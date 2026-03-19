Liste Deschamps : le dilemme Mbappé, les 23 pour la tournée aux Etats-Unis en direct vidéo
Didier Deschamps va dévoiler ce jeudi 19 mars la nouvelle liste des Bleus pour sa prochaine tournée aux Etats-Unis avec deux matchs amicaux au programme.
- Didier Deschamps annonce sa liste des 23 joueurs pour la tournée américaine ce jeudi 19 mars depuis le siège de la FFF à 14h.
- Les Bleus vont jouer deux matchs amicaux pour préparer le Mondial face au Brésil et la Colombie du côté de Boston et Landover aux Etats-Unis.
- Pour ce rassemblement, l'incertitude demeure autour de Mbappé. Blessé au genou depuis plusieurs semaines, le capitaine des Bleus a fait son retour en Ligue des champions face à Manchester City ce mardi. Mais est-ce raisonnable de le faire jouer directement 90 minutes avec les Bleus ? Selon les informations du Figaro, il y a de fortes chances pour que l'attaquant du Real Madrid soit de la partie, notamment pour des questions de sponsor car la France pourrait être sous la pression de Nike, sponsor principal du maillot des Bleus (100 millions d'euros par an)... Le nouveau maillot devrait également faire son apparition en hommage aux Etats-Unis durant cette tournée.
12:00 - Brice Samba a confiance en Lucas Chevalier
"On a tous eu cette période dans notre carrière où il faut apprendre, digérer et surtout accepter les choses et repartir au travail. C’est quelqu’un qui a confiance en lui, il va rebondir très vite" a lancé le portier de Rennes juste avant l'annonce de la liste de Deschamps.
11:30 - Pas de surprise en défense ?
Koundé, Gusto, Saliba, Upamecano, Konaté, Digne, T. Hernandez seront appelés pour ce rassemblement et devraient faire le voyage aussi pour la Coupe du monde. Des incertitudes sur le dernier nom avec Lucas Hernandez ou encore Wesley Fofana.
11:00 - Lucas Chevalier out ?
Sa mise sur le banc au PSG n'est pas une bonne nouvelle pour Lucas Chevalier. Appelé en équipe de France lors des derniers rassemblements, le Français risque également de perdre sa place chez les Bleus. Si Mike Maignan et Brice Samba seront conviés, la 3e place fait débat. Alphonse Areola, Robin Risser et le gardien de Côme, Jean Butez sont cités...
10:30 - Une liste avec des indices pour la Coupe du monde ?
C'est la toute dernière liste avant le Mondial 2026 et les noms seront particulièrement scrutés. Si plusieurs joueurs semblent être assurés d'être du voyage, il existe quelques incertitudes au milieu de terrain notamment sur la présence de N'Golo Kanté et Kephren Thuram. L'expérience de l'ancien joueur de Chelsea pourrait être privilégié, une première réponse ce jeudi.
09:55 - Mbappé absent ?
L'incertitude demeure autour de Kylian Mbappé. De retour de blessure il y a quelques heures face à Manchester City, le Français est-il suffisamment rétabli pour disputer deux rencontres internationales, certes amicales ? En raison des relations un peu tendues entre les staffs médicaux des clubs et des sélections depuis quelques mois, le temps de jeu pourrait être limité...
La dernière liste de Deschamps
- Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier
- Défenseurs : William Saliba, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto
- Milieux : Eduardo Camavinga, N'golo Kanté, Manu Koné, Kephren Thuram, Michael Olise, Warren Zaïre Emery
- Attaquants : Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike