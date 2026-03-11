Real - Manchester City : Mbappé et Haaland sont dans le doute... chaîne, compos

Dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en ce mercredi 11 mars, le Real Madrid accueille Manchester City au Santiago-Bernabéu.

L'un des classiques de la Ligue des Champions est de retour. Après avoir éliminé le Benfica lors des barrages, le Real Madrid fait face à une montagne : Manchester City. Depuis 2020, les deux mastodontes européens ont croisé le fer à 11 reprises : cinq succès pour City, trois succès pour Madrid, et trois nuls.

Mauvaise nouvelle pour les Merengue, Kylian Mbappé, en délicatesse avec un genou, ne sera pas du premier choc : "Il va beaucoup mieux, a commencé l'entraîneur Alvaro Arbeloa. Comme je l'ai dit, nous suivons son évolution jour après jour, et cette semaine a été très positive. Il est revenu avec de bien meilleures sensations. Il se sent mieux jour après jour, donc nous attendons son retour très bientôt." Une reprise est espérée pour le retour en Angleterre. Les Merengue sont d'ailleurs décimés puisque Rodrygo (genou), Alaba (mollet), Bellingham (cuisse), Militao (cuisse), Carreras (mollet) sont également indisponibles.

En face, les Skyblues pourraient bien pouvoir compter sur l'autre attaquant star de la planète football : Erling Haaland. "Je n'avais pas prévu de le faire jouer. Je préfère qu'il s'entraîne bien plutôt que de voyager pour ne jouer que 10 à 15 minutes", a admis Pep Guardiola. Gêné ces dernières semaines par une blessure insistante à la cheville, le Norvégien a bien fait le voyage dans la capitale espagnole. Il devrait, donc, être sur le terrain du Santiago-Bernabéu.

Dans le cadre des huitièmes de finale, la Ligue des Champions offre un choc Real - City. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Real - City. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Foot.

Pour suivre Real - City en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Foot.

La composition probable des Merengue pour Real Madrid - Manchester City : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Mendy - Tchouaméni, Valverde, Camavinga - Güler, Garcia, Vinicius Jr.

La composition probable des Citizens pour Real Madrid - Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Guehi, Aït-Nouri - Rodri, Cheki, Silva, Foden - Semenyo, Haaland ou Marmoush.