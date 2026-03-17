Ligue des champions : le scénario catastrophe du club allemand "hors-la-loi" avec son gardien

Le Bayern Munich est en train de vivre un scénario catastrophe pour son match retour des 8es de finale de la Ligue des champions.

Il y a parfois des histoires qui sortent de l'ordinaire et bien celle du Bayern Munich pour le match retour de la Ligue des champions face à l'Atalanta est assez étonnante. Depuis l'écrasante victoire au match aller 6-1, le club allemand a perdu tous ses gardiens en l'espace de quelques jours. Manuel Neuer (rechute d'une déchirure au mollet), Jonas Urbig (commotion cérébrale) et Sven Ulreich (adducteurs) sont tous forfaits pour la rencontre de Ligue des champions ce mercredi 18 mars. Si le Bayern voulait compter sur le gardien de l'équipe réserve, pas de chance Leon Klanac est aussi forfait !

Le scénario est rocambolesque pour les Bavarois qui vont désormais demander une dérogation au gouvernement allemand pour faire jouer un gamin de 16 ans en Ligue des champions. Car oui, la loi allemande interdit aux mineurs de jouer un match après 20h... Leonard Prescott, jeune gardien de 16 ans titulaire chez les U19. Le club allemand est également en train de traiter l'affaire en demandant l'accord des parents, de son médecin et de son école. Légalement, s'il venait à jouer, Leonard Prescott ne pourrait théoriquement pas non plus s'entraîner avant midi puisque la loi, dans ce genre de cas, impose un repos minimal de douze heures entre la fin de service et la reprise....