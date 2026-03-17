DIRECT. Chelsea - PSG : Paris humilie les Blues, les supporters anglais quittent les tribunes, suivez le match

Le PSG se déplace sur la pelouse de Chelsea ce mardi à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens sont en position favorable après leur large succès à l'aller (5-2). Suivez le match en direct.

En direct

22:30 - La frappe croisée de Caicedo (74') Le milieu de terrain de Chelsea se met en position de tir et envoie une frappe croisée à ras de terre. Trop croisée. Les Blues n'y arrivent décidément pas ce soir.

22:29 - Et du changement au PSG (73') Le bal des changements se poursuit dans ce Chelsea - PSG. Celui qui a lancé la belle soirée parisienne sort. Kvaratskhelia est remplacé par Kang-in Lee.

22:27 - Nouveau changement (72') Après un centre raté de Neto, l'entraineur de Chelsea fait un nouveau changement avec la sortie de Cucurella. Adarabioyo fait son entrée en jeu.

22:26 - Le bon travail de Ramos (70') L'international portugais fait déjà forte impression sur l'un de ses premiers ballons dans ce Chelsea - PSG. Il conserve et se retourne avant d'orienter le jeu avec beaucoup de calme.

22:25 - Delap pèse (68') Depuis son entrée en jeu dans ce Chelsea - PSG, l'attaquant des Blues est très actif et s'impose dans la défense parisienne.

22:23 - Un double changement pour le PSG (66') Luis Enrique continue de faire souffler ses cadres dans ce Chelsea - PSG. Mendes et Dembélé sont remplacés par Hernandez et Ramos.

22:21 - Safonov infranchissable (65') Le gardien parisien s'accroche à son clean-sheet dans ce Chelsea - PSG et enchaine les parades magnifiques. Garnacho ne parvient pas à tromper le Russe.

22:20 - Le but de trop pour les supporters (63') Ce troisième but du PSG a fait encore un peu plus mal à certains supporters de Chelsea qui quittent déjà les tribunes de Stamford Bridge.

22:19 - Encore un but magnifique !! (62') Juste après l'occasion de Delap, Paris se projette en contre et c'est Mayulu qui ouvre parfaitement son pied pour trouver la lucarne de Chelsea.

22:18 - Un nouvel exploit de Safonov ! (61') Sur son premier ballon, Delap a bien failli tromper la vigilance de Safonov. Le portier russe fait un arrêt réflexe absolument magnifique.

22:17 - Barcola directement aux vestiaires (60') Avant de céder sa place dans ce Chelsea - PSG, Barcola a reçu un coup. À a sortie du terrain, il a décidé de se rendre directement aux vestiaires pour certainement recevoir des soins supplémentaires.

22:16 - Les entraineurs font tourner (59') Luis Enrique et Liam Rosenior font des nouveaux changements dans ce Chelsea - PSG. Doué remplace Barcola alors que trois changements interviennent d'un coup pour les Blues. Pedro, Palmer et Fernandez son remplacés par Delap, Garnacho et Lavia.

22:12 - L'enroulé de Pedro ! (56') Sous pression, Safonov manque totalement sa relance. Le ballon atterrit dans les pieds de Cucurella qui sert Pedro. Le Brésilien enchaine rapidement mais son plat du pied fuit le cadre parisien.

22:11 - Barcola souffre (55') S'il s'est relevé, Barcola boite quand même très bas après ce duel avec Joao Pedro. Il va conserver sa place dans ce Chelsea - PSG, pour le moment.

22:10 - Barcola est au sol (53') L'international français semble souffrir après un coup reçu. Le staff médical parisien rentre sur la pelouse dans ce Chelsea - PSG.

22:07 - Palmer n'a pas trompé l'arbitre (51') L'Anglais est bousculé par Zaïre-Emery aux abords de la surface parisienne et prend le ballon à la main. Sauf que l'arbitre n'avait pas sifflé de faute et sanctionne finalement Palmer qui n'en revient pas.

22:06 - Doué à l'échauffement (50') L'ailier international français est sur le bord de la pelouse et a débuté son échauffement. Il pourrait faire son entrée dans ce Chelsea - PSG.

22:06 - Mendes se plaint (49') Le latéral portugais n'a pas apprécié avoir reçu un coup alors que le jeu était arrêté dans ce Chelsea - PSG. Il le fait savoir à l'arbitre de la rencontre.

22:03 - Neto ne passe pas (47') Juste avant l'entrée de la surface de réparation, Neto tente de surprendre la défense parisienne avec un double contact. C'est contrôlé par l'arrière-garde du PSG.

22:03 - Un changement de chaque côté (46') À la pause, les deux entraineurs de ce Chelsea - PSG ont fait un changement. Mayulu a remplacé Neves pour le PSG alors que Sarr est remplacé par Acheampong du côté des Anglais.

22:02 - La deuxième période débute ! Après un premier acte largement maitrisé par le PSG, la deuxième période de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions. Si la qualification semble impossible pour Chelsea, le club anglais doit faire mieux.

21:46 - Le PSG est en démonstration À la mi-temps de ce Chelsea - PSG, les Parisiens sont impressionnants et ont largement dominé les Blues. Ils mènent 2-0 et se dirigent vers les quarts de finale de la Ligue des champions.

21:44 - Une intervention limite (45') Pedro rentre dans la surface et se fait bousculer par Pacho. L'Équatorien s'en sort plutôt bien parce que cette intervention aurait pu amener un pénalty dans ce Chelsea - PSG.

21:44 - Barcola manque son duel ! (44') Vitinha lance la fusée Barcola dans le dos de la défense de Chelsea qui était très haute. L'international français se présente face à Sanchez mais le gardien de Chelsea couvre bien l'angle.