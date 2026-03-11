DIRECT. Real - Manchester City : sans Mbappé, Madrid se trouve un héros improbable

C'est parti au Santiago-Bernabéu ! Privé de Mbappé, le Real Madrid mène, ce mercredi 11 mars, face à Manchester City (2-0). Valverde s'est offert un doublé dans ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

En direct

21:34 - Le Real Madrid a reculé son bloc défensif (33e) Les Merengue vont désormais miser sur les transitions rapides. Ils vont chercher à attaquer l'espace dans le dos des défenseurs.

21:29 - BUUUUUT POUR LE REAL MADRID (2-0, 28e) Valverde s'offre un doublé dans ce Real Madrid - Manchester City ! Bien lancé dans la profondeur, dans le dos de la défense des Citizens, le capitaine des Merengue enchaîne un contrôle et une frappe croisée au sol depuis l'angle de la surface de réparation. Donnarumma ne peut rien faire.

21:27 - Haaland perd tous ses duels (26e) Le buteur de Manchester City est en énorme difficulté face à la tenaille Rudiger - Huijsen. Il ne parvient pas à conserver la possession pour faire remonter le bloc citizen.

21:26 - Le Real confisque le ballon (25e) Les Merengue insistent encore sur le côté gauche d'O'Reilly. La bande à Vinicius est en train de prendre confiance.

21:20 - BUUUUUUUUT POUR LE REAL MADRID ! (1-0, 20e) Contre le cours du jeu, les Merengue prennent les devants ! Depuis sa surface de réparation, Courtois a décidé d'allonger vers l'aile droite de Valverde. O'Reilly a été lobé par cette ouverture, et Donnarumma, qui a manqué sa sortie, a laissé le but vide à l'Uruguayen ! Le capitaine du Real Madrid montre la voie !

21:18 - Tchouaméni tente de sonner la révolte (18e) Après une bonne fixation sur l'aile gauche de Vinicius, le Français, à 25 mètres, a tenté une frappe au sol. Ruben Dias est bien sorti de sa défense pour contrer le ballon.

21:16 - Doku est dans tous les bons coups (16e) Alexander-Arnold ne parvient pas à museler les accélérations du Belge. Cette fois, le centre de l'ailier de Manchester City a été repoussé en corner par Valverde.

21:11 - COURTOIS ENCORE ! (13e) D'une manière intelligente, O'Reilly a réalisé un dépassement de fonction pour se rendre en phase offensive. Son centre a été repoussé de la main droite par le gardien du Real Madrid. Manchester City enchaîne les longues séquences de possession.

21:09 - Donnarumma répond à Courtois ! (8e) Le ballon va d'un but à un autre. Trouvé dans la surface de réparation, Brahim, dans un angle fermé, a frappé en une touche. Le gardien de Manchester City s'est parfaitement étendu sur sa droite pour repousser le cuir en corner. Il ne donnera rien.

21:08 - Courtois s'interpose ! (7e) À 25 mètres, Semenyo, en première intention, a pris sa chance. Bien placé, le gardien du Real Madrid a facilement capté cette frappe à mi-hauteur.

21:07 - Haaland bute sur la défense madrilène (6e) À deux reprises, sur une transition rapide, le buteur de Manchester City a été arrêté par de bonnes interventions du duo Huijsen - Valverde.

21:05 - Doku a trop tardé (4e) Dans l'entrejeu, Thiago Pitarch a perdu la possession à la suite d'un pressing du Belge. À la lisière de la surface de réparation du Real Madrid, l'ex-Rennais a hésité entre la passe et la frappe. Il a été finalement repris par Tchouaméni.

21:04 - Kylian Mbappé est présent au stade (3e) La star du Real Madrid est bien placée dans la tribune présidentielle du Santiago-Bernabéu. C'est le grand absent de ce Real Madrid - Manchester City !

21:03 - Le Real Madrid s'installe (2e) Valverde a réalisé un appel sur le côté droit du terrain. Il a été bien servi. Les Citizens sont coincés dans leur moitié de terrain.