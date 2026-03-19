Noa Lang : son pouce sectionné par un panneau publicitaire, une image choc, quel est son état de santé ?
Le joueur de Galatasaray est sorti sur civière et sous oxygène après une grave blessure ce mercredi 18 mars.
Une scène étonnante aux conséquences graves. Lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et Galatasaray (4-0), l'attaquant néerlandais a choqué photographes et spectateurs en hurlant de douleur après avoir heurté avec sa main un panneau publicitaire dans son élan. Se tordant dans tous les sens, la blessure n'était pas une simple égratignure.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, Galatasaray a donné des nouvelles de son joueur, passé par le PSV Eindhoven et Naples. "Noa Lang souffre d'une profonde coupure au pouce droit et doit être opéré à Liverpool dans les prochaines heures, avec la participation de notre équipe médicale", indique le club turc. "Noa souffre d'une grave blessure au doigt. Il sera d'abord conduit à l'hôpital pour y être examiné au plus vite. Sa blessure est sérieuse", avait confirmé l'entraîneur turc, Okan Buruk.
Liverpool | Grave lesión de Noa Lang— Centro Informativo Querétaro (@CIQueretaro) March 19, 2026
El atacante del Galatasaray protagonizó el momento más difícil de la jornada tras sufrir un accidente con el mobiliario del estadio. Las asistencias médicas reaccionaron rápido luego de que el jugador se golpeara la mano derecha, pic.twitter.com/uEJ5OAkrIs
Noa Lang quitte Anfield sur civière, et dans les vapes, après sa grave blessure au pouce. pic.twitter.com/xa69nM46od— SO FOOT (@sofoot) March 18, 2026
Selon certains médias turcs, il serait même en partie sectionné après être resté coincé entre les deux panneaux. "Je suis allé prendre de ses nouvelles. On m'a dit qu'il a la moitié du doigt arrachée, quelque chose comme ça. Il souffre... il souffre...", a confié après la rencontre Jeremie Frimpong, son compatriote néerlandais qui évolue du côté des Reds