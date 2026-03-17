Chelsea - PSG : "des moments de souffrance", un match retour redouté, compos et chaine TV

Le PSG se déplace sur la pelouse de Chelsea ce mardi à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens sont en position favorable après leur large succès à l'aller (5-2).

La confiance n'est pas vraiment au beau fixe du côté de Chelsea. Les Blues n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matchs dans le temps réglementaire (2n, 3d) et reçoivent le PSG avec un déficit de trois buts à remonter après leur lourde défaite du match aller (2-5). Selon Opta, Chelsea n'a que 7% de chance d'obtenir son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions et la mission s'annonce quasi impossible face aux champions d'Europe en titre. Une seule équipe dans l'histoire de la compétition est parvenue à renverser la vapeur après un déficit de trois buts face au club tenant du titre. "Pour nous qualifier demain, nous devons être parfaits, ne commettre aucune erreur et être impeccables dans notre jeu en possession du ballon. Il ne faut pas oublier que le PSG est champion d'Europe pour une bonne raison, mais on a aussi prouvé par moments qu'on pouvait rivaliser avec eux et même les battre sur certains matches", a souligné l'entraineur de Chelsea Liam Rosenior.

Dans son histoire, le PSG sait rester méfiant et a déjà connu des moments très difficiles après avoir fait une grosse différence lors du match aller. Paris a eu du temps pour préparer ce rendez-vous puisque leur match de Championnat face à Nantes a été reporté ce week-end. Et les clubs anglais réussissent plutôt très bien aux Parisiens qui viennent d'en éliminer trois de suite dans cette compétition l'année dernière. Liverpool, Arsenal et Aston Villa avaient subi les foudres parisiennes et Chelsea pourrait être la prochaine victime.

Pour autant, en conférence de presse, Luis Enrique et Ousmane Dembélé ont préféré montré de la méfiance avant ce déplacement à Londres pour affronter Chelsea. "On a l'intention de gagner et de marquer mais il y aura des moments pendant le match où il faudra savoir contrôler le match. Notre objectif c'est de gagner mais on aura des moments de souffrance", a assuré le coach parisien dans des propos corroborés ensuite par Ousmane Dembélé : "Chaque club qui a gagné a eu des moments de souffrance. Il faut accepter de souffrir comme la saison dernière. Il y avait eu des moments où on était très très fort et d'autres où on a souffert contre Arsenal ou Aston Villa par exemple."

A quelle heure débute le match Chelsea - PSG ?

Le match Chelsea - PSG débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera à Stamford Bridge dans l'antre du club anglais.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Chelsea - PSG ?

Canal+Foot retransmettra cette rencontre entre Chelsea et le PSG. Le Slovène Slavko Vincic sera l'arbitre de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Chelsea - PSG ?

Canal++ proposera une diffusion streaming via son application pour suivre ce Chelsea - PSG. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès à la rencontre.

Quelles compositions probables pour Chelsea - PSG ?

Liam Rosenior devra faire sans Reece James pour ce Chelsea - PSG. L'international anglais est blessé et il y a aussi des incertitudes du côté des Blues avec Jorgensen et Gusto qui ne sont pas encore assurés de débuter ce match. Le XI probable de Chelsea : Sanchez - Hato, Fofana, Chalobah, Cucurella - Lavia, Caicedo - Palmer, Enzo Fernandez, Garnacho - Joao Pedro.

Luis Enrique a un peu de moins de problèmes puisque seuls des absents de longue date sont à déplorer. Ndjantou et Ruiz ne seront pas là. Le XI probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Chelsea - PSG ?

Betclic : Chelsea 2,08 / Nul 4,25 / PSG 2,98

Unibet : Chelsea 2,10 / Nul 4,35 / PSG 3

Winamax : Chelsea 2 / Nul 4,40 / PSG 2,80