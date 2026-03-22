Real - Atlético : Vinicius porte le Real dans un derby fou, suivez le match

Grâce à Vinicius et non pas à Mbappé, le Real s'est imposé dans le derby face à l'Atlético, ce dimanche lors de la 29e journée de Liga (3-2). Découvrez le résumé de la rencontre.

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23:13 - Mbappé n'a pas pesé Alvaro Arbeloa avait laissé entendre que Kylian Mbappé était apte à débuter cette rencontre contre l'Atlético, mais l'entraîneur du Real Madrid a préféré le laisser sur le banc. Le Français est entré en jeu en deuxième période à la 63e minute, un peu comme face à Manchester City cette semaine en Ligue des champions, alors que le score était de 2-1 en faveur de son équipe. Le numéro 10 merengue n'a pas été très en vue dans cette demi-heure passée sur la pelouse, même s'il a paru en jambes.

23:08 - Le but extraordinaire de Molina en vidéo Le derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid a tenu toutes ses promesses, avec notamment une deuxième période de folie entre les deux clubs madrilènes (3-2). Parmi les cinq buts de la soirée au Bernabéu, c'est Nahuel Molina qui a sans contestation possible inscrit le plus beau, d'une frappe pure. A apprécier en vidéo ci-dessous.

23:02 - Le Real Madrid ne lâche rien au classement Au classement, le Real Madrid revient à quatre points du FC Barcelone grâce à ce succès dans le derby face à l'Atlético lors de la 29e journée de Liga (3-2). Les Colchoneros tombent eux à la quatrième place, dépassés par Villarreal ce week-end. Ils gardent toutefois pas mal d'avance sur le 5e du classement, le Betis, qui pointe à 13 points.

22:57 - C'est terminé ! Le Real Madrid s'impose contre l'Atlético (3-2) C'est terminé au Bernabéu ! Le Real Madrid s'impose en souffrant dans le derby contre l'Atlético (3-2). Vinicius (52e sp et 72e) et Valverde (55e) ont marqué pour le Real, répondant à Lookman (33e) et Molina (66e) côté Atlético.

22:55 - Alvarez tente sa chance de loin Julian Alvarez décide de frapper à plus de 25 mètres mais le ballon s'envole dans les tribunes du Bernabéu, pour le plus grand plaisir des supporters du Real.

22:52 - Sorloth de la tête ! Sur un centre de Ruggeri depuis l'aile gauche, Sorloth s'élève au-dessus de tout le monde et reprend de la tête mais Lunin plonge bien pour capter le ballon.

22:50 - Six minutes de temps additionnel L'arbitre accorde six minutes de temps additionnel au Bernabéu dans cette seconde période entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, alors que le club merengue a toujours un but d'avance.

22:47 - Real Madrid: Vinicius remplacé Alvaro Arbeloa effectue son cinquième et dernier changement. Auteur d'un doublé, Vinicius est remplacé pour ces dernières minutes par Alvaro Carreras. Le Real Madrid va tenter de tenir le score en infériorité numérique.

22:44 - Musso devant Alexander-Arnold Sur le coup franc, Alexander-Arnold est tout près de surprendre Musso en frappant fort un ballon bien travaillé dans un angle fermé. Mais Musso détourne finalement sur sa ligne !

22:43 - L'Atlético investit le camp du Real L'Atlético de Madrid, en supériorité numérique, s'est installé dans le camp du Real Madrid pour ces dernières minutes. Mais attention à Vinicius et Mbappé, laissés devant, qui obtiennent justement un coup franc près de la surface.

22:42 - Alvarez sur le poteau ! Julian Alvarez passe tout près d'égaliser dans la foulée de ce carton rouge reçu par Valverde. L'Argentin enroule une frappe pure des 20 mètres mais le ballon s'écrase sur le poteau de Lunin, pas malheureux sur ce coup-là...

22:40 - Les joueurs du Real protestent pour rien Tous les joueurs du Real Madrid protestent après ce carton rouge, mais la décision est bien maintenue par l'arbitre, qui n'a pas été appelé par le VAR pour une erreur manifeste. Il reste encore 11 minutes de jeu dans le temps règlementaire...

22:37 - Valverde expulsé ! Le Real Madrid va finir à 10 contre 11 ! Fede Valverde récolte un carton rouge direct pour une intervention par-derrière sur Alex Baena. C'est peut-être un peu jugé hâtivement par l'arbitre, car cela ne paraît pas mériter un rouge.

22:34 - Real Madrid: Camavinga et Bellingham entrent Alvaro Arbeloa effectue à nouveau deux changements d'un coup. Arda Güler et Brahim Diaz sont remplacés par Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, qui fait son retour après près de deux mois d'absence.

22:32 - BUT ! Vinicius redonne l'avantage au Real (3-2) Le Real Madrid reprend les devants au Bernabéu contre l'Atlético ! Trouvé à l'entrée de la surface, sur la gauche, Vinicius prend le temps de contrôle, dépasse Baena et enroule pour tromper Musson d'un ballon bien enroulé. 3-2 pour le Real et 11e but de la saison en Liga pour le Brésilien.

22:31 - Atlético: Simeone fait son dernier changement Diego Simeone effectue déjà son 5e et dernier changement pour l'Atlético, à 20 minutes de la fin de la rencontre à Madrid. Giuliano Simeone est remplacé par Alex Baena pour cette fin de derby.

22:27 - BUT ! Molina inscrit un but génial pour l'Atlético (2-2) Nahuel Molina égalise pour l'Atlético en inscrivant un but exceptionnel ! Trouvé sur son côté droit, le latéral argentin réussit un bon contrôle pour se mettre face au but et déclenche un tir surpuissant pour envoyer le ballon dans la lucarne opposée. Mais quel but ! 2-2 entre le Real et l'Atlético.

22:25 - Alvarez juste au-dessus ! Bien trouvé sur un centre en retrait à l'entrée de la surface, Julian Alvarez reprend du droit en première intention... mais le ballon passe juste au-dessus du but de Lunin !

22:24 - Real Madrid: Mbappé et Alexander-Arnold entrent Alvaro Arbeloa effectue ses premiers changements pour le Real Madrid. Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold remplacent Thiago Pitarch et Dani Carvajal.

22:21 - Carton jaune pour Hancko Pris de vitesse sur un dribble de Vinicius le long de la ligne de touche à droite, David Hancko est obligé de commettre une grosse faute pour stopper le Brésilien. Carton jaune logique pour le défenseur slovaque.

22:20 - Alvarez tente sa chance Depuis l'angle gauche de la surface, Julian Alvarez repique dans l'axe afin de tirer de son pied droit mais le ballon est bien capté par Lunin.

22:17 - Atlético: Simeone fait trois changements L'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone décide de faire trois changements dans la foulée de ces deux buts encaissés par son équipe en quelques minutes. Sorloth, Nico Gonzalez et Nahuel Molina entrent à la place de Griezmann, Lookman et Johnny Cardoso.

22:16 - BUT ! Valverde marque pour le Real (2-1) Le Real Madrid renverse tout en quatre minutes ! Sur un ballon en retrait de Ruggeri pour Gimenez, le défenseur uruguayen manque d'intensité au moment de dégager le ballon devant Valverde. Le milieu du Real récupère avec un peu de réussite sur le contre et trompe ensuite Musso ! 2-1 pour le Real.

22:15 - Le Real Madrid revigoré Le but inscrit par Vinicius a changé la face de ce derby entre le Real et l'Atlético. Le Bernabéu s'est réveillé et pousse derrière ses joueurs, qui obtiennent un corner. Mais il ne donne rien.