Newcastle - Barcelone : une véritable hécatombe, compos et horaire

Newcastle reçoit le FC Barcelone ce mardi à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les deux entraineurs seront privés de joueurs importants.

En mauvaise passe en Championnat, la Ligue des champions apparait, pour Newcastle, comme une bouffée d'air frais. Les Magpies ont corrigé Qarabag lors des barrages avec une victoire 9-3 sur l'ensemble des deux rendez-vous et entretiennent l'espoir d'un titre cette saison. Éliminés de la FA Cup le week-end dernier après un revers face à Manchester City (1-3), les hommes d'Eddie Howe peuvent s'appuyer sur une belle série en Ligue des champions (3v, 2n). "Peu importe l'adversaire au tour suivant, ce sera une affiche incroyable pour nous. C'est une chose énorme pour nous, de donner à notre saison un élan supplémentaire pour passer ces barrages et accéder au tour suivant", avait assuré Eddie Howe après le match retour contre Qarabag.

Barcelone réalise une saison magnifique jusqu'ici. Les quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues donnent de la confiance aux Catalans qui ont, malgré tout, connu une cruelle élimination en Coupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. La défaite 4-0 lors du match aller a été trop dure à remonter malgré une brillante victoire 3-0 au retour. "Il n'y a pas de match facile car c'est la Ligue des champions. Newcastle est une excellente équipe, nous l'avons vu lors des derniers matches et aussi lorsque nous avons joué là-bas [lors de la phase de ligue]. Ce ne sera pas facile", a assuré le technicien allemand du Barça, Hansi Flick.

En effet, les Magpies et les Catalans se sont déjà affrontés lors de cette édition de la Ligue des champions. Il faut remonter au 18 septembre 2025 et à la première journée de la phase de ligue pour retrouver trace de cet affrontement. Le Barça s'était imposé (2-1) à l'issue d'une rencontre étriquée où Rashford s'était signalé par un doublé.

A quelle heure débute le match Newcastle - Barcelone ?

Le match Newcastle - Barcelone débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera dans l'antre des Magpies, à Saint James Park.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Newcastle - Barcelone ?

Canal+Foot proposera ce Newcastle - Barcelone. L'Italien Marco Guida a été désigné arbitre de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Newcastle - Barcelone ?

Canal+ proposera une diffusion streaming de ce Newcastle - Barcelone. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour Newcastle - Barcelone ?

Les deux équipes font face à de nombreux pépins physiques. Eddie Howe ne pourra notamment pas compter sur son métronome au milieu de terrain Bruno Guimaraes ou encore son expérimenté défenseur Fabian Schar. Le XI probable de Newcastle : Ramsdale - Trippier, Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali, Joelinton - Elanga, Gordon, Barnes.

En face, Hansi Flick devra, quant à lui, se passer du Français Jules Koundé ou encore d'Alejandro Baldé qui se sont blessés face à l'Atletico Madrid il y a une semaine. Le XI probable du Barça : Joan García - Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo - Pedri, Casadó - Yamal, Fermín López, Raphinha - Lewandowski.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Newcastle - Barcelone ?

Betclic : Newcastle 2,92 / Nul 3,88 / Barcelone 2,18

Unibet : Newcastle 2,95 / Nul 3,95 / Barcelone 2,18

Winamax : Newcastle 2,75 / Nul 3,95 / Barcelone 2,15