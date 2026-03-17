DIRECT. Manchester City - Real : Haaland, Vinicius, les stars brillent dans ce choc... suivez le match

C'est parti à l'Etihad Stadium ! Le Real Madrid et Manchester City, en ce mardi 17 mars, sont dos à dos (1-1). Haaland a répondu à Vinicius. Silva, quant à lui, a été expulsé. Pour l'heure, les Merengue sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

En direct

22:30 - QUEL ARRÊT DE DONNARUMMA ! (69e) Au premier poteau, sur un corner, Aurélien Tchouaméni décroise son coup de tête. Le gardien de Manchester City est parvenu à boxer au-dessus de sa barre transversale. C'était une énorme situation !

22:28 - Mbappé entre en jeu ! (69e) La star du Real Madrid fait son retour à la compétition. Il remplace Brahim Diaz.

22:25 - Khusanov s'essaie de loin (66e) Encouragé par le public, le défenseur de Manchester City, à 35 mètres, a pris sa chance avec une frappe au sol. Le ballon est passé à quelques centimètres du poteau gauche.

22:20 - BUT REFUSÉ ! (63e) Sur le côté gauche, Cherki se joue de trois défenseurs avant de lancer Doku. L'ailier de Manchester City a remporté son duel face à Lunin, mais il a été jugé, à raison, hors-jeu.

22:18 - Le deuxième acte est peu emballant (58e) Le Real Madrid gère son large avantage. Pour l'instant, Manchester City, peu inspiré, peine à prendre à défaut le bloc défensif madrilène.

22:15 - Guardiola fait deux changements, Haaland sort ! (56e) Marmoush et Semenyo entrent en jeu. Haaland et Matheus Nunes regagnent le banc des remplaçants.

22:11 - Haaland bute encore sur Lunin (54e) Dans un angle fermé, le buteur de Manchester City a réalisé une frappe à mi-hauteur. Le gardien du Real Madrid a repoussé des deux mains.

22:09 - Lunin fait aussi bien que Courtois (50e) Trouvé au point de pénalty, Haaland, du pied gauche, met une frappe sèche au sol. Le gardien du Real Madrid s'est parfaitement interposé avec la main droite. Manchester City domine depuis le retour des vestiaires.

22:08 - Kylian Mbappé est parti à l'échauffement (48e) Pour l'instant, l'international français est le seul joueur du Real Madrid à s'entraîner.

22:07 - Vinicius rate le cadre (47e) À l'angle de la surface de réparation, le Brésilien a cherché la lucarne droite. Le ballon s'est envolé largement au-dessus de la cage gardé par Manchester City.

22:03 - C'est reparti à l'Etihad Stadium (46e) Dans ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Manchester City a encore trois buts de retard sur le Real Madrid (1-4 sur les deux confrontations). Pour rappel, les Citizens évoluent en infériorité numérique à la suite de l'expulsion de Bernardo Silva. À la pause, Pep Guardiola a réalisé deux changements : Ruben Dias et Reijnders ont été remplacés par Guéhi et Aké. Pour les Merengue, Courtois a cédé sa place à Lunin.

22:00 - Les autres résultats du soir C'est la pause sur trois terrains. Plus tôt ce mardi 17 mars, le Sporting a renversé Bodo/Glimt (5-0). Arsenal - Bayer Leverkusen : 1-0

Chelsea - PSG : 0-2

Manchester City - Real Madrid : 1-1

21:50 - C'est la pause à l'Etihad Stadium ! (1-1) Arrivé à l’Etihad Stadium avec une belle avance liée au match aller (3-0), le Real Madrid résiste, ce mardi 17 mars, à Manchester City (1-1). Pour l’heure, en quart de finale de la Ligue des Champions, la bande à Mbappé rejoindrait le Bayern Munich. Les Bavarois jouent demain face à l'Atalanta. À l'aller, ils s'étaient imposés largement en Italie (6-1).

Malmenés en début de partie et sauvés à de multiples reprises par Courtois, les Merengue ont bénéficié d’un véritable tournant. À la 17e minute, Vinicius, sur une contre-attaque, a heurté le montant droit de Donnarumma. Sur la même action, le Brésilien a retenté sa chance. Le tir, cadré, a été repoussé par le coude gauche de Bernardo Silva. Le Portugais, sur cette situation, a été expulsé et a concédé un pénalty. Vinicius s’est fait justice en prenant à contrepied le gardien de Manchester City (22e). Démoralisés par ce coup du sort, les joueurs de Pep Guardiola sont revenus à hauteur grâce à une réalisation d’Erling Haaland, à la réception d’un centre de Doku (41e).

21:46 - Khusanov est averti (45e+3) Le défenseur de Manchester City a placé son coude gauche dans le visage de Vinicius. L'ailier du Real Madrid appelle les soigneurs. Les esprits s'échauffent entre les joueurs.