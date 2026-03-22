DIRECT. Real - Atlético : le Real retombe dans ses travers, suivez le match

Sans Kylian Mbappé, remplaçant, le Real est en difficulté face à l'Atlético, ce dimanche lors de la 29e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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21:50 - C'est la pause au Bernabéu ! Le Real mené par l'Atlético (0-1) C'est la pause au Bernabéu ! Le Real Madrid est mené sur sa pelouse par l'Atlético de Madrid dans ce derby (0-1). Lookman a inscrit le seul but du match jusqu'ici (33e).

21:48 - Deux minutes de temps additionnel L'arbitre accorde deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid (0-1).

21:47 - Musso relâche le ballon Trouvé sur l'aile droite, Arda Güler repique dans l'axe pour frapper en force. C'est sur Musso, mais le gardien argentin relâche inexplicablement le ballon et Valverde est tout près de pouvoir pousser le ballon au fond... mais un défenseur de l'Atlético dégage en catastrophe.

21:45 - Tchouaméni de la tête ! Sur un bon centre de Carvajal, Aurélien Tchouaméni n'est pas monté pour rien et détourne le ballon de la tête mais ça passe juste à côté du but de Musso !

21:42 - Vinicius bien pris par Llorente Vinicius n'arrive pas du tout à se montrer dangereux pour le moment et est très bien pris les Colchoneros, à commencer par Marcos Llorente, qui intervient encore bien devant le Brésilien.

21:39 - Carton jaune pour Ruggeri Nouveau carton jaune pour un joueur de l'Atlético. C'est cette fois Ruggeri qui en récolte un, pour un coup sur la cheville de Valverde. L'Italien ne proteste même pas.

21:36 - BUT ! Lookman marque pour l'Atlético (0-1) L'Atlético prend l'avantage face au Real Madrid au Bernabéu ! Bien trouvé sur son aile gauche, Lookman attend que Ruggeri déborde derrière lui pour le servir dans la surface. Le latéral italien centre bien au sol et Simeone dévie justement pour Lookman d'une petite talonnade. Le Nigérian trompe facilement de près de Lunin ! 1-0 pour l'Atlético.

21:34 - Le bon centre de Valverde Quelle opportunité pour le Real ! Trouvé dans une inhabituelle position de 9 dos au but à l'entrée de la surface, Tchouaméni se retourne bien et rejoue avec Valverde sur sa droite. L'Uruguayen centre en retrait pour... aucun de ses coéquipiers !

21:31 - Musso capte le ballon Vinicius décale légèrement le ballon sur le coup franc pour Valverde, mais la frappe de l'Uruguayen est un peu raté et Musso peut se coucher sur le ballon assez facilement.

21:30 - Carton jaune pour Cardoso Le premier carton jaune de ce derby de Madrid est pour l'Américain Johnny Cardoso, pour une faute sur Vinicius à environ 25 mètres du but de l'Atléti. Le Real Madrid va pouvoir négocier en plus un coup franc bien placé.

21:27 - Vinicius frappe de loin Trouvé en position idéale sur la gauche du terrain près de la surface, Vinicius repique sur son pied droit et enchaîne d'un tir puissant mais le ballon passe largement au-dessus.

21:25 - Simeone sauve sur sa ligne ! Sur un corner en faveur du Real Madrid, le ballon est mal dégagé par la défense des Colchoneros et il retombe au deuxième poteau dans les pieds de Vinicius, qui tacle pour marquer mais Simeone détourne devant lui sur sa ligne !

21:22 - Llorente revient pour l'Atlético L'Atlético de Madrid évolue à nouveau à 11 contre 11 face au Real Madrid avec le retour de Marcos Llorente sur la pelouse. C'est Antoine Griezmann qui a assuré l'intérim comme latéral droit.

21:20 - Llorente sort de la pelouse Marcos Llorente n'est peut-être pas vraiment remis de son coup à la tête tout à l'heure, ce qui ne serait pas vraiment étonnant non plus. L'international espagnol sort de la pelouse pour se faire examiner. Mais il laisse ses coéquipiers à 10 pour l'instant.

21:19 - Belle séquence de l'Atlético Les joueurs de l'Atlético de Madrid parviennent à réaliser une longue séquence de possession dans les 40 mètres du Real, mais ils n'arrivent pas du tout à se montrer dangereux et finissent par perdre le cuir.

21:16 - Güler de volée ! Sur un centre venu de l'aile droite, Arda Güler est seul au deuxième poteau pour reprendre de volée cette offrande de Carvajal, mais le ballon rebondit avant de filer hors du cadre.

21:14 - Llorente reprend sa place Sur l'action précédente, Marcos Llorente a heurté assez violemment le terrain avec la tête en retombant. L'Espagnol a eu besoin de quelques instants pour s'assurer que tout aille bien, et le jeu peut reprendre.

21:12 - Lunin devant Llorente ! L'Atlético se procure aussi une énorme occasion dans la foulée ! Sur la droite, Griezmann est lanc dans la dos de la défense et joue parfaitement un 2vs1 contre Rüdiger en décalant à l'intérieur Marcos Llorente. L'international espagnol reprend en première intention mais Lunin, en deux temps, capte miraculeusement le ballon.

21:11 - Valverde trouve le poteau ! Le Real Madrid passe tout près de marquer ! Lancé à toute vitesse sur son côté droit après un superbe dribble sur Ruggeri, Valverde arrive dans la surface et déclenche un tir puissant mais c'est le poteau qui repousse le ballon.

21:10 - Lookman tombe dans la surface Lancé pour la première fois sur son aile gauche, Ademola Lookman fait des misères à Carvajal et pénètre dans la surface avant de passer entre deux joueurs du Real. Le Nigérian s'écroule et réclame un penalty... mais l'arbitre ne signale rien !

21:08 - Griezmann s'écroule Antoine Griezmann réclame une faute dans le camp du Real mais l'arbitre laisse à nouveau jouer. Les Merengue en profitent pour récupérer le ballon et Vinicius file en profondeur, mais Marcos Llorente effectue un super retour devant le Brésilien.

21:05 - Musso devant Carvajal ! Le Real Madrid a mieux débuté la rencontre au Bernabéu et se procure une première opportunité. Sur la gauche, Vinicius s'écroule avant la surface et réclame une faute. L'arbitre laisse jouer et Brahim part en dribbles avant de centrer en retrait pour Carvajal à l'entrée de la surface. Le latéral droit espagnol frappe fort mais Musso se détend bien pour détourner le ballon !

21:03 - C'est parti à Madrid ! Le Real affronte l'Atlético C'est parti pour ce derby de Madrid entre le Real et l'Atlético sur la pelouse du Bernabéu où règne l'ambiance des grands soirs ! Ce sont les joueurs de l'Atléti qui engagent pour ces 45 premières minutes dans cette rencontre qui s'annonce bouillante.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid pénètrent sur la pelouse du Bernabéu dans une très belle ambiance ! Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants.