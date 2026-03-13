Marseille - Auxerre : une charnière phocéenne inédite

L'OM reçoit Auxerre au Vélodrome pour lancer la 26e journée de Ligue 1 avec l'ambition d'enchaîner une troisième victoire consécutive.

Après leur victoire samedi dernier sur la pelouse de Toulouse (0-1), les Marseillais retrouvent le Vélodrome ce vendredi pour affronter Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. L'objectif est clair pour les hommes d'Habib Beye, enchaîner un troisième succès de rang, ce qui ne leur est plus arrivé depuis novembre 2025, et consolider leur troisième place au classement. Porté par ses succès récents face à Lyon puis Toulouse, l'OM semble avoir retrouvé une dynamique positive après une saison longtemps irrégulière. L'entraîneur marseillais ne s'en cache pas et insiste sur la nécessité de prolonger cette série : " Notre objectif c'est d'être sur une série positive le plus longtemps possible. On a un adversaire de qualité qui l'a déjà prouvé face à l'OM. Ce sera un match difficile, mais nos deux derniers résultats nous donnent la force de penser qu'on peut entretenir cette dynamique. "

Aguerd, enfin opéré

Sur le plan défensif, l'OM devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes. Le principal forfait concerne Nayef Aguerd, opéré d'une pubalgie persistante cette semaine. Le défenseur marocain a subi une intervention chirurgicale le 12 mars afin de mettre fin à un problème physique qui le gênait depuis plusieurs semaines. Habib Beye a confirmé que l'opération s'était bien déroulée : " Nayef Aguerd s'est fait opérer, ça s'est très bien passé. " En son absence, la charnière centrale pourrait être remaniée avec la possibilité de voir Medina former un duo avec Benjamin Pavard. La situation reste également incertaine pour Leonardo Balerdi et Bilal Nadir, tous deux jugés " justes " physiquement par leur entraîneur. " Leo risque d'être juste et Bilal aussi ", a expliqué Beye, qui devra probablement bricoler pour stabiliser son arrière-garde.

Dans ce contexte, la composition marseillaise pourrait néanmoins retrouver quelques certitudes offensives. Amine Gouiri devrait faire son retour à la pointe de l'attaque après avoir débuté sur le banc récemment. L'international algérien serait soutenu par un trio offensif composé de Mason Greenwood, Ethan Nwaneri et Paixão, dans un système qui permettrait à l'OM d'exploiter sa vitesse sur les côtés. Au milieu de terrain, le duo Kondogbia-Hojbjerg devrait une nouvelle fois être chargé d'assurer l'équilibre, tandis que Quinten Timber, dont l'état physique est jugé " très très bien " par Habib Beye, pourrait également être une solution supplémentaire dans l'entrejeu.

L'AJA sans son atout majeur

En face, Auxerre se présente au Vélodrome avec l'ambition de poursuivre son redressement. Les hommes de Christophe Pélissier n'ont perdu qu'un seul de leurs six derniers matches de Ligue 1 et tentent de s'éloigner de la zone rouge. Actuellement 16es et barragistes avec deux points d'avance sur Nantes, les Bourguignons savent que chaque point comptera dans la lutte pour le maintien. Malgré leur statut d'équipe la moins prolifique du championnat avec 19 buts, ils ont inscrit cinq réalisations lors de leurs deux derniers déplacements. L'AJA reste aussi sur deux victoires lors de ses trois dernières confrontations face à Marseille, dont un succès 3-1 au Vélodrome la saison dernière. Privé de son meilleur buteur Lassine Sinayoko, suspendu, Christophe Pélissier assume néanmoins ses ambitions : "bien sûr que c'est une très grosse absence pour nous. Il y a des joueurs qui vont devoir se montrer aussi. Il y a d'autres matchs qui arrivent. Il faut mieux qu'il soit absent là. Quand on est dans la position où on est, il faut être capable de faire des exploits. Il faudra de la personnalité et des ambitions. . "



Pour cette rencontre, l'OM pourrait donc s'aligner avec Rulli dans le but, une défense composée de Weah, Pavard, Balerdi et Palmieri, un milieu Kondogbia-Hojbjerg, et une ligne offensive Greenwood, Nwaneri, Paixão derrière Gouiri. Côté auxerrois, la formation probable serait Leon dans les cages, une défense Senaya-Diomandé-Sierralta-Akpa, un milieu Casimir, Danois, Owusu, Oppegard, et une attaque Mara-Loader. Outre Sinayoko suspendu, Auxerre devra aussi composer avec plusieurs absences, notamment Coulibaly, El Azzouzi, Siwe et Devernois. Dans un Vélodrome qui espère voir son équipe confirmer sa bonne dynamique, Marseille sait qu'une victoire lui permettrait de consolider sa place sur le podium et de se rapprocher un peu plus de l'objectif fixé : une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Les compositions possibles de départ

Marseille : Rulli - Weah, Medina, Pavard, Palmieri - Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, Nwaneri, Paixao - Gouiri

Auxerre: Leon - Senaya, Diomande, Sierralta, Akpa - Casimir, Danois, Owusu, Oppegard - Mara, Loader

Même si Marseille réussit plutôt bien à Auxerre ces dernières saisons, l'OM reste largement favoris face à une équipe qui se présentera sans son principal attaquant.

