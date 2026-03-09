"J'avais prévenu" : 23 cartons rouges, intervention de la police, Hulk impliqué... La vidéo folle de la bagarre au Brésil

Une violente bagarre a eu lieu entre joueurs de la finale du championnat brésilien entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro.

Une image qui fait le tour du monde pour de mauvaises raisons. Dans la nuit de dimanche à lundi, une gigantesque bagarre a marqué la finale du championnat brésilien entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro. Cette dernière est intervenue après un duel musclé entre le gardien de l'Atlético Everson et l'attaquant adverse Christian. Everson lui a notamment donné plusieurs coups de genoux alors qu'il était au sol.