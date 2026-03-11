DIRECT. PSG - Chelsea : les Blues profitent d'une erreur fatale, suivez le match

Tombeur de Monaco en barrages, le Paris Saint-Germain affronte Chelsea ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Bradley Barcola a ouvert le score pour le PSG avant une égalisation des Blues. Suivez le match en direct.

En direct

21:32 - Pas de carton (1-1, 30e) Trompé par le fantasque Désiré Doué, Enzo Fernandez fauche le Français et n'écope pas de carton jaune.

21:29 - Une erreur profite à Chelsea ! (1-1, 28e) Les Parisiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes ! Après être venu en couverture sur le côté droit, Nuno Mendes ne parvient pas à revenir à temps sur la touche jouée vite. Enzo Fernandez sert Malo Gusto qui se retrouve seul. Le Français a le temps de contrôler et de frapper. Matvey Safonov ne peut qu'effleurer le cuir avant de concéder l'égalisation.

21:28 - Dembélé se loupe (1-0, 26e) Vitinha joue avec Dembélé sur le corner mais le centre termine directement en touche à l'opposé.

21:27 - Barcola, encore lui ! (1-0, 25e) Bradley Barcola a retrouvé toute sa confiance ! Seul face à Malo Gusto et Wesley Fofana, l'ailier provoque ses compatriotes et enroule une frappe. Jorgensen dévie en corner du bout des gants.

21:25 - Le danger se rapproche (1-0, 24e) Nouvelle contre-attaque de Chelsea et Cole Palmer fait le tour aux abords de la surface parisienne avant de servir Cucurella. L'Espagnol centre en direction de João Pedro. Sur le reculoir, le Brésilien ne parvient pas à mettre assez de puissance dans sa tête.

21:24 - Gusto vigilant (1-0, 23e) À l'arrêt, Nuno Mendes cherche Vitinha mais Malo Gusto avait tout vu.

21:22 - Des ajustements à effectuer (1-0, 21e) Nouvelle occasion franche pour Chelsea où Fernandez trouve João Pedro sur la gauche. Le Brésilien la joue en solitaire et le danger est repoussé. Lors des phases offensives, Achraf Hakimi fait le nombre dans le coeur du jeu et délaisse son couloir droit, de quoi profiter à Pedro Neto ou d'autres attaquants.

21:21 - Dembélé mécontent (1-0, 20e) Alors qu'il pensait avoir récupérer le ballon à la régulière dans les pieds de Cole Palmer, Ousmane Dembélé est sanctionné, de quoi l'énerver.

21:19 - Nuno Mendes sauve le PSG ! (1-0, 18e) Une intervention qui vaut un but ! Jeu en une touche pour les Blues et Pedro Neto prend Marquinhos de vitesse. Dans la surface, l'ailier centre fort mais Nuno Mendes tacle devant João Pedro et Cole Palmer. Matvey Safonov s'empare du cuir.

21:18 - Pacho sanctionné (1-0, 17e) João Pedro gagne son duel sur Pacho qui fait faute.

21:16 - Le poteau pour Paris ! (1-0, 15e) Il y a le feu dans la surface de Chelsea ! Combinaison entre Désiré Doué et Ousmane Dembélé ! Servi à l'entrée de la surface, le Ballon d'Or 2025 déclenche une frappe soudaine et surpuissante du pied gauche. Au premier poteau, Jorgensen détourne comme il peut sur son poteau.

21:15 - Ça s'envole pour Fernandez (1-0, 14e) Cole Palmer déborde avant de feinter le centre. L'Anglais sert Enzo Fernandez qui frappe mais ça termine dans les tribunes.

21:14 - Choix gagnant (1-0, 13e) Préféré à Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola retrouve le chemin des filets en Ligue des champions, un an après son dernier but.

21:12 - Barcola lance les hostilités ! (1-0, 11e) Quel but de Bradley Barcola ! Les Parisiens font le siège de la moitié de terrain anglaise. Servi à droite, Ousmane Dembélé centre au second poteau sur João Neves qui remise en une touche. Après un contrôle, l'ailier enchaîne avec une reprise en demi-volée du pied gauche qui se loge sur la barre rentrante de Jorgensen, complètement battu.

21:09 - Hakimi obtient une faute (0-0, 8e) Belle phase de possession pour le PSG. La ligne défensive multiplie les passes pour aspirer le bloc de Chelsea. Ousmane Dembélé redescend et trouve Hakimi à l'opposé. Le Marocain résiste au pressing de Fernandez avant d'être déséquilibré.

21:08 - Doué trébuche (0-0, 7e) Deux corners pour les Blues. Sur le second coup de pied de coin, Achraf Hakimi lance Désiré Doué en contre-attaque mais l'ailier tombe sur sa prise d'appui.

21:07 - Neves tente sa chance (0-0, 5e) Après un centre repoussé par Cucurella à la suite d'une mauvaise frappe de Dembélé, le cuir revient sur João Neves qui frappe de loin. Jorgensen se couche sur le cuir.

21:06 - Premier avertissement ! (0-0, 5e) Quelle occasion pour Chelsea ! Récupération des Blues et Pedro Neto centre au premier poteau. João Pedro se jette mais manque sa déviation du pied droit. Le cuir file devant la cage de Safonov.

21:05 - Barcola hors-jeu (0-0, 4e) Combinaison entre Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Bradley Barcola. Le Français se trouve hors-jeu.

21:04 - Doué en retard (0-0, 3e) Après une passe d'Achraf Hakimi interceptée par Moises Caicedo, Désiré Doué marche sur le pied de l'Équatorien qui se tord de douleurs.

21:03 - Neves donne le ton (0-0, 2e) Récupération haute de João Neves dans les pieds de Cole Palmer. Le milieu portugais est agressif face au milieu anglais qui sera à surveiller lors de la double-confrontation.

21:02 - C'est parti au Parc des Princes ! (0-0, 1e) Vitinha donne le coup d'envoi de PSG - Chelsea ! C'est parti pour 90 minutes !

21:00 - Engagement pour le PSG Après le toss entre les capitaines Marquinhos et Reece James, ce sont les Parisiens qui vont lancer ce huitième de finale aller de la Ligue des champions !

20:57 - Entrée des joueurs Dans un Parc des Princes des grands soirs, les 22 acteurs de PSG - Chelsea pénètrent sur la pelouse !