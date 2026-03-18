Le Maroc vainqueur de la CAN 2025, les paris sportifs validés ou annulés ? On a la réponse

L'annonce de la victoire de la CAN 2025 sur tapis vert du Maroc provoque un gros imbroglio autour des paris sportifs.

Deux mois plus tard et après une finale totalement rocambolesque, le Maroc est déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations sur tapis vert au détriment du Sénégal. Durant la finale de la CAN, opposant le Maroc au Sénégal, un pénalty sifflé en faveur du pays hôte à la fin du temps réglementaire après consultation de l'arbitrage vidéo juste après un but refusé au Sénégal, a entraîné le départ du terrain d'une partie des joueurs sénégalais, revenus finalement à la demande de leur star Sadio Mané une vingtaine de minutes plus tard... Le pénalty finalement loupé, puis le but marqué par le Sénégal en prolongation avaient rendu cette finale totalement irréelle.

Mais ce mardi 17 mars, la CAF a statué le recours déposé par le Maroc, offrant la victoire à la bande à Hakimi sur tapis vert selon les articles 82 et 84. "Si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours" explique notamment le 82.

Les paris sportifs validés ?

Quid des paris sportifs ? Car oui, beaucoup de personnes jouent et misent sur les compétitions et la défaite du Maroc en finale a provoqué de nombreux paris perdants. Le site de pari en ligne Betclic n'a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux, indiquant immédiatement que "exceptionnellement", les paris seront payés. "Comme une Panenka de Diaz, on a décidé d'être joueur même 3 mois après et on valide à titre exceptionnel tous les paris "Vainqueur de la compétition : Maroc" et "Victoire finale : Maroc". En revanche, pas de panique pour ceux qui ont validé le Sénégal comme vainqueur, "les paris déjà payés sur le Sénégal restent bien entendu valides la team" explique Betclic.

De son côté, Winamax ne validera pas les paris car selon leur règlement, l'article 7.1 de la promulgation des résultats, "Winamax procède au règlement d'un pari sur la base de l'annonce des résultats par l'organisateur de l'évènement pendant et à l'issue de l'événement (fin de mi-temps, de set, de course, de match, de combat, de compétition, etc.). L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive. Toute modification ultérieure du score ou du résultat, disqualification ou autre, par une source officielle, ne sera donc pas prise en compte. Le site officiel de l'entité organisatrice de l'évènement sera utilisé pour valider le résultat des paris."

Contacté par nos soins, Parions Sport a la même ligne. "Du côté de Parions Sport en Ligne, nous nous tenons à l'article 4.2. de notre règlement qui stipule que : "Quel que soit le sport, seuls sont pris en compte les résultats obtenus sur le terrain ou à l'issue de la manifestation sportive annoncés par l'organisateur de la manifestation. L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition ou la manifestation sportive et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l'objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition."

"Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 0974751313".