Real Madrid - Elche : la date de retour de Mbappé se précise

Relancé par deux victoires marquantes, le Real Madrid reçoit Elche au Bernabéu avec l'ambition de revenir à un point du Barça en tête de la Liga.

Revigoré par une semaine positive, le Real Madrid aborde la 28e journée de Liga avec un objectif clair, maintenir la pression sur le leader Barcelone. Deuxième du championnat à quatre points du club catalan, la formation madrilène sait qu'un succès face à Elche, samedi soir au Santiago Bernabéu, pourrait lui permettre de revenir à une longueur seulement. L'enjeu est donc majeur pour les hommes d'Álvaro Arbeloa, qui doivent confirmer leur regain de confiance face à une équipe engagée dans la lutte pour le maintien.

Mbappé encore juste

Ce regain de confiance s'est d'abord matérialisé en championnat avec un succès précieux sur la pelouse du Celta Vigo (2-1). Un match sérieux, maîtrisé dans l'ensemble, qui a permis aux Merengues de rester dans la course au titre. Mais c'est surtout la prestation européenne qui a marqué les esprits. En Ligue des champions, le Real Madrid a livré une performance éclatante face à Manchester City en s'imposant 3-0 lors du huitième de finale aller. Federico Valverde a été le grand artisan de ce succès retentissant avec un triplé splendide, offrant au club madrilène une avance confortable avant le match retour à Manchester. Une soirée de prestige qui a redonné un élan considérable au groupe.

Malgré cette dynamique positive, Álvaro Arbeloa devra composer avec une infirmerie bien remplie. Plusieurs cadres manqueront à l'appel pour cette rencontre. Éder Militão, Jude Bellingham, Dani Ceballos et Rodrygo sont tous forfaits, tandis que Franco Mastantuono est suspendu. Ferland Mendy, sorti à la mi-temps contre Manchester City, reste incertain, tout comme Álvaro Carreras et David Alaba. Kylian Mbappé commence à aller mieux et se remet progressivement de sa blessure au genou. L'international français a repris l'entraînement et pourrait faire son retour lors du match retour face à Manchester City mardi. Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga et Dani Carvajal sont pressentis pour intégrer le onze de départ. La ligne offensive devrait être composée d'Arda Güler, Vinícius et Brahim Díaz.

Alvaro Rodriguez veut briller

Les statistiques plaident largement en faveur du Real Madrid avant cette confrontation. Les Merengues n'ont perdu que six de leurs 54 derniers matches contre Elche toutes compétitions confondues et restent invaincus face aux Franjiverdes au Bernabéu. Les six victoires d'Elche dans cette confrontation ont toutes été obtenues à domicile, la dernière remontant à mars 1978. Néanmoins, les Madrilènes restent prudents, Elche avait arraché un nul spectaculaire (2-2) dans ce même stade en janvier 2022, et le match aller cette saison s'était également terminé sur ce score. De son côté, le club d'Eder Sarabia occupe la 17e place avec 26 points après 27 journées, à seulement un point de la zone rouge.

Elche se présentera toutefois avec plusieurs incertitudes dans son effectif. Le défenseur Héctor Fort, prêté par Barcelone, est toujours indisponible en raison d'une blessure à l'épaule, tandis que Pedro Bigas et John Donald restent incertains. Sur le plan offensif, Eder Sarabia pourrait miser sur deux joueurs attendus au tournant. Álvaro Rodríguez, formé au Real Madrid et passé par le club entre 2020 et 2025, devrait être titularisé en attaque pour un retour particulier au Bernabéu. À ses côtés, André Silva est pressenti pour conserver sa place dans le secteur offensif. Face à un Real en quête de points précieux dans la course au titre, les Franjiverdes espèrent créer la surprise et s'offrir un résultat qui pourrait peser lourd dans leur bataille pour le maintien.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette rencontre de la 28ème journée de Liga qui sera dirigée par Mr. Melero Lopez aura lieu ce samedi à 21h au stade Santiago Bernabeu.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Madrid - Elche ?

La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 2

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran Garcia - Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Güler - Vinícius, Brahim Diaz

Elche : Dituro - Chust, Affengruber, Petrot - Josan, Febas, Aguado, Valera, Neto - André Silva, Rodríguez.

Les différentes côtes

Les Merengues sont largement favoris pour ce duel face au 17ème de la Liga

Betclic : Real Madrid 1,31 / Nul 5,90 / Elche 8,00.

Winamax : Real Madrid 1,29 / Nul 5,90 / Elche 7,50.

Unibet : Real Madrid 1,31 / Nul 5,90 / Elche 8,00.

Parions Sports : Real Madrid 1,26 / Nul 6,10 / Elche 8,80.