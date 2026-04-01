Barrages de la Coupe du monde 2026 : des derniers tickets surprises, l'adversaire de la France... Les résultats
Les derniers tickets pour la Coupe du monde ont été distribués et les surprises ont été très nombreuses ce mardi 31 mars.
Après des mois d'attente, les barrages de la Coupe du monde 2026 se sont terminés ce mardi 31 mars avec un enjeu capitale pour les pays, se qualifier pour le Mondial. Après une dernière soirée de "finale" dans ces barrages, l'Italie a chuté en Bosnie-Herzégovine. Battus aux tirs au but (1-1, 4-1 aux TAB), les Italiens manqueront une troisième Coupe du monde de suite après 2018 et 2022. Respectivement tombeurs du Kosovo, du Danemark et de la Pologne, la Turquie (1-0), la République Tchèque (2-2, 3-1 aux TAB) et la Suède (3-2) décrochent les autres billets européens pour rallier le Mondial qui se déroulera cet été à partir du 11 juin. La France attend de son côté le vainqueur des barrages intercontinentaux entre l'Irak et la Bolivie pour connaître l'identité de son adversaire pour le second match de poules du Mondial.
Les résultats des barrages européens
Découvrez tous les résultats des barrages européens pour la Coupe du monde avec une mise à jour à la fin des matchs en quelques minutes.
Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde
Le tournoi intercontinental se déroule en deux phases. Le vainqueur de la demi-finale A a rejoint la République démocratique du Congo, pour une rencontre dont le vainqueur gagnera son ticket pour le Mondial. Le gagnant de la demi-finale B rencontre de son côté l'Irak, et le vainqueur aura lui aussi son billet pour la Coupe du monde.
- Finale A : RD Congo (CAF) - Jamaïque
- Finale B : Irak (AFC) - Bolivie
00:10 - La France attend son advesaire
Les Bleus connaitront leur dernier adversaire pour la Coupe du monde dans la nuit. Coup d'envoi d'Irak Bolivie à 5h du matin, nous connaitrons donc l'adversaire des Bleus à 7h !
31/03/26 - 23:52 - Le calendrier
Découvrez désormais le calendrier de la Coupe du monde avec la mise à jour des clubs européens qualifiés.
31/03/26 - 23:50 - Les derniers qualifiés européens
Les derniers détenteurs des billets européens pour la Coupe du monde 2026 sont désormais connus ! Après avoir battu l'Italie, le Kosovo, le Danemark et la Pologne, la Bosnie-Herzégovine (1-1, 4-1 aux TAB), la Turquie (1-0), la République Tchèque (2-2, 3-1 aux TAB) et la Suède (3-2) seront de la partie au Mondial qui se déroulera cet été à partir du 11 juin.
31/03/26 - 23:35 - L'Italie n'ira pas au Mondial !
Malgré la parade de Donnarumma, Bajraktarevic envoie la Bosnie-Herzégovine à la Coupe du monde 2026 ! Cruelle désillusion pour l'Italie qui va manquer son troisième Mondial de suite !
31/03/26 - 23:24 - Place aux tirs au but ! (1-1)
Après une faute de Frattesi sur Dzeko lui valant un carton jaune, Clément Turpin siffle le coup de sifflet final. Ça va se jouer aux tirs au but pour départager l'Italie et la Bosnie-Herzégovine !
31/03/26 - 23:04 - Une course au Mondial toujours indécise ! (1-1)
Il reste quinze minutes aux deux nations pour se décider, sinon ce sera la séance de tirs au but !
31/03/26 - 22:55 - Deux pays qualifiés
Alors que des prolongations se disputent actuellement entre l'Italie et la Bosnie-Herzégovine ainsi qu'entre la République Tchèque et le Danemark, la Suède et la Turquie ont décroché leur billet pour la Coupe du monde 2026 en s'imposant respectivement face à la Pologne (3-2) et au Kosovo (1-0).
31/03/26 - 22:43 - Place aux prolongations ! (1-1, 90e)
En infériorité numérique pendant plus de 45 minutes, l'Italie est poussée en prolongations par la Bosnie-Herzégovine qui a égalisé grâce à Tabakovic !
31/03/26 - 21:36 - L'Italie prend une option à la pause ! (0-1)
Clément Turpin siffle la mi-temps à Zenica ! L'Italie mène 1-0 grâce à un but de Moïse Kean, profitant d'une bourde de Vasilj mais devra évoluer en infériorité numérique pour la deuxième mi-temps après un carton rouge de Bastoni.
31/03/26 - 20:46 - C'est parti à Zenica ! (0-0, 1e)
Edin Dzeko lance Bosnie - Italie ! C'est parti pour 90 minutes... ou plus pour décrocher l'un des derniers billets pour le Mondial !
Heures, chaînes TV
Les barrages intercontinentaux seront diffusés sur beIN Sports. Les barrages européens, eux, seront à suivre en intégralité sur La Chaîne L'Equipe.
- Mardi 31 mars
- 20h45 : Bosnie-Herzégovine-Italie sur L’Equipe Live foot
- 20h45 : Suède-Pologne sur L’Equipe Live foot
- 20h45 : Kosovo-Turquie sur L’Equipe Live foot
- 20h45 : République tchèque-Danemark sur L’Equipe Live foot
- 20h45 : Multiplex sur La Chaîne L’Equipe
- Barrages intercontinentaux
- Jeudi 26 mars
- 23h00 : Bolivie-Suriname sur beIN SPORTS 2
- Vendredi 27 mars
- 4h00 : Nouvelle-Calédonie-Jamaïque sur beIN SPORTS 2
- Mardi 31 mars
- 23h00 : RD Congo-vainqueur du match Nouvelle-Calédonie-Jamaïque sur beIN SPORTS 2
- Mercredi 1er avril
- 5h00 : Irak-vainqueur du match Bolivie-Suriname sur beIN SPORTS 2