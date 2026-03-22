Barcelone - Rayo : une belle série à poursuivre pour les Blaugranas, heure et chaîne TV

A l'occasion de la 29e journée de Liga, le Barça accueille le Rayo Vallecano en leader ce dimanche à 14h00. Les hommes d'Hansi Flick ont une bonne série à poursuivre.

En ce moment, tout va pour le mieux pour le FC Barcelone. Qualifiés en quarts de finale après un match étincelant face à Newcastle (7-2), les hommes d'Hansi Flick n'ont plus perdu depuis le 16 février dernier face à Gérone (2-1). Les Blaugranas, leaders de Liga avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, ont l'occasion de poursuivre leur série de quatre succès consécutifs en championnat. Cependant, Hansi Flick va devoir faire sans quelques joueurs importants, notamment dans les couloirs, puisque Alejandro Baldé et Jules Koundé manquent à l'appel. Mais le Barça pourra compter sur sa forme offensive impressionnante : 24 buts marqués sur les 7 derniers matches.

En face, le Rayo Vallecano, 13e de Liga, reste aussi sur une bonne série en championnat. Les hommes de Perez sont invaincus depuis 6 rencontres avec une dernière défaite qui remonte au 1er février dernier face au Real Madrid (2-1). Vallecano n'est pas encore totalement sauvé dans la course au maintien puisque le club n'affiche que quatre points d'avance sur Majorque, 18e. Le Rayo reste aussi sur une défaite à domicile en Ligue Conférence face à Samsunspor (0-1).

A quelle heure débute Barcelone - Rayo ?

Le coup d'envoi de Barcelone - Rayo sera donné à 14h00 au Camp Nou.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Rayo ?

Barcelone - Rayo est à retrouver sur BeINSports 3.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Rayo ?

Barcelone. Garcia - Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo - Bernal, Pedri - Raphinha, Lopez, Yamal - Lewandowski.

Rayo. Batalla - Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu - Lopez, Ciss, Palazon - de Frutos, Alemao, Garcia