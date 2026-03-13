DIRECT. Marseille - Auxerre : Aubameyang change de registre, suivez le match

Nassim Beneddra

DIRECT. Marseille - Auxerre : Aubameyang change de registre, suivez le match L'OM reçoit Auxerre au Vélodrome pour lancer la 26e journée de Ligue 1 avec l'ambition d'enchaîner une troisième victoire consécutive.

Score Marseille
Marseille
0 : 0
Score Auxerre
Auxerre
En direct

21:12 - 26' - Danger pour Auxerre

Kevion Danois commet une grosse faute sur Kondogbia juste devant la surface, coup franc intéréssant pour l'OM

21:07 - 22' - Medina averti

Carton jaune pour Medina pour un tacle par derrière assez violent sur Mara

21:06 - 20' - Aubameyang applaudi

Après une course de 50 mètres et un tacle rageur défensif, Aubameyang se fait ovationner par tout un stade

21:03 - 18' - Auxerre mieux en place

Organisé autour d'un très bon Danois, les Auxerrois sont beaucoup plus sereins et parviennent à se projeter en attaque après un quart d'heure compliqué

21:00 - 15' - Weah blessé

Timothy Weah a reçu un coup à la cheville, Emerson Palmieri est parti s'échauffer

20:56 - 12' - Okoh agressif

Bryan Okoh (Auxerre) s’est jeté dans les pieds de son adversaire et peut s’estimer chanceux d’échapper à une sanction. Marc Bollengier signale bien la faute, mais choisit cette fois de laisser ses cartons dans la poche

20:53 - 8' - Sauvetage d'Akpah

Paixao sert fort dans l'axe après une percée sur le côté gauche, mais Akpa intervient devant Greenwood et sort le ballon en corner

20:49 - Contre pressing

Les Phocéens exercent un gros pressing sur les bourguignons à la récupération avec Greenwood qui fait beaucoup d'efforts

20:49 - 4' - Auxerre à 5 derrière

Les Auxerrois jouent dans un système de 5-4-1 avec Casimir très bas sur le terrain

20:46 - C'est parti !

Coup d'envoi de cette rencontre entre l'OM et l'AJ Auxerre.

20:40 - Entrée des 22 acteurs !

Les joueurs des des deux équipes font leur apparition au stade Vélodrome dans une magnifique ambiance

20:33 - Aguerd opéré

Nayef Aguerd a été opéré d'une pubalgie hier matin. Le défenseur marocain de l'OM devait être absent des terrains pour au moins un moins

20:26 - L'arbitre de la rencontre

C'est Mr. Marc Bollengier qui sera l'arbitre de cette rencontre entre Marseille et Auxerre ce soir

20:19 - Point au classement

L'Olympique de Marseille est troisième du classement de la Ligue 1 avec 46 points à 11 points du leader parisien et avec le même nombre de points que Lyon (4ème). L'AJ Auxerre est 16ème et devance Nantes premier reléguable de 2 points

20:12 - Rester sur la bonne dynamique

L'OM reste sur deux succès en Ligue 1 face à Lyon et Toulouse. Habib Beye, l’entraîneur marseillais ne s’en cache pas et insiste sur la nécessité de prolonger cette série : « Notre objectif c’est d’être sur une série positive le plus longtemps possible. On a un adversaire de qualité qui l’a déjà prouvé face à l’OM. Ce sera un match difficile, mais nos deux derniers résultats nous donnent la force de penser qu’on peut entretenir cette dynamique. »

20:06 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce vendredi soir.

19:59 - Medina et Pavard en charnière

Alors qu'on attendait la titularisation d'Amine Gouiri, Habib Beye a décidé de faire confiance à Aubameyang. Le Gabonais sera accompagné en attaque de Greenwood alors que Paixao sera en ailier gauche. Le onze phocéen est comme suit :  Rulli - Weah, Medina, Pavard, Egan Riley - Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, Timber, Paixao - Gouiri

19:52 - Le onze auxerrois

En l'absence du buteur auxerrois, le Malien Lassine Sinayoko, Christophe Pélissier a décidé de mettre Mara et Namaso en attaque. Le onze bourguignon qui commencera la partie est comme suit : Leon - Oko, Diomande, Sy, Akpa - Casimir, Danois, Owusu, Oppegard - Mara, Namaso

19:45 - Bonsoir à tous et à toutes !

Ouverture de la 26ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille Auxerre au Stade Vélodrome. Une rencontre que nous allons suivre ensemble avec nous sur notre site. Début de match à 20h45