Voici le principal candidat pour devenir l'entraîneur du Real ! Il serait le favori de Perez

Alvaro Arbeola ne devrait pas rester le coach du Real très longtemps.

Le Real Madrid vit des semaines difficiles ces derniers temps et le départ de Xabi Alonso, remplacé par Arbeola, n'a rien changé, au contraire même, les résultats étant encore plus poussifs.

Le Real Madrid, géant du football espagnol et mondial, se retrouve une fois de plus dans l'ombre de son rivale historique, le FC Barcelone, qui a repris la main en Liga et qui a fait une campagne de Ligue des champions assez incroyable. Les rumeurs qui courent dans les couloirs du mythique Santiago Bernabeu laissent entendre qu'un changement majeur est déjà à prévoir à la fin de la saison.

Parmi les noms qui circulent pour prendre les rênes de l'équipe, celui de Mauricio Pochettino revient avec insistance. Loin d'être une surprise, cette possibilité a été évoquée à plusieurs reprises par les médias sportifs du monde entier dont ESPN. L'Argentin, actuellement à la tête de l'équipe nationale des États-Unis, est une référence en tant qu'entraîneur depuis plusieurs années maintenant. Malgré un contrat qui le lie aux États-Unis jusqu'à juillet 2026, la tentation d'un retour en Europe, et plus précisément au Real Madrid, pourrait être trop grande pour Pochettino.

Le président Florentino Perez le porterait en haute estime. Mais le Real Madrid n'est pas le seul géant à s'intéresser au profil de Pochettino. D'autres clubs européens, et notamment Tottenham où il a déjà exercé, seraient également sur les rangs pour un éventuel retour. En attendant une confirmation officielle, les spéculations vont bon train et l'avenir de l'Argentin sera au coeur des tractations ces prochaines semaines.