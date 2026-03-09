"J'avais prévenu" : 23 cartons rouges, intervention de la police, Hulk impliqué... La vidéo folle de la bagarre au Brésil
Une violente bagarre a eu lieu entre joueurs de la finale du championnat brésilien entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro.
Une image qui fait le tour du monde pour de mauvaises raisons. Dans la nuit de dimanche à lundi, une gigantesque bagarre a marqué la finale du championnat brésilien entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro. Cette dernière est intervenue après un duel musclé entre le gardien de l'Atlético Everson et l'attaquant adverse Christian. Everson lui a notamment donné plusieurs coups de genoux alors qu'il était au sol.
UNE FINALE QUI VIRE AU DRAME— Kultur (@Kulturlesite_) March 9, 2026
Cette nuit la finale du championnat brésilien qui opposait Cruzeiro à Atlético Mineiro a fini en BAGARRE GÉNÉRALE
Des joueurs ont fini en sang et la police a dû intervenir
23 CARTONS ROUGES au total
Le match s'est transformé en véritable combat. La star brésilienne Hulk a été notamment impliquée, se faisant frapper par Lucas Villalba, Lucas Romero et Junior Alonso ont asséné un coup de pied à Everson alors que Matheus Henrique l'a frappé avec son poing droit. Les forces de l'ordre et la sécurité ont dû intervenir pour mettre fin à cette bataille. Après dix minutes de chaos, les joueurs ont pu terminer la rencontre mais avec 23 expulsions, 11 pour l'Atletico Mineiro et 12 pour Cruzeiro. "
J'avais prévenu l'arbitre dès le début du match que ça allait mal tourner" a lancé l'ex-footballeur du FC Porto au média brésilien Globo Esporte.
Il (l'arbitre) a manqué de caractère. S'il devait expulser, un, deux voire trois joueurs, il devait le faire ! Il craignait d'arbitrer la finale. Mais, il n'a aucune personnalité." Cruzeiro a finalement remporté le championnat en battant l'Atletico Mineiro (1-0).