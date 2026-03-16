Ester Exposito et Kylian Mbappé : l'actrice a tourné une vidéo à 92 millions de vues, sa danse est devenue virale

L'actrice espagnole, peut être en couple avec Kylian Mbappé, a fait le buzz en sortant une vidéo.

Ester Exposito et Kylian Mbappé sont-ils un couple ? On ne vous donnera pas la réponse car les deux protagonistes n'ont pas communiqué publiquement sur une éventuelle relation. Mais bien évidemment, les rumeurs très importantes, les photos, les présences au même endroit ces dernières semaines montrent qu'il y aurait bien quelque chose entre l'actrice et le champion du monde 2018.

Toujours très discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé avait évoqué ce sujet à l'occasion d'une longue interview pour Clique sur Canal +. "Quand tu as la vie que j'ai, ce n'est pas facile d'avoir une relation normale" avait-il expliqué. Je pense que ma vie peut compliquer une relation amoureuse. Il faut quelqu'un qui comprenne le rythme et l'exposition.

Depuis, les choses ont changé et le Français a peut être trouvé l'amour avec l'actrice iconique espagnole. Ester Exposito s'est fait connaître dans la série Netflix Élite avec son rôle de Carla Rosón Caleruega. Egalement mannequin, la jeune femme âgée de 26 ans, a également fait des apparitions dans plusieurs films. Icône de la mode en Espagne, la native de Madrid, est suivie par plus de 24 millions de personnes sur Instagram. C'est d'ailleurs sur les réseaux que l'Espagnole a fait le buzz...

Lors du confinement à l'époque du Covid, l'actrice espagnole a sorti une vidéo qui est très vite devenue virale. Elle a d'ailleurs battu le record de la vidéo la plus vue (environ 92 millions de fois) pour une prestation "sexy" sur la danse "El Efecto" dans une vidéo courte d'Instagram.

Potentiellement en couple avec Kylian Mbappé, l'actrice pourrait être un nouveau visage bien connu également en France qu'elle aime particulièrement. Elle s'était d'ailleurs exprimée sur notre pays, expliquant qu'elle trouvait la langue française très "sexy" et qu'elle aimait particulièrement le fameux "Je t'aime"...