PSG - Chelsea : "On peut gagner la deuxième Ligue des champions"... Luis Enrique ambitieux avant le choc, heure et chaîne TV

Tombeur de Monaco en barrages, le Paris Saint-Germain affronte Chelsea ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Avant de défier les Blues, Luis Enrique n'a pas caché son ambition pour cette saison.

Une revanche dans l'air au Parc des Princes ! Alors qu'ils avaient privé le Paris Saint-Germain du titre lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, les Blues de Chelsea se dressent une nouvelle fois sur la route du club de la capitale. Ce mercredi, les deux ogres du football européen s'affrontent lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un duel qui sent la poudre entre le tenant du titre de la compétition et le 5e de Premier League, 6e de la phase de groupe. Mais les Parisiens n'arrivent pas avec une forme olympique. Difficiles tombeurs de l'AS Monaco en barrages, les joueurs du PSG se sont inclinés le week-end dernier face aux mêmes Monégasques en Ligue 1 (1-3), de quoi inquiéter les supporters. " Ce que je comprends ou pas n'est pas important. Le plus important est de se préparer dans les meilleures conditions. On accepte tout. On est le PSG, c'est normal d'avoir du bruit autour de nous. Beaucoup de choses... Les mêmes choses quand on perd ou quand on gagne. On a fait des entraînements, parlé de sujets importants. Ce sont des moments clés. C'est beau de préparer ce type de match", a souligné Luis Enrique en conférence de presse.

L'Espagnol est même allé plus loin en affirmant ses ambitions pour la fin de saison : "J e ne suis jamais préoccupé des bruits qu'il y a autour. S'il y a des bons résultats, il peut y avoir un excès d'optimisme. S'il y a de mauvais résultats, de pessimisme. Il faut faire la balance. C'est une bonne question. Je pense que la première fois, c'est plus difficile. Mais la deuxième, ce n'est pas facile (sourire). Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on peut gagner la deuxième et c'est ce qu'on cherchera à faire". Pour ce premier match, Luis Enrique pourra compter sur le retour de João Neves. Sur le front de l'attaque, un doute persiste quant à la présence de Désiré Doué. Néanmoins, Ousmane Dembélé devrait être titulaire tout comme Bradley Barcola qui a une nouvelle fois reçu le soutien de son entraîneur : " Ça dépend de l'équipe. Je suis conscient que la majorité de l'équipe aime jouer à un poste précis. Peu importe où joue Bradley, il peut aider l'équipe, c'est ça l'important. Après, il faut savoir s'adapter. Ce qu'on cherche à faire, c'est de gérer chaque moment de difficulté avec l'équipe, avec la mentalité d'être tous ensemble. Ce n'est pas le moment de parler des individualités ou de trouver des stats négatives".

Face à Chelsea, Luis Enrique s'attend à une double-confrontation engagée mais il espère compter sur les supporters : " Ce qu'on peut garantir est la façon dont on peut jouer. Après, pour juger ce qui se passe dans un match, il y a beaucoup de facteurs. Vous cherchez à trouver la clé, mais il y a beaucoup de facteurs. C'est très facile. Ce sont des matches où l'entraîneur n'a pas forcément besoin de parler de la motivation. Tous les joueurs seront motivés. Mais quand arrive ce type de match, l'excès de motivation peut être un problème. On est contents de jouer à la maison, de partager ça avec nos supporters. Si on parle des équipes anglaises, on peut les juger toutes comme de très haut niveau. Chelsea, on les connaît très bien, on les a affrontés (en finale de la Coupe du monde des clubs, 0-3). Ils ont changé l'entraîneur (Liam Rosenior a remplacé Enzo Maresca en janvier) et des joueurs. On sait la difficulté. On cherche à être prêts pour gagner".

En "admiration" devant le PSG

Arrivé à Chelsea après le départ précipité d'Enzo Maresca en janvier, Liam Rosenior réalise de bons débuts avec les Blues. L'ancien entraîneur de Strasbourg espère continuer sur sa lancée et éliminer le Paris Saint-Germain, une équipe dont il a loué les qualités face aux médias : " Je pense que le PSG a été très bon l'an passé, tellement fort. J'en ai été témoin. J'étais en admiration et quand on a ce genre de succès les gens veulent vous descendre ça s'est passé aussi à Chelsea. Je ne veux pas parler des différences mais en termes de qualité, ils ont une qualité internationale, en termes de coaching de joueurs ça va être vraiment un challenge techniquement et tactiquement. Il faut qu'on se rappelle que c'est aller retour. Quand tu as du succès, les gens veulent te faire chuter. C'est normal, c'est le cycle naturel de la vie. De même, quand des clubs de haut niveau rencontrent des difficultés, ils se font critiquer. Moi ce que je peux dire, que le PSG reste une équipe de classe mondiale, tout comme son manager".

L'Anglais n'a pas manqué de préciser que ce match aller sera accroché face au PSG : "Ce sera un défi très difficile d'un point de vue tactique, technique et physique, même si, nous aussi, on a des joueurs de classe mondiale. Quand je suis arrivé à Chelsea, j'avais dit que j'étais une personne assez sûre d'elle-même. Et bien, deux mois plus tard, j'ai encore plus de confiance en moi, parce que je connais mieux mes joueurs, et eux me connaissent mieux également. C'est un groupe avec lequel j'adore travailler, notamment parce qu'il est jeune. Par exemple, la personne qui est assise à côté de moi (Malo Gusto) n'a que 22 ans, pourtant il est sur le point de disputer une Coupe du monde avec la France, un des meilleures nations. Et j'ai 20, 22 joueurs comme lui avec lesquels je travaille au quotidien, dont j'apprécie le talent ballon au pied, mais aussi le caractère : ils sont humbles et ils veulent s'améliorer".

À quelle heure débute PSG - Chelsea ?

Le coup d'envoi du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Chelsea est prévu mercredi 11 mars à 21h00 au Parc des Princes de Paris (France). L'Espagnol Alejandro Hernandez sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Chelsea ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+ diffusera le choc aller des huitièmes de finale entre les Parisiens et les Blues.

Comment suivre PSG - Chelsea en streaming ?

Si vous souhaitez suivre ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Chelsea ?

PSG : Safonov (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia (ou Doué), Dembélé, Barcola.

Chelsea : Jorgensen (G) - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo, E.Fernandez - Palmer, João Pedro, Garnacho (ou Neto).

