Nice - PSG: des gros changements dans l'entre-jeu parisien

Brillant à nouveau sur la scène européenne, le PSG veut reprendre la tête de la Ligue 1 en défiant un OGC Nice encore fragile ce samedi à l'Allianz Riviera.

Malgré la défaite concédée il y a deux semaines face à Monaco en Ligue 1, le Paris Saint-Germain semble avoir retrouvé des couleurs. Les hommes de Luis Enrique ont parfaitement réagi sur la scène européenne avec deux prestations de très haut niveau face à Chelsea en Ligue des champions. Qualifiés avec autorité, les Parisiens ont affiché une maîtrise collective et une efficacité offensive qui laissent penser que la machine est enfin lancée. Ce regain de confiance, combiné à une montée en puissance dans le jeu, donne le sentiment que le PSG a trouvé la bonne carburation au moment clé de la saison.

Puel n'a pas encore trouvé la recette

Ce samedi, c'est un déplacement à l'Allianz Riviera qui attend les Parisiens lors de la 27ème journée de Ligue 1, face à une équipe de Nice toujours en quête de stabilité. Certes, les Aiglons ont remporté un succès précieux à Angers (2-0) la semaine dernière, mettant fin à une longue disette. Mais cette victoire ne doit pas masquer les difficultés persistantes d'un collectif encore fragile. Quinzièmes au classement, les Niçois comptent huit points d'avance sur la zone de barrage, une marge encore insuffisante pour se sentir à l'abri. Défensivement friable et offensivement en manque de repères, le Gym peine à afficher une identité claire depuis l'arrivée de Claude Puel.

Sur le plan statistique, l'avantage semble clairement pencher du côté parisien. Le PSG reste sur trois victoires consécutives à l'extérieur toutes compétitions confondues et n'a perdu aucun point cette saison hors de ses bases contre des équipes de la deuxième moitié de tableau. De plus, les Parisiens ont remporté deux de leurs trois derniers déplacements à Nice. Toutefois, un revers samedi serait préoccupant, puisqu'il s'agirait déjà de leur cinquième défaite en championnat, soit plus que lors des deux saisons précédentes cumulées. Attention également à la dynamique défensive, avec trois buts encaissés lors du dernier match de Ligue 1, soit autant que lors des trois précédents.

Hakimi et Barcola absents

Luis Enrique devra néanmoins composer avec plusieurs absences importantes. Achraf Hakimi est suspendu, tandis que Bradley Barcola, en grande forme ces dernières semaines, sera indisponible au moins un mois après une entorse ligamentaire contractée face à Chelsea. Fabian Ruiz reste incertain en raison d'un souci au genou. Malgré ces absences, le PSG devrait s'aligner dans un schéma offensif avec Safonov dans les buts, une défense composée de Zaïre-Emery, Marquinhos, Beraldo et Mendes, Vitinha en sentinelle, soutenu par Mayulu et Fernandez au milieu, et un trio offensif Doue – Dembélé – Kvaratskhelia.

Du côté de Nice, l'infirmerie est également bien remplie. Isak Jansson est incertain, tout comme Moise Bombito, tandis que Kojo Peprah Oppong (mollet) et Mohamed Ali-Cho (pied) sont touchés. Mohamed Abdelmonem est forfait de longue durée après une rupture des ligaments croisés. Claude Puel devrait néanmoins reconduire une équipe proche de celle victorieuse à Angers avec Diouf dans les cages, une défense Mendy – Clauss – Bah – Dante – Bard, un milieu Boudaoui – Sanson – Vanhoutte et une attaque articulée autour de Diop et Carlos. Face à un PSG en pleine confiance, les Aiglons auront fort à faire pour espérer créer la surprise.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 27ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Mr. Willy Delajod aura lieu ce samedi à 21h05 à l'Allianz Riviera.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nice - PSG ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce vendredi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Nice : Diouf - Mendy, Clauss, Bah, Dante, Bard - Boudaoui, Sanson, Vanhoutte - Diop, Carlos

PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Vitinha, Mayulu, Fernandez - Doue, Dembele, Kravatskhelia

Les différentes côtes

Le PSG s'est imposé lors de ses trois derniers déplacements à Nice, il demeure favori ce samedi face à une équipe qui peine à enchaîner les bons résultats.

Betclic : Nice 7,00 / Nul 5,50 / PSG 1,36

Winamax : Nice 7,00 / Nul 5,70 / PSG 1,32

Unibet : Nice 7,40 / Nul 5,75 / PSG 1,35

Parions Sports : Nice 7,50 / Nul 5,90 / PSG 1,34