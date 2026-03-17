Le tableau des quarts de finale de la Ligue des champions et les dates

Fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions ces mardi et mercredi, découvrez déjà le tableau.

Qui seront les huit dernières équipes de la Ligue des champions 2026 ? La réponse sera dévoilée cette semaine avec les matchs retour des huitièmes de finale. S'il existe plusieurs ballotages favorables après les matchs aller, rien n'est jamais fait en sport et il peut y avoir une ou plusieurs "remontada".

En attendant, et même si nous connaissons pas encore les qualifiés pour les quarts de finale, nous savons déjà les dates et le tableau est établi depuis le tirage au sort réalisé il y a quelques semaines. Les quarts de finale aller sont prévus les 7 et 8 avril alors que les retours seront une semaine plus tard, les 14 et 15.

Le tableau des quarts de finale