CAN 2025 : "La CAF est pourrie", pourquoi le Maroc a été désigné gagnant face au Sénégal ?

Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football a finalement estimé que le Maroc avait remporté cette CAN 2025.

Coup de tonnerre dans le monde du football ! Dans un communiqué publié ce mardi 17 mars en fin de soirée, la Confédération Africaine de Football a annoncé avoir finalement acté la défaite du Sénégal par forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée deux mois plus tôt, le 18 janvier, face au Maroc. C'est donc le pays hôte de l'événement qui remporte le trophée sur tapis vert. Les Marocains avaient pourtant été déclarés perdants à l'époque, 0 à 1 après prolongation. Selon le nouveau verdict, le Maroc est vainqueur sur tapis vert : 3 à 0.

"Le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)", a annoncé la CAF mardi soir.

Les incidents en fin de match à l'origine de cette décision

À l'époque, un penalty accordé au Maroc dans les dernières secondes avait suscité l'ire des Sénégalais. Une majorité d'entre eux avait regagné les vestiaires en signe de protestation. Or, l'article 82 du règlement indique qu'une équipe qui "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre" est déclarée perdante. Si les Sénégalais étaient finalement revenus sur la pelouse, les tensions avaient ensuite gagné les tribunes. Au moment où le Marocain Brahim Diaz avait tenté de tirer son penalty, qu'il avait finalement manqué, des supporters sénégalais avaient également tenté d'envahir le terrain.

La CAF est pourrie lance le Sénégal

"Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne" explique le Sénégal. Interrogé par le journal sénégalais Le Soleil, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF, a également promis qu'il ne rendrait pas le trophée au Maroc. "La CAF est pourrie, les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale", a-t-il déclaré. "Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d’être perdu. Je veux rassurer tous les Sénégalais. Le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. La coupe ne quittera pas le pays".