Liste Deschamps : Mbappé présent pour de mauvaises raisons ? La date

Didier Deschamps va dévoiler dans quelques jours sa liste de joueurs pour le prochain rassemblement des Bleus aux Etats-Unis.

La Coupe du monde 2026 approche et l'équipe de France va déjà prendre ses marques aux Etats-Unis à l'occasion de deux rencontres face au Brésil et la Colombie, le 26 mars du côté de Boston et à Washington le 29 mars prochain (21h, heure française pour les deux rendez-vous).

Pour cette liste, quelques semaines avant celle de la Coupe du monde, plusieurs incertitudes, notamment autour du Français Kylian Mbappé. Blessé au genou, le Français est absent depuis plusieurs semaines et certaines rumeurs parlent d'un vrai problème physique qui pourrait mettre en péril sa participation au Mondial si ce dernier n'est pas bien soigné. Pourtant, le capitaine des Bleus pourrait être présent dans cette liste pour des raisons extra sportives... Selon les informations du Figaro, il y a de fortes chances pour que l'attaquant du Real Madrid soit de la partie, notamment pour des questions de sponsor car la France pourrait être sous la pression de Nike, sponsor principal du maillot des Bleus (100 millions d'euros par an)... Un nouveau maillot devrait également faire son apparition en hommage aux Etats-Unis.

Date de la liste

Didier Deschamps va dévoiler la liste des Bleus sur la tournée américaine le jeudi 19 mars prochain depuis le siège de la FFF.