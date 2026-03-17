CAN 2025 : pourquoi le Maroc a été désigné gagnant face au Sénégal ?

Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football a finalement estimé que le Maroc avait remporté le tournoi continental.

Coup de tonnerre dans le monde du ballon rond ! Dans un communiqué publié ce mardi 17 mars en fin de soirée, la Confédération Africaine de Football a annoncé avoir finalement acté la défaite du Sénégal par forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée deux mois plus tôt, le 18 janvier, face au Maroc. C'est donc le pays hôte de l'événement qui remporte le trophée. Les Marocains avaient pourtant été déclarés perdants à l'époque, 0 à 1 après prolongation. Selon le nouveau verdict, le Maroc est vainqueur sur tapis vert : 3 à 0.

"Le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)", a annoncé la CAF mardi soir.

Les incidents en fin de match à l'origine de cette décision

Une victoire dite sur tapis vert désigne dans les faits une victoire dont le résultat est entériné par une décision administrative ou judiciaire. Dans le cas du Sénégal et du Maroc, la CAF a décidé de sanctionner le Sénégal à la suite des incidents survenus en toute fin de rencontre.

À l'époque, un penalty accordé au Maroc avait suscité l'ire des Sénégalais. Une majorité d'entre eux avait regagné les vestiaires en signe de protestation. Or, l'article 82 du règlement indique qu'une équipe qui "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre" est déclarée perdante. Si les Sénégalais étaient finalement revenus sur la pelouse, les tensions avaient ensuite gagné les tribunes. Au moment où le Marocain Brahim Diaz avait tenté de tirer son penalty, qu'il avait finalement manqué, des supporters sénégalais avaient également tenté d'envahir le terrain, rappelle France 24.