DIRECT. Newcastle - Barcelone : le Barça se rassure un peu, Yamal est en jambes, suivez le match

Newcastle reçoit le FC Barcelone ce mardi à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

21:46 - C'est la pause ! Les 22 acteurs vont pouvoir reprendre leur souffle après 45 premières minutes débridées à St James Park. Le score est toujours de 0-0 mais les occasions ont été nombreuses.

21:45 - Elanga demande le pénalty (45') Alors qu'il tentait de combiner avec Osula, Elanga s'écroule dans la surface et demande le pénalty. L'arbitre de ce Newcastle - Barcelone ne bronche pas.

21:41 - Le Barça n'est pas pressé (43') Malmené dans ce premier acte de Newcastle - Barcelone, le Barça semble se satisfaire de ce match nul pour le moment. Garcia prend tout son temps pour dégager et ça ne plait pas du tout aux supporters anglais.

21:40 - Yamal s'en sort très bien ! (41') L'ailier espagnol est en retard sur Hall et commet une faute qui aurait pu lui valoir un carton jaune. L'arbitre de ce Newcastle - Barcelone est clément et heureusement pour Yamal et le Barça car il est sous le coup d'une suspension.

21:39 - Osula un peu court (40') Elanga réalise un centre fort dangereux au second poteau. Osula se jette mais est un peu court pour couper la trajectoire.

21:38 - Trippier garde sa place (39') Le capitaine de Newcastle fait son retour sur la pelouse mais ne semble pas encore être à 100%.

21:37 - Petite inquiétude (37') Le capitaine de Newcastle, Kieran Trippier est au sol et a du mal à reprendre sa place. Livramento a débuté son échauffement sur le bord du terrain.

21:35 - Cancelo s'essaye (36') Le latéral portugais rentre dans la surface après une relance manquée de Tonali. La frappe de Cancelo est facilement repoussée par la défense adverse.

21:34 - Le premier jaune (34') Tonali accroche le maillot de Raphinha et écope du premier carton jaune de ce Newcastle - Barcelone.

21:33 - Garcia ne relâche pas (33') Cette fois, l'intervention de Garcia est excellente. Le gardien du Barça se saisit de la frappe d'Elanga.

21:31 - Des attaques qui penchent à droite (32') Depuis le début de ce Newcastle - Barcelone, les Catalans plébiscitent le côté de Lamine Yamal sur leurs attaques. 45% des attaques du Barça viennent de la droite.

21:30 - Barnes un peu court (31') L'ailier de Newcastle se bat pour essayer de sauver la sortie du ballon mais la passe de son coéquipier est bien trop longue.

21:27 - Raphinha chambré (28') Après un contrôle facile manqué, l'ancien joueur du Stade Rennais reçoit les moqueries appuyées des supporters de Newcastle.

21:26 - Un beau mouvement (27') Les supporters de Newcastle applaudissent à l'issue de ce très beau mouvement collectif des Magpies. Osula conclut par un coup de tête un peu trop enlevé.

21:24 - Yamal de plus en plus en vue (25') Discret depuis l'entame de ce Newcastle - Barcelone, le prodige espagnol commence à se montrer et il est à son avantage lors de ses touches de balle.

21:21 - Barcelone reprend le ballon (22') Après une entame très volontaire des Magpies, les Catalans ont mis le pied sur le ballon profitant du petit coup de mou des Anglais.

21:19 - Burn s'est fait peur (20') Le défenseur anglais a presque concédé un but contre son camp terrible sur ce centre de Raphinha. Pourtant, Burn était totalement seul.

21:18 - Toujours de la pédagogie (19') Hall prend un gros risque et se fait subtiliser le ballon par Yamal. Il est obligé de commettre une grosse faute mais l'arbitre de ce Newcastle - Barcelone décide de ne pas sortir de carton.

21:16 - L'arrêt pour rien de Garcia ou pas.. (17') Elanga s'avance face à Joan Garcia et croise sa frappe. Le gardien barcelonais sort une magnifique parade mais une position de hors-jeu a été signalée. Avec le ralenti, rien n'est moins sûr.

21:15 - Des bases très élevées (16') En Angleterre, c'est le box to box qui prime dans ce Newcastle - Barcelone. Ça va d'un but à l'autre dans ce huitième de finale aller assez dingue pour le moment.

21:14 - La couverture de Cancelo (14') Elanga appelle le ballon après un contre rapide des Magpies. Barnes tente de le servir mais Cancelo a suivi le Suédois et concède un nouveau corner dans ce Newcastle - Barcelone.

21:12 - Raphinha est contré (13') Lancé dans la profondeur, l'ailier brésilien du Barça frappe depuis un angle fermé. Tellement fermé que Trippier intervient.

21:11 - La bonne intervention d'Hall (12') Le défenseur de Newcastle fait une excellente intervention dans les pieds de Yamal avant d'obtenir la faute.

21:10 - Garcia en deux temps (10') Décidément, le portier du Barça n'est pas totalement entré dans ce Newcastle - Barcelone. Joan Garcia laisse encore échapper le cuir sur cette remise en première intention d'Elanga.