DIRECT. Marseille - Auxerre : Aubameyang change de registre, suivez le match

L'OM reçoit Auxerre au Vélodrome pour lancer la 26e journée de Ligue 1 avec l'ambition d'enchaîner une troisième victoire consécutive.

En direct

21:12 - 26' - Danger pour Auxerre Kevion Danois commet une grosse faute sur Kondogbia juste devant la surface, coup franc intéréssant pour l'OM

21:07 - 22' - Medina averti Carton jaune pour Medina pour un tacle par derrière assez violent sur Mara

21:06 - 20' - Aubameyang applaudi Après une course de 50 mètres et un tacle rageur défensif, Aubameyang se fait ovationner par tout un stade

21:03 - 18' - Auxerre mieux en place Organisé autour d'un très bon Danois, les Auxerrois sont beaucoup plus sereins et parviennent à se projeter en attaque après un quart d'heure compliqué

21:00 - 15' - Weah blessé Timothy Weah a reçu un coup à la cheville, Emerson Palmieri est parti s'échauffer

20:56 - 12' - Okoh agressif Bryan Okoh (Auxerre) s’est jeté dans les pieds de son adversaire et peut s’estimer chanceux d’échapper à une sanction. Marc Bollengier signale bien la faute, mais choisit cette fois de laisser ses cartons dans la poche

20:53 - 8' - Sauvetage d'Akpah Paixao sert fort dans l'axe après une percée sur le côté gauche, mais Akpa intervient devant Greenwood et sort le ballon en corner

20:49 - Contre pressing Les Phocéens exercent un gros pressing sur les bourguignons à la récupération avec Greenwood qui fait beaucoup d'efforts

20:49 - 4' - Auxerre à 5 derrière Les Auxerrois jouent dans un système de 5-4-1 avec Casimir très bas sur le terrain

20:46 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette rencontre entre l'OM et l'AJ Auxerre.

20:40 - Entrée des 22 acteurs ! Les joueurs des des deux équipes font leur apparition au stade Vélodrome dans une magnifique ambiance

20:33 - Aguerd opéré Nayef Aguerd a été opéré d'une pubalgie hier matin. Le défenseur marocain de l'OM devait être absent des terrains pour au moins un moins

20:26 - L'arbitre de la rencontre C'est Mr. Marc Bollengier qui sera l'arbitre de cette rencontre entre Marseille et Auxerre ce soir

20:19 - Point au classement L'Olympique de Marseille est troisième du classement de la Ligue 1 avec 46 points à 11 points du leader parisien et avec le même nombre de points que Lyon (4ème). L'AJ Auxerre est 16ème et devance Nantes premier reléguable de 2 points

20:12 - Rester sur la bonne dynamique L'OM reste sur deux succès en Ligue 1 face à Lyon et Toulouse. Habib Beye, l’entraîneur marseillais ne s’en cache pas et insiste sur la nécessité de prolonger cette série : « Notre objectif c’est d’être sur une série positive le plus longtemps possible. On a un adversaire de qualité qui l’a déjà prouvé face à l’OM. Ce sera un match difficile, mais nos deux derniers résultats nous donnent la force de penser qu’on peut entretenir cette dynamique. »

20:06 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce vendredi soir.

19:59 - Medina et Pavard en charnière Alors qu'on attendait la titularisation d'Amine Gouiri, Habib Beye a décidé de faire confiance à Aubameyang. Le Gabonais sera accompagné en attaque de Greenwood alors que Paixao sera en ailier gauche. Le onze phocéen est comme suit : Rulli - Weah, Medina, Pavard, Egan Riley - Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, Timber, Paixao - Gouiri

19:52 - Le onze auxerrois En l'absence du buteur auxerrois, le Malien Lassine Sinayoko, Christophe Pélissier a décidé de mettre Mara et Namaso en attaque. Le onze bourguignon qui commencera la partie est comme suit : Leon - Oko, Diomande, Sy, Akpa - Casimir, Danois, Owusu, Oppegard - Mara, Namaso