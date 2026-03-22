DIRECT. Marseille - Lille : suivez le match
Revigoré par trois succès de suite en Ligue 1, l'OM accueille Lille au Vélodrome ce dimanche pour tenter de consolider sa place au podium
17:11 - Entrée des joueurs !
Les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse du Stade Vélodrome dans une très belle ambiance
17:07 - Un Vélodrome qui ne sera pas rempli
Après une longue série de matches à guichets fermés, le Vélodorme ne sera pas plein cet après-midi face au LOSC. Des billets restaient en vente à deux heures du début de match
17:01 - L'arbitre de la rencontre
Cette rencontre de la 27ème journée de Ligue 1 sera dirigée par l'arbitre Mr. Bénoît Bastien
16:55 - Lille un adevrsaire coriace pour l'OM
Si l'OM a gagné ses trois derniers matches en championnat (face à Lyon, Toulouse et Auxerre), Lille de son côté est sur une belle série de 6 matches sans défaite (3 victoires pour 3 nuls). Dans les confrontations directees, l'OM ne s'est imposé qu'une seule fois face au LOSC lors des 12 dernières rencontres
16:49 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?
C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce dimanche.
16:45 - Point au classement
L'Olympique de Marseille est troisième du classement de Ligue 1 avec 49 points et 2 points d'avance sur l'OL (qui joue cet après midi face à Monaco). Lille de son côté pointe à la 5ème place avec 44 points
16:38 - Le onze des Dogues
Bruno Génésio qui sera privé aujourd'hui de son habituel capitaine Benjamin André a préféré le jeune Fernandez-Pardo à Olivier Giroud en attaque. Le onze lillois est comme suit: Ozer - Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk - Bouaddi, Bentaleb, Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo
Le XI des Dogues qui affrontera l'OM ⚔️— LOSC (@losclive) March 22, 2026
Avec @eToroFr ???? #OMLOSC pic.twitter.com/TvihgPokW0
16:32 - Aubameyang préféré à Gouiri
L'OM se présentera cet après midi avec un dispositif de 4-3-3 avec Medina qui sera en défense centrale aux côtés de Balerdi. En attaque Aubameyang enchaîne les titularisations au détriment de Gouiri. Le onze phocéen est comme suit : Rulli – Weah, Medina, Balerdi, Emerson – Kondogbia, Højbjerg, Timber – Greenwood, Paixão – Aubameyang.
???? ???????????????????????????????? ⚔️ #OMLOSC— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 22, 2026
????Voici le ???????? ???????? ????????́???????????????? d’Habib Beye pour cette rencontre face à Lille ! ????⚔️ pic.twitter.com/MD1Nf03z87
16:25 - Un match tournant mais pas capital
En marge de la rencontre, Habib Beye, le coach marseillais a insisté sur l'importance de match contre Lille en conférence de presse " On est sur une série positive. Ça ressemble à une forme de tournant sans être décisif. Il y a encore sept matches derrière. Ce match peut créer une distance supplémentaire avec les équipes qui sont derrière. Le match n’est pas capital. Ce qui est capital c’est de continuer notre dynamique positive car elle entretient notre confiance "
16:20 - Les raisons de l'avancée du match
Cette rencontre initialement prévue à 21h00 ce dimanche 22 mars a été avancée à 17h15 pour des raisons de sécurité liées au contexte électoral. En effet, ce jour correspondait également au second tour des élections municipales, un événement mobilisant fortement les forces de l’ordre. Afin d’éviter tout risque de tensions ou de débordements entre supporters dans une soirée déjà sensible, les autorités ont demandé ce changement. La Ligue de Football Professionnel a donc adapté l’horaire pour garantir une meilleure organisation et assurer la sécurité du public, des joueurs et des habitants.
16:15 - Bonjour à tous et à toutes !
Marseille accueille Lille au Vélodrome dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, une rencontre qu'on suivra avec vous en live commenté sur notre site ! Début de match à 17h15
L'@orangevelodrome est prêt ????️ #OMLOSC pic.twitter.com/pYghSSPKuB— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 22, 2026