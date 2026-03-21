DIRECT. Nice - PSG: les Parisiens déroulent, suivez le match
Brillant à nouveau sur la scène européenne, le PSG veut reprendre la tête de la Ligue 1 en défiant un OGC Nice encore fragile ce samedi à l'Allianz Riviera.
22:52 - 86' - Zaïre Emery a de la réussite (0-4)
Warren Zaïre-Emery parvient à aggraver le score pour le PSG suiyte à une talonnade astucieuse de Dembelé et une passe de Nuno Mendes. Le PSG déroule
22:50 - 84' - Nice ne répond plus
Les Aiglons ne font que courir derrière le ballon en cette fin de match et ne parviennent plus à se créer des occasions
22:48 - 81' - Une première pour Dro Fernandez (0-3)
Dro Fernandez marque le troisième but parisien et son premier en L1 après une passe de Dembelé et un joli contrôle orienté. En fin d'action, il parvient à tromper Diouf. 3-0 pour le PSG
22:46 - 79' - Le PSG en mode gestion
Tout en conservant le ballon au milieu de terrain, le PSG maîtrise tranquillement cette fin de match face à des Niçois réduits à dix et qui préfèrent ne pas prendre de risques
22:42 - 75' - Changements parisiens
Triplee changement pour le PSG. Gonçalo Ramos, Mbaye te Dro Fernandez entrent sur le terrain, à la place de Kvaratskhelia, Doué et Nuno Mendes
22:38 - 72' - Changement niçois
Claude Puel procède à un changement tactique. Sortie du capitaine Danté, remplacé par Ali Abdi
22:37 - 70' - Doué vendange encore une fois
Même s'il était au bout de course, Désiré Doué manque sa frappe dans la surface qui est trop croisée. Le ballon ne prend pas le cadre
22:36 - 69' - Hors jeu de Kvaratskhelia
Alors qu'il est parvenu à tromper enfin Yvann Diouf d'une frappe tendue, Kvaratskhelia est signalé hors jeu par l'arbitre assistant
22:31 - 65' - Entrée de Dembelé
Ousmane Dembelé fait son apparition sur le terrain, en remplaçant Lee Kang In
22:30 - 63' - Superbe arrêt de Diouf
Désiré Doué se présente seul face à Diouf et a tout le loisir de bien armer sa frappe, mais son tir est trop centré sur le gardien qui peut dévier le cuir de la tête
22:28 - 61' - Ndayishimihé exclu
Après vérification de la VAR, Youssouf Ndayishimihé prend un carton rouge logique
22:26 - 59' - Ndayishimihé risque le rouge
Pour un tacle par derrière sur Lee Kang In, Ndayishimihé risque un carton rouge. L'arbitre sollicite la VAR
22:23 - Le but de Doué (vidéo)
Revivez la belle action collective des Parisiens pour marquer le but du break
Quand le @PSG_inside joue comme ça, que faire ? ????— L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026
Paris veut reprendre son fauteuil de leader ????#OGCNPSG pic.twitter.com/bQn5zgFoWz
22:22 - 55' - Dribble osé de Diouf
Pressé par Kvaratskhelia, Diouf est à deux doigts de manquer son dribble avant de dégager en force
22:19 - 53' - Bonne couverture de Bard
Le défenseur niçois réalise un bon retour défensif pour venir couper le ballon devant Kvaratskhelia
22:16 - 49' - Doué fait le break (0-2)
Sur une très belle percée de Nuno Mendes après un relais avec Kvaratskhelia, le Portugais trouve Doué qui trompe Diouf sur un tir puissant sous le barre. 2-0 pour le PSG
22:15 - 47e - Penalty ? A vous de juger
Revivez en vidéo, l'action qui a amené l'arbitre à siffler un penalth en faveur de PSG
22:12 - Claude Puel outré
Interrogé par le micro de Ligue 1 Plus jsute avant le début de second acte, Claude Puel a déclaré "Sincèrement, on ne peut pas siffler un penalty sur cette action. Sur un tir à bout pourtant sur lequel Sanson avait un peu la main décollée. Si on vérifie pour la main alors il faut y aller jusqu'au début de l'action où le joueur de PSG glisse a moment de frapper le corner et touche le ballon à deux reprises"
21:55 - 45e+4' - Mi-temps à Allianz Riviera
Le PSG légèrement dominateur a su prendre l'avantage au bon moment juste avant la pause sur un penalty transformé par Nuno Mendes. Nice qui montre de bonnes chances sur ses quelques offensives n'a pas dit son dernier mot. Ca promet une seconde période, plus ouverte que prévue