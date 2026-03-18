DIRECT. Barcelone - Newcastle : suivez le match

Ce mercredi soir, le FC Barcelone reçoit Newcastle en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Après avoir arraché le nul à l'aller, le Barça vise la victoire pour rallier les quarts de finale. Suivez le match en direct.

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18:35 - Le corps arbitral Dans quelques minutes, François Letexier sera au sifflet de Barcelone - Newcastle. Le Français sera accompagné de ses compatriotes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, arbitres assistants. Jérémie Pignard sera le quatrième arbitre, tandis que le Belge Bram Van Driessche est chargé de la VAR.

18:30 - Quel adversaire en quarts ? Si une affiche en quarts est déjà connue (Sporting Portugal - Arsenal), les autres confrontations seront établies ce soir. Néanmoins, le FC Barcelone et Newcastle savent déjà que le vainqueur affrontera l'Atlético Madrid ou Tottenham pour une place dans le dernier carré. Pour rappel, les Madrilènes l'avaient emporté 5-2 à domicile la semaine passée.

18:25 - "Nous croyons en nous" Rejoints dans le temps additionnel de la seconde période à l'aller, les Magpies compte bien gâcher la fête à Barcelone et créer l'exploit pour rejoindre les quarts de finale, comme l'a confirmé l'entraîneur des Magpies, Eddie Howe : "Nous avons un groupe de joueurs très expérimentés, qui ont disputé de nombreux grands matchs. Nous voulons que l'envergure de cette rencontre soit une source de motivation pour les joueurs et nous aide à grandir. Bien sûr, nous ne pouvons ni reculer ni avoir peur. De mon côté, il s'agit de mettre en place le bon plan de jeu. La confiance règne au sein de l'effectif, selon le manager anglais: "Les joueurs ont probablement atteint leur niveau de confiance le plus élevé de la saison. Je pense que nos récentes performances ont été très solides. Nous ne sous-estimons pas la difficulté de la tâche, mais en même temps, nous croyons en nous".

18:20 - Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Newcastle ? Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Foot diffusera la rencontre entre le Barça et Newcastle.

18:15 - Flick se voit aller au bout ! Au-delà d'une qualification en quarts de finale, Hansi Flick vise beaucoup plus loin : "C'est ça, le football. Beaucoup de choses peuvent arriver et la situation peut changer d'ici demain. Nous devons rester positifs. L'équipe regorge de talent et je pense que nous sommes capables de remporter cette Ligue des champions. Nous devons nous améliorer. Pour l'instant, l'essentiel est que tout le monde soit disponible et au meilleur de sa forme. C'est ce qui compte le plus pour le mois à venir".

18:10 - Un seul changement chez les Magpies ! Par rapport au onze concocté la semaine dernière, Eddie Howe décide de titulariser Anthony Gordon ce soir à la place de William Osula. Pas d'autre changement à signaler : Ramsdale (G) - Trippier, Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali, Joelinton - Barnes, Gordon, Elanga.

18:05 - "Nous devons jouer un match parfait" En conférence de presse, Hansi Flick a souligné la qualité des Magpies : "Ils sont capables de presser très haut, ils sont très rapides et ils défendent très bien. "Par conséquent, l'Allemand est convaincu qu'une performance de haut vol sera nécessaire : " Ce sera un match difficile et très physique. Nous devons jouer un match parfait".

18:00 - Deux retours importants, la compo du Barça ! Privé d'Alejandro Baldé, d'Andreas Christensen, de Frenkie de Jong ou encore de Jules Koundé, Hansi Flick peut compter sur les retours d'Eric Garcia et de Robert Lewandowski dans le onze titulaire. Pas d'autre surprise dans le onze avec les présences de Raphinha et de Lamine Yamal devant le duo Pedri - Bernal dans l'entrejeu : J/Garcia (G) - E.Garcia, Cubarsi, G.Martin, Cancelo - Bernal, Pedri - Yamal, F.Lopez, Raphinha - Lewandowski.

17:55 - Les vestiaires sont prêts ! Ce soir, les deux équipes joueront ce huitième de finale retour de la Ligue des champions avec leur maillot domicile.

17:50 - Le Barça échappe au pire Ce mercredi en fin d'après-midi, le FC Barcelone a une nouvelle fois rendez-vous avec Newcastle. Après un match aller décousu et serré jusqu'en fin de match où Dani Olmo a obtenu un penalty transformé par Lamine Yamal permettant au Barça de revenir en Catalogne avec un nul (1-1), les Blaugranas doivent l'emporter au Camp Nou pour rallier les quarts de finale de la Ligue des champions.