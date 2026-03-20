OM - Auxerre : l'annulation du but confirmée par la direction de l'arbitrage

Le match Marseille - Auxerre du vendredi 13 mars avait créé la polémique.

Un peu plus tôt dans la semaine, la direction de l'arbitrage a analysé la dernière rencontre de championnat entre l'Olympique de Marseille et l'AJ Auxerre qui a vu le succès étriqué des Marseillais sur le score de 1-0. Ce score aurait pu être bien différent si le but de l'AJA avait été accepté en toute fin de match.

Refusé dans un premier temps par l'arbitre Marc Bollengier, pour une main auxerroise, le but avait également été revu par l'assistance vidéo, qui ne trouvait rien a redire malgré la polémique et l'accusation de nombreux supporters auxerrois qui avaient dénoncé une main préalable d'Emerson dans la surface olympienne, qui aurait pu engendrer un pénalty.

Les arbitres du match ont pris les bonnes décisions, toutes confirmées ce mercredi part la direction de l'arbitrage de la FFF qui a déclaré que "conformément à la loi 12, le but devait bien être refusé car l'attaquant a marqué directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle. Le travail de l'arbitre vidéo a également permis de confirmer l'absence d'infraction lors de la déviation du ballon par le défenseur n° 33 (Emerson, ndlr) dans la surface de réparation".