirme une potentielle relation.

