CAN 2025 : "La CAF est pourrie", le Maroc et le Sénégal s'invectivent
Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football a finalement estimé que le Maroc avait remporté cette CAN 2025.
Coup de tonnerre dans le monde du football ! Dans un communiqué publié ce mardi 17 mars en fin de soirée, la Confédération Africaine de Football a annoncé avoir finalement acté la défaite du Sénégal par forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée deux mois plus tôt, le 18 janvier, face au Maroc. C'est donc le pays hôte de l'événement qui remporte le trophée sur tapis vert. Les Marocains avaient pourtant été déclarés perdants à l'époque, 0 à 1 après prolongation. Selon le nouveau verdict, le Maroc est vainqueur sur tapis vert : 3 à 0.
"Le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)", a annoncé la CAF mardi soir.
Les incidents en fin de match à l'origine de cette décision
À l'époque, un penalty accordé au Maroc dans les dernières secondes avait suscité l'ire des Sénégalais. Une majorité d'entre eux avait regagné les vestiaires en signe de protestation. Or, l'article 82 du règlement indique qu'une équipe qui "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre" est déclarée perdante. Si les Sénégalais étaient finalement revenus sur la pelouse, les tensions avaient ensuite gagné les tribunes. Au moment où le Marocain Brahim Diaz avait tenté de tirer son penalty, qu'il avait finalement manqué, des supporters sénégalais avaient également tenté d'envahir le terrain.
La CAF est pourrie lance le Sénégal et demande une enquête pour corruption
"Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne" explique le Sénégal. Interrogé par le journal sénégalais Le Soleil, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF, a également promis qu'il ne rendrait pas le trophée au Maroc. "La CAF est pourrie, les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale", a-t-il déclaré. "Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d’être perdu. Je veux rassurer tous les Sénégalais. Le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. La coupe ne quittera pas le pays".
Ce mercredi, le gouvernement sénégalais a réclamé une enquête internationale « pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF, la Confédération africaine de football, après la décision la veille du jury d’appel de la CAF de retirer le titre du Sénégal à la CAN-2025 au profit du Maroc. Le Sénégal rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée », a déclaré Marie Rose Khady Fatou Faye, la porte-parole du gouvernement, deux mois après la finale chaotique remportée 1-0 (après prolongation) par le Sénégal à Rabat.
13:55 - Le sélectionneur du Maroc ne veut pas s'attarder sur le sacre
"Quand c'est positif, c'est plus facile, cette décisiopn m'a fait plaisir et fera plaisir à tout le monde. Mais c'est important de se concentrer sur le présent et le futur. Mon objectif est de rendre l'équipe performabte sur la prochaine Coupe du monde donc je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été fait avant. La CAF, les instances et notre fédéraiton ont fait ce qu'il y avait à faire mais je vais pas m'avancer sur ce qui a été dit ces derniers jours. Le plus important est de regarder la suite."
13:30 - Pape Thiaw également en conférence de presse
Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, va dévoiler ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux face au Pérou, le 28 mars au Stade de France (Saint-Denis) et la Gambie, le 31 à Diamniadio. L'annonce devrait se faire sur les réseaux sociaux vers 17h (heure française) et non par le biais d'une conférence de presse.
13:14 - "Méritée" selon le nouveau sélectionneur
"Avant de commencer, j'aimerais féliciter tous les Marocains, la Fédération pour la bonne nouvelle que nous avons appris il y a deux jours et qui est méritée" se réjouit Mohamed Ouahbi pour le titre de la CAN accordé sur tapis vert.
11:00 - "Très surpris" lance Omar Daf
Omar Daf, l’ancien entraîneur de Sochaux, Dijon et Amiens et surtout ex-défenseur droit du Sénégal, n’a pas caché sa déception. Ni sa stupeur au micro de Ouest France. "Je suis très surpris. Après plusieurs semaines, il n’y avait pourtant plus de débat. C’était une finale entre les deux plus belles équipes du tournoi, remportée par le Sénégal."
10:30 - Le président de la CAF s'exprime
Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), s’est exprimé mercredi 18 mars 2026 au lendemain de la décision de retirer sur tapis vert le titre de champion d’Afrique 2025 au Sénégal. "Aucun pays africain ne bénéficiera d’un traitement plus préférentiel, plus avantageux ou plus favorable qu’un autre", a-t-il affirmé dans une allocution filmée, alors que les autorités sénégalaises ont réclamé une enquête internationale pour des « soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF".
"Leur indépendance (des instances disciplinaires, NDLR) se reflète dans les décisions prises par les deux instances. La commission de discipline de la CAF, une seule instance, a pris une seule décision. La commission d’appel de la CAF a adopté une position totalement différente", s’est-il félicité.
10:00 - Le Sénégal prendra la parole ce jeudi
"Suite aux récents événements, notamment la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football, la Fédération Sénégalaise de Football tiendra un point de presse ce jeudi 19 mars à 13h au Noom Hotel Dakar. La presse nationale et internationale est conviée", fait savoir ce mercredi la Fédération sénégalaise dans un communiqué.
09:30 - D'autres décisions actées
La Confédération africaine de football a également statué d'autres appels durant cette folle soirée notamment à propos de l'improbable polémique sur la serviette d'Édouard Mendy. En fin de rencontre le gardien remplaçant du Sénégal, avait pour rôle de protéger la serviette de Mendy et de l'empêcher d'être volée... Ismael Saibari, remplacé quelques minutes plus tôt avait tenté de bloquer Diouf pour l'empêcher de donner la serviette à Mendy. Le joueur du PSV Eindhoven avait écopé d'une amende de 100 000 dollars (environ 86 000 €), cette dernière est désormais annulée. Et il n'écopera que d'un match officiel de la CAF ferme, l'autre étant avec sursis.
09:00 - L'ambassade du Maroc demande du calme
Après la décision du jury d’appel de la CAF de sacré le Maroc sur tapis vert, l’Ambassade du Maroc au Sénégal a appelé ses ressortissants à la retenue, de vigilance et de sens des responsabilités. "La représentation diplomatique invite les ressortissants à adopter un comportement mesuré, aussi bien dans leurs interactions quotidiennes que dans leurs prises de parole, y compris en ligne. Elle insiste également sur le respect strict des lois en vigueur dans le pays d’accueil", écrit le média marocain Le Matin.ma.
08:30 - Quid des paris sportifs ?
Si Betclic a annoncé rapidement la validation des paris sportifs sur la victoire du Maroc, ce n'est pas le cas des autres sites.
08:00 - La colère de Patrice Evra
"C’est une honte pour le foot africain. Un scandale. On a tous vu de nos yeux que le Sénégal a gagné. Mais je me pose une question : pourquoi personne ne parle de cet arbitre ? Où est cet arbitre ? Qu’est devenu cet arbitre ? Mes frères marocains, je vous aime bien mais à un moment faut pas abuser les gars. La Coupe d’Afrique a vraiment perdu toute sa crédibilité. Ya de quoi rigoler, deux mois après, le Maroc est champion d’Afrique. Quand j’ai eu la notif, j’ai cru à un poisson d’avril. En tout cas, les vrais champions c’est le Sénégal, et ça restera le Sénégal. Ya eu un désastre mais l’arbitre a fait rejouer le match et il a été gagné sur le terrain par le Sénégal… mais bon…Plus rien surprend dans le foot et c’est pour ça que je regarde moins le foot parce que des décisions comme ça c’est un scandale" a lancé Patrice Evra sur les réseaux sociaux.
07:30 - Trophées, récompenses.. Quel avenir ?
Interrogé par RMC Sport, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise, s’est exprimé clairement à propos du sujet. "Ça dépend du tribunal. Une disposition dit que les décisions sur le jury d’appel sont contraignantes et exécutoires sauf s’il y a recours devant le TAS. Nous ne ferons absolument rien tant que le TAS n’aura pas arbitré."