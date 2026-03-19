Liste Deschamps : Mbappé présent, pas de surprise mais 26 joueurs

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 19 mars la nouvelle liste des Bleus pour sa prochaine tournée aux Etats-Unis avec deux matchs amicaux au programme.

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14:15 - La liste des Bleus ressemblera à celle du mois de mai "On a toujours des réponses à chaque rassemblement, même si on a déjà des enseignements sur les joueurs. Sportivement, cette tournée n'est pas idéale. On joue jeudi et dimanche, avec des joueurs qui viennent de jouer la C1. Il y a des matchs importants ce week-end, et après le rassemblement. On a ces deux matchs, les séances d'entraînement seront réduites. On va faire en sorte d'aller à l'essentiel. Le Brésil et la Colombie nous donneront des réponses supplémentaires. Statistiquement, dans cette liste, il y en aura beaucoup au mois de mai même s'il ne faut pas faire trop de conclusions hâtives. En deux mois, il peut se passer beaucoup de choses. Pas négatives j'espère" analyse Deschamps.

14:10 - Zaïre Emery pas un latéral pour Deschamps "Dans cette position d'arrière-droit, même si avec le système du jeu du PSG, il n'est jamais offensivement dans une position de latéral droit. Je le considère avant tout comme un milieu de terrain, qui peut être une option. L'objectif avec le staff, c'est d'avoir 3 options à chaque poste. Si c'est possible avec 23 joueurs... Si j'ai élargi la liste, c'est pour des raisons bien spécifiques. Il a eu une période un peu moins bien lui aussi, il est repassé par les Espoirs et depuis il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l'amène à revenir avec nous" a expliqué Didier Deschamps.

14:07 - Chevalier toujours n°3 "Son dernier match remonte à fin janvier si je ne me trompe pas. Depuis, il est dans une situation plus compliquée où il n'a pas de temps de jeu. Ca m'est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club et de leur tendre la main. Ca fait partie de la relation de confiance. Je n'oublie pas qu'à l'automne, il devait concurrencer Maignan. Il n'y a que quatre mois depuis. Cette situation n'est pas idéale pour lui, j'ai échangé avec lui. Il est pris dans un rôle de numéro 3. C'est important pour moi humainement, il n'a pas perdu sa valeur en quatre mois. Il reste en activité. Est-ce que ça va évoluer ? Je lui souhaite, mais je ne mets pas de pression sur le PSG et Luis Enrique. Mais ça me semblait pour lui de le prendre sur ce rassemblement" a expliqué Deschamps.

14:06 - La liste Voici la liste de Deschamps pour la tournée américaine : Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier

Défenseurs : William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Pierre Kalulu, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto

Milieux : Eduardo Camavinga, N'golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre Emery, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni

Attaquants : Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Michael Olise, Marcus Thuram

14:01 - La liste arrive Comme souvent, Didier Deschamps a un peu de retard pour dévoiler sa liste de joueurs, mais elle arrive dans quelques secondes !

13:55 - La France affrontera la Côte d'Ivoire à Nantes avant le Mondial Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a annoncé le 14 mars dernier que la France allait affronter la Côte d’Ivoire en match de préparation avant la Coupe du monde, à Nantes. Un match en forme de clin d'oeil au sélectionneur Didier Deschamps, formé chez les Canaris et qui va vivre ses derniers instants sur le sol français en tant que sélectionneur...

13:49 - Un nouveau partenariat Dans un communiqué publié ce jeudi 19 mars, la Fédération française de football a annoncé la signature d’un partenariat technologique avec Google. Un accord "motivé par l’ambition de la FFF de renforcer son rayonnement international" selon les termes.

13:35 - Une liste élargie avec des perdants ? Il se murmure que Didier Deschamps pourrait appeler une liste élargie de 25 à 26 joueurs pour ce rassemblement. Mais deux joueurs semblent partir de trop loin, Jean-Philippe Mateta, qui n'a fait que deux bouts de match avec Crystal Palace depuis son transfert avorté à l'AC Milan et Benjamin Pavard sont les grands perdants de la saison.

13:15 - Kalulu appelé ? Le Turinois Pierre Kalulu est bien parti pour pallier l'absence de Jules Koundé et seconder Malo Gusto dans cette liste de Didier Deschamps pour la tournée américaine face au Brésil et la Colombie.

13:00 - Le fantasme Griezmann ? Auteur d'excellentes prestations depuis quelques semaines avec l'Atlético Madrid, un retour d'Antoine Griezmann fait rêver... Mais selon son entourage et le staff des Bleus contactés par plusieurs médias, il n'y a pas de retour possible pour le numéro 7 de l'équipe de France.

12:30 - Le forfait de Barcola ouvre une porte Le forfait de Bradley Barcola, blessé face à Chelsea, devrait permettre à Maghnes Akliouche, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Florian Thauvin de compléter l’effectif des Bleus pour cette ultime liste avant la Coupe du monde.

12:00 - Brice Samba a confiance en Lucas Chevalier "On a tous eu cette période dans notre carrière où il faut apprendre, digérer et surtout accepter les choses et repartir au travail. C’est quelqu’un qui a confiance en lui, il va rebondir très vite" a lancé le portier de Rennes juste avant l'annonce de la liste de Deschamps.

11:30 - Pas de surprise en défense ? Koundé, Gusto, Saliba, Upamecano, Konaté, Digne, T. Hernandez seront appelés pour ce rassemblement et devraient faire le voyage aussi pour la Coupe du monde. Des incertitudes sur le dernier nom avec Lucas Hernandez ou encore Wesley Fofana.

11:00 - Lucas Chevalier out ? Sa mise sur le banc au PSG n'est pas une bonne nouvelle pour Lucas Chevalier. Appelé en équipe de France lors des derniers rassemblements, le Français risque également de perdre sa place chez les Bleus. Si Mike Maignan et Brice Samba seront conviés, la 3e place fait débat. Alphonse Areola, Robin Risser et le gardien de Côme, Jean Butez sont cités...