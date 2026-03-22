DIRECT. Barcelone - Rayo : Araujo lance enfin le Barça, suivez le match

A l'occasion de la 29e journée de Liga, le Barça accueille le Rayo Vallecano en leader. Les hommes d'Hansi Flick ont une bonne série à poursuivre.

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14:51 - Barcelone vire en tête à la pause (1-0) Loin d'être étincelants, les Catalans mènent 1-0 face au Rayo Vallecano qui aurait pu ouvrir le score dès la première minute. Sur corner, Araujo a fait parler son physique pour débloquer le compteur blaugrana. Les hommes d'Hansi Flick assurent l'essentiel pour l'instant.

14:50 - Le Barça gère (45+2') En cette toute fin de première acte, les Catalans se contentent de gérer. Araujo cherche à alerter Lewandowski dans l'axe qui se fait devancer par Chavarria.

14:48 - Temps additionnel (45') L'arbitre assistant indique 3 minutes de temps additionnel dans cette première période de Barcelone - Rayo.

14:46 - Corner du Rayo (44') Sur corner, Vallecano trouve la tête de Ciss qui ne parvient pas à redresser son geste à l'entrée des 5,50 mètres catalans.

14:45 - Possession de balle (42') A l'approche de la fin de ce premier acte, le Barça affiche une possession de balle largement à son avantage, 65% en faveur des Blaugranas.

14:41 - Batalla ne s'embarrasse pas (39') Sur ce ballon en retrait, le portier de Vallecano opte pour un dégagement puissant pour Martin qui se heurte à un Araujo à la limite de la faute. Touche pour le Rayo à 30 mètres.

14:39 - Enfin une séquence offensive pour les Madrilènes (36') Alors que Martin était au sol dans la surface catalane, Ratiu enchaîne avec un centre, bien trop facile pour Garcia qui s'empare tranquillement du ballon.

14:35 - Le jaune pour Valentin (34') Alors que le Barça avait réussi à sortir magnifiquement de ses 25 mètres, Valentin commet une faute pour mettre un terme au contre catalan. Carton jaune contre le milieu de terrain du Rayo.

14:33 - La barre pour Raphinha ! Sur un second ballon à l'entrée de la surface, Raphinha place une frappe du droit en première intention, contrée par Valentin, détournée du bout des doigts par Batalla. Quelle parade du portier madrilène !

14:31 - Chavarria commet la faute sur Yamal (29') Face à Yamal, le latéral du Rayo suit à la trace la pépite catalane quitte à commettre la faute au moment de son intervention. Pas de carton jaune.

14:30 - Carton jaune contre Yamal (27') Après Raphinha, c'est au tour de Yamal de prendre un carton jaune après cette semelle sur Ciss, resté au sol sur le coup.

14:28 - Araujo ouvre le score de la tête ! (1-0) Sur le corner catalan, Araujo, au second poteau, domine Ciss et pique sa tête. Batalla, assez mal placé, ne peut rien faire. Les Catalans prennent les devants dans ce Barcelone - Rayo !

14:25 - Garcia touché (22') Le portier barcelonais semble souffrir du mollet. Szczesny est en train de s'échauffer en cas d'entrée dans les prochaines minutes.

14:23 - Yamal s'écroule dans la surface ! (20') Sur son crochet le long de la ligne de corner dans la surface, l'Espagnol cherche à effacer Ciss qui met sa jambe en opposition. Monsieur Cordero fait signe de jouer. On était à la limite du penalty !

14:21 - Lewandowski trouvé en pivot (18') Touché dans la surface plein axe, le Polonais opte pour la solution en pivot. Au moment de se retourner, il est intercepté par Lejeune. Lewandowski avait aussi l'opportunité de remettre en retrait en une touche.

14:19 - Raphinha manque sa passe dans l'axe (16') Le Brésilien, alerté sur son aile droite, est bien défendu par Ratiu. Il opte pour une passe longue dans l'axe pour Yamal, interceptée par Ciss qui avait bien surgit.

14:17 - Raphinha manque de réalisme ! (14') Après avoir profité d'une perte de balle de Ciss, Raphinha s'avance seul face à Batalla. Le Brésilien s'emmène son ballon trop à droite avant de glisser une frappe croisée qui file hors du cadre. Il y avait mieux à faire sur ce coup !

14:15 - Chavarria manque sa passe en profondeur (12') Incompréhension entre Chavarria et Perez. Le latéral avait tenté la passe en profondeur alors que l'ailier n'avait pas encore entamé son appel. Ballon rendu aux hommes d'Hansi Flick.

14:13 - Enfin un tir pour les Catalans (11') A 25 mètres légèrement sur la gauche, Martin tente une frappe désespérée. Un ballon facilement capté par Batalla.

14:12 - Premier carton jaune du match (9') Raphinha prend le premier avertissement de la partie après une vilaine semelle sur Lejeune.

14:11 - La technique de Palazon (8') Le meneur de jeu madrilène efface Cancelo d'un superbe crochet. Il gratte la faute en prime.

14:09 - Coup-franc joué court (7') Sur ce coup-franc à 30 mètres dans l'axe, Pedri opte pour la passe courte. Les Catalans confisquent le ballon depuis quelques minutes.

14:08 - Première grosse possession pour le Barça (6') Après une passe un peu forte de Pedri pour Raphinha en profondeur, le Brésilien repasse derrière. L'occasion pour les hommes d'Hansi Flick d'imposer une première grosse séquence de possession. Yamal se fait ensuite cadenasser.

14:07 - Les Catalans gênés (4') A l'image de la relance brouillonne autour de Bernal, les Blaugranas ont du mal à enchaîner les passes vers l'avant. Les Madrilènes sont partout en ce début de rencontre.