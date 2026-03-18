Barcelone - Newcastle : "Nous devons jouer un match parfait"... Accroché à l'aller, le Barça vise les quarts en Ligue des champions, heure et chaîne TV

Ce mercredi soir, le FC Barcelone reçoit Newcastle en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Après avoir arraché le nul à l'aller, le Barça vise la victoire pour rallier les quarts de finale.

La victoire ou la porte. Ce mercredi en fin d'après-midi, le FC Barcelone a une nouvelle fois rendez-vous avec Newcastle. Après un match aller décousu et serré jusqu'en fin de match où Dani Olmo a obtenu un penalty transformé par Lamine Yamal permettant au Barça de revenir en Catalogne avec un nul (1-1), les Blaugranas doivent l'emporter au Camp Nou pour rallier les quarts de finale de la Ligue des champions. En conférence de presse, Hansi Flick a souligné la qualité des Magpies : "Ils sont capables de presser très haut, ils sont très rapides et ils défendent très bien. " Par conséquent, l'Allemand est convaincu qu'une performance de haut vol sera nécessaire : " Ce sera un match difficile et très physique. Nous devons jouer un match parfait". Pour venir à bout de Newcastle, l'entraîneur allemand compte sur Yamal : "Lamine est un joueur qui peut faire la différence. Hier, il s'est entraîné de façon fantastique. La Ligue des champions est la meilleure compétition au monde et tout le monde veut y jouer. C'est une motivation supplémentaire pour chaque joueur".

Au-delà d'une qualification en quarts de finale, Hansi Flick vise beaucoup plus loin : "C'est ça, le football. Beaucoup de choses peuvent arriver et la situation peut changer d'ici demain. Nous devons rester positifs. L'équipe regorge de talent et je pense que nous sommes capables de remporter cette Ligue des champions. Nous devons nous améliorer. Pour l'instant, l'essentiel est que tout le monde soit disponible et au meilleur de sa forme. C'est ce qui compte le plus pour le mois à venir". Interrogé sur son avenir, l'Allemand a été clair : "Ce n'est pas le moment de penser aux élections ou à d'autres sujets. Nous avons un match très important demain. Tout le monde sait que je suis heureux ici, mais je dois aussi parler à ma famille. Nous aurons le temps pour ça plus tard. J'adore travailler ici. J'ai une famille formidable et un soutien incroyable à Barcelone. Dans le football, je m'efforce toujours de donner le meilleur de moi-même pour atteindre le plus haut niveau. Je ne pense pas à aller ailleurs ; le Barça sera mon dernier Club".

"Nous croyons en nous"

Rejoints dans le temps additionnel de la seconde période à l'aller, les Magpies compte bien gâcher la fête à Barcelone et créer l'exploit pour rejoindre les quarts de finale, comme l'a confirmé l'entraîneur des Magpies, Eddie Howe : "Nous avons un groupe de joueurs très expérimentés, qui ont disputé de nombreux grands matchs. Nous voulons que l'envergure de cette rencontre soit une source de motivation pour les joueurs et nous aide à grandir. Bien sûr, nous ne pouvons ni reculer ni avoir peur. De mon côté, il s'agit de mettre en place le bon plan de jeu. La confiance règne au sein de l'effectif, selon le manager anglais: "Les joueurs ont probablement atteint leur niveau de confiance le plus élevé de la saison. Je pense que nos récentes performances ont été très solides. Nous ne sous-estimons pas la difficulté de la tâche, mais en même temps, nous croyons en nous".

Néanmoins, Eddie Howe ne veut pas mettre la pression sur ses joueurs avant d'affronter l'ogre catalan : "Nous devons faire face à leurs atouts, tout en essayant de livrer nos meilleurs moments de jeu. Je pense que si l'on regarde les deux matchs que nous avons disputés contre Barcelone, nous avons produit de très bonnes séquences et nous nous sommes créé des occasions de but. Mais nous ne les avons pas battus, et c'est bien là tout le défi. C'est un match comme les autres. Le processus que nous suivons avant chaque rencontre reste le même, peu importe l'adversaire ou la compétition. Nous essayons d'aborder chaque match comme s'il s'agissait d'une finale de l'UEFA Champions League".

À quelle heure débute Barcelone - Newcastle ?

Le coup d'envoi du huitième de finale retour de la Ligue des champions opposant le FC Barcelone à Newcastle est prévu mercredi 18 mars à 18h45 au Camp Nou de Barcelone (Espagne). Le Français François Letexier sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Newcastle ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Foot diffusera la rencontre entre le Barça et Newcastle.

Comment suivre Barcelone - Newcastle en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la confrontation retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les Blaugranas et les Magpies sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Newcastle ?

Barcelone : J.García (G) - E.García, Cubarsí, G.Martín, J.Cancelo - Bernal, Pedri - Yamal, F.López, Raphinha - Ferran Torres.

Newcastle : Ramsdale (G) - Trippier, Thiaw, Burn, Hall - Tonali, Joelinton - Murphy, Woltemade, Barnes - Gordon.

Quels sont les pronostics de Barcelone - Newcastle ?