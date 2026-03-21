DIRECT. Nice - PSG: les Parisiens déroulent, suivez le match

Brillant à nouveau sur la scène européenne, le PSG veut reprendre la tête de la Ligue 1 en défiant un OGC Nice encore fragile ce samedi à l'Allianz Riviera.

En direct

22:52 - 86' - Zaïre Emery a de la réussite (0-4) Warren Zaïre-Emery parvient à aggraver le score pour le PSG suiyte à une talonnade astucieuse de Dembelé et une passe de Nuno Mendes. Le PSG déroule

22:50 - 84' - Nice ne répond plus Les Aiglons ne font que courir derrière le ballon en cette fin de match et ne parviennent plus à se créer des occasions

22:48 - 81' - Une première pour Dro Fernandez (0-3) Dro Fernandez marque le troisième but parisien et son premier en L1 après une passe de Dembelé et un joli contrôle orienté. En fin d'action, il parvient à tromper Diouf. 3-0 pour le PSG

22:46 - 79' - Le PSG en mode gestion Tout en conservant le ballon au milieu de terrain, le PSG maîtrise tranquillement cette fin de match face à des Niçois réduits à dix et qui préfèrent ne pas prendre de risques

22:42 - 75' - Changements parisiens Triplee changement pour le PSG. Gonçalo Ramos, Mbaye te Dro Fernandez entrent sur le terrain, à la place de Kvaratskhelia, Doué et Nuno Mendes

22:38 - 72' - Changement niçois Claude Puel procède à un changement tactique. Sortie du capitaine Danté, remplacé par Ali Abdi

22:37 - 70' - Doué vendange encore une fois Même s'il était au bout de course, Désiré Doué manque sa frappe dans la surface qui est trop croisée. Le ballon ne prend pas le cadre

22:36 - 69' - Hors jeu de Kvaratskhelia Alors qu'il est parvenu à tromper enfin Yvann Diouf d'une frappe tendue, Kvaratskhelia est signalé hors jeu par l'arbitre assistant

22:31 - 65' - Entrée de Dembelé Ousmane Dembelé fait son apparition sur le terrain, en remplaçant Lee Kang In

22:30 - 63' - Superbe arrêt de Diouf Désiré Doué se présente seul face à Diouf et a tout le loisir de bien armer sa frappe, mais son tir est trop centré sur le gardien qui peut dévier le cuir de la tête

22:28 - 61' - Ndayishimihé exclu Après vérification de la VAR, Youssouf Ndayishimihé prend un carton rouge logique

22:26 - 59' - Ndayishimihé risque le rouge Pour un tacle par derrière sur Lee Kang In, Ndayishimihé risque un carton rouge. L'arbitre sollicite la VAR

22:23 - Le but de Doué (vidéo) Revivez la belle action collective des Parisiens pour marquer le but du break

22:22 - 55' - Dribble osé de Diouf Pressé par Kvaratskhelia, Diouf est à deux doigts de manquer son dribble avant de dégager en force

22:19 - 53' - Bonne couverture de Bard Le défenseur niçois réalise un bon retour défensif pour venir couper le ballon devant Kvaratskhelia

22:16 - 49' - Doué fait le break (0-2) Sur une très belle percée de Nuno Mendes après un relais avec Kvaratskhelia, le Portugais trouve Doué qui trompe Diouf sur un tir puissant sous le barre. 2-0 pour le PSG

22:15 - 47e - Penalty ? A vous de juger Revivez en vidéo, l'action qui a amené l'arbitre à siffler un penalth en faveur de PSG

22:12 - Claude Puel outré Interrogé par le micro de Ligue 1 Plus jsute avant le début de second acte, Claude Puel a déclaré "Sincèrement, on ne peut pas siffler un penalty sur cette action. Sur un tir à bout pourtant sur lequel Sanson avait un peu la main décollée. Si on vérifie pour la main alors il faut y aller jusqu'au début de l'action où le joueur de PSG glisse a moment de frapper le corner et touche le ballon à deux reprises"

22:11 - Début de seconde période ! C'est reparti pour le second acte entre Nice et le PSG