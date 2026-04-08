PSG : un tournant pour l'avenir du Parc des Princes, Emmanuel Gregoire veut tout changer

Le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire a une vision différente d'Anne Hidalgo.

Dimanche 22 mars, l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo a été nommé maire de la capitale française devant Rachida Dati. Une victoire démocratique et républicaine qui pourrait entraîner un changement de cap pour l'avenir du Parc des Princes. Si l'ancienne maire de Paris ne voulait absolument pas vendre le stade au PSG, provoquant de grosses tensions, le nouveau maire n'est pas sur la même longueur d'ondes. Pendant des années, Emmanuel Grégoire a mené les discussions avec les plus hauts dirigeants du club de la capitale, afin de faciliter l'agrandissement du Parc des Princes.

Le membre du PS veut désormais faire table rase du passé, et souhaite convaincre les dirigeants du club parisien. Emmanuel Grégoire propose donc un projet complet avec la rénovation du Parc des Princes mais aussi un lieu de vie et de verdure complet autour de l'enceinte.

Deux options se distinguent donc clairement pour ces prochaines semaines. La première est une option de "location fiducie" avec un contrat de longue durée. Vous allez dire rien de nouveau, c'est vrai, car il s'agit du projet d'Anne Hidalgo et les dirigeants du club de la capitale ne sont pas favorables à cette solution.

L'autre option serait donc la vente du Parc des Princes. Mais cette vente se ferait avec des contreparties, notamment l'absence de naming. "Je connais le dossier par cœur et à titre personnel, je suis favorable à la vente pour une simple raison: si c'est la condition pour que le PSG reste, il faut en tirer les conséquences (...) Mon idée, je la crois originale et séductrice pour le club. Elle consiste à vendre le stade et mettre en place un projet partenarial comme à Roland-Garros ou au Parc des expositions", avait-t-il expliqué sur RMC, en décembre dernier.

Emmanuel Grégoire veut également aller plus loin, mettant en place un vrai projet de grandeur autour du Parc. "Je laisse le stade à la main du club pour en faire ce qu'il souhaite et l'idée est de proposer en plus un périmètre d'aménagement dans lequel on couvrirait la partie du périphérique pour faire un grand parvis végétalisé plus confortable et reprendre le secteur Géo André pour donner aux fans un lieu où mettre des activités de loisirs, un musée, un Hall of Fame des joueurs qui ont fait l'histoire du club..." avait-il également expliqué pour RMC.