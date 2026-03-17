Manchester City - Real : Mbappé a pris une grande décision... compos, pronos

En huitième de finale de retour de la Ligue des Champions, Manchester City accueille, ce mardi 17 mars, le Real Madrid à l'Etihad Stadium. Les Merengue de Mbappé partent avec trois buts d'avance.

Le Real Madrid est-il en train, comme souvent, de redevenir un taulier à l'aube du printemps ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City a, au moins, rassuré les supporters madrilènes. Ces derniers ont assisté à un récital, avec un triplé retentissant du capitaine Federico Valverde.

Avec trois buts d'avance, le Real Madrid est forcément en ballotage favorable. Encore plus depuis que l'on sait que les Merengue se déplacent à Manchester City avec Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Le buteur français souffre encore d'un genou, mais il a été déclaré apte par le staff médical de son club et il se sent de jouer malgré son objectif d'arriver en forme à la coupe du Monde 2026. Carlo Ancelotti, qui a remporté la reine des compétitions de clubs avec le club de la capitale, s'est montré plus que serein pour la bande à Mbappé : "Le Real va passer. Il devra bien défendre et garder l'équilibre."

Tenu en échec en championnat par West Ham le week-end dernier et distancé par Arsenal, Manchester City n'est pas dans sa meilleure période. Pourtant, le manager Pep Guardiola croit encore en la qualification : "C'est un match parfait pour renverser la situation. Il reste peu de messages à faire passer ; je sens et je sais que nous allons essayer. Si nous serons capables d'y parvenir, je n'en ai aucune idée."

Dans le cadre des huitièmes de finale retour, la Ligue des Champions offre un choc Manchester City - Real Madrid. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Manchester City - Real Madrid. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Sport.

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La composition probable des Citizens pour Manchester City - Real Madrid : Donnarumma - Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri - Rodri, Bernardo Silva - Cherki, O'Reilly, Semenyo - Haaland.

La composition probable des Merengue pour Manchester City - Real Madrid : Courtois - Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia - Tchouaméni, Valverde, Pitarch - Güler ou Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz.