CAN 2025 : "La CAF est pourrie", pourquoi le Maroc a été désigné gagnant face au Sénégal ?
Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football a finalement estimé que le Maroc avait remporté cette CAN 2025.
Coup de tonnerre dans le monde du football ! Dans un communiqué publié ce mardi 17 mars en fin de soirée, la Confédération Africaine de Football a annoncé avoir finalement acté la défaite du Sénégal par forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée deux mois plus tôt, le 18 janvier, face au Maroc. C'est donc le pays hôte de l'événement qui remporte le trophée sur tapis vert. Les Marocains avaient pourtant été déclarés perdants à l'époque, 0 à 1 après prolongation. Selon le nouveau verdict, le Maroc est vainqueur sur tapis vert : 3 à 0.
"Le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)", a annoncé la CAF mardi soir.
Les incidents en fin de match à l'origine de cette décision
À l'époque, un penalty accordé au Maroc dans les dernières secondes avait suscité l'ire des Sénégalais. Une majorité d'entre eux avait regagné les vestiaires en signe de protestation. Or, l'article 82 du règlement indique qu'une équipe qui "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre" est déclarée perdante. Si les Sénégalais étaient finalement revenus sur la pelouse, les tensions avaient ensuite gagné les tribunes. Au moment où le Marocain Brahim Diaz avait tenté de tirer son penalty, qu'il avait finalement manqué, des supporters sénégalais avaient également tenté d'envahir le terrain.
La CAF est pourrie lance le Sénégal
"Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne" explique le Sénégal. Interrogé par le journal sénégalais Le Soleil, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF, a également promis qu'il ne rendrait pas le trophée au Maroc. "La CAF est pourrie, les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale", a-t-il déclaré. "Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d’être perdu. Je veux rassurer tous les Sénégalais. Le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. La coupe ne quittera pas le pays".
09:00 - D'autres décisions actées
La Confédération africaine de football a également statué d'autres appels durant cette folle soirée notamment à propos de l'improbable polémique sur la serviette d'Édouard Mendy. En fin de rencontre le gardien remplaçant du Sénégal, avait pour rôle de protéger la serviette de Mendy et de l'empêcher d'être volée... Ismael Saibari, remplacé quelques minutes plus tôt avait tenté de bloquer Diouf pour l'empêcher de donner la serviette à Mendy. Le joueur du PSV Eindhoven avait écopé d'une amende de 100 000 dollars (environ 86 000 €), cette dernière est désormais annulée. Et il n'écopera que d'un match officiel de la CAF ferme, l'autre étant avec sursis.
08:42 - Claude Le Roy stupéfait
"Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF pourrait aller aussi loin dans le grand-guignolesque. Quand on voit comment la CAF est dirigée par M. (Patrice) Motseppe, qui est le vassal de Gianni Infantino(le président de la FIFA)et qui voulait depuis le début absolument donner cette Coupe au Maroc... Le Maroc a fait une super CAN et méritait sur la compétition de gagner mais en finale, c'est le Sénégal qui a été meilleur (1-0 a.p.)" lance l'ancien vainqueur de la CAN 1988 avec le Cameroun. "Personne ne pouvait imaginer entendre une telle déclaration deux mois après. Ça fait des années que toutes les décisions arbitrales sont bafouées par la CAF. J'ai souvent parlé d'Infantino qui se considère comme le Trump du footbal africain, qui pense qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales, lançait Le Roy. En Afrique, il se permet tout. Derrière tout ça, il y a plein de magouilles, plein de tambouilles. Je pense que tout ça n'est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de cette histoire. Mais c'est pitoyable pour l'image que donne encore la CAF. Il va y avoir une commission d'appel et après selon la décision, le TAS (Tribunal arbitral du sport) interviendra. Mais je crois que cette décision, hélas pour ce continent que j'aime tant, va faire rire toute la planète football."
08:25 - "Je vais dire des dingueries si je parle"
Interrogé par L'Equipe, certains joueurs présents lors de la finale de cette CAN 2025 ont préféré ne pas réagir à chaud suite à la décision de la CAF de priver le Sénégal de cette victoire. "Je vais dire des dingueries si je parle" explique le joueur. Le Lyonnais Moussa Niakhaté, lui, n'a pu s'empêcher en enchaînant les publications sur lesquelles on pouvait le voir brandir le trophée depuis le bus à impériale dans les rues bondées de Dakar à son retour au pays et une autre avec la mention, "Venez les chercher", lance-t-il.
08:05 - Le recours du Sénégal qui met en demeure la CAF
Dans une lettre, la FSF "conteste formellement cette décision qu’elle juge infondée en droit, arbitraire et manifestement disproportionnée". Elle met notamment en avant l'article 5 de la loi de l'IFAB. "L'arbitre de la rencontre a exercé son pouvoir discrétionnaire en optant pour une suspension temporaire et non un arrêt définitif. Le match a repris, le penalty a été tiré, et le résultat a été acquis au terme des prolongations. En requalifiant un incident de jeu résolu sur le terrain en "forfait" a posteriori, la CAF viole la doctrine constante du TAS sur la souveraineté de l'arbitre", explique la Fédération dans sa lettre. "Le résultat ayant été homologué et le trophée remis officiellement, la sécurité juridique de la compétition est gravement compromise par ce revirement". Avec cette nouvelle décision, la fédération sénégalaise de football "met en demeure" la CAF "de suspendre l'exécution de cette décision et de geler toute procédure de remise de trophée au Maroc dans l'attente d'un arbitrage définitif". Elle demande la publication du rapport de l'arbitre.
07:45 - Le Maroc ne saute pas de joie
Dans un communiqué, la Fédération marocaine de football a indiqué que "sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition". "La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines", développe son communiqué publié dans la soirée.
07:25 - La réaction du Sénégal
"La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain", a écrit l'organisation dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux dans la soirée de mardi à mercredi.
Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). ???? pic.twitter.com/b0xxQsMQWU— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026