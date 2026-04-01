Barrages de la Coupe du monde 2026 : des derniers tickets surprises, l'adversaire de la France... Les résultats

Les derniers tickets pour la Coupe du monde ont été distribués et les surprises ont été très nombreuses ce mardi 31 mars.

Après des mois d'attente, les barrages de la Coupe du monde 2026 se sont terminés ce mardi 31 mars avec un enjeu capitale pour les pays, se qualifier pour le Mondial. Après une dernière soirée de "finale" dans ces barrages, l'Italie a chuté en Bosnie-Herzégovine. Battus aux tirs au but (1-1, 4-1 aux TAB), les Italiens manqueront une troisième Coupe du monde de suite après 2018 et 2022. Respectivement tombeurs du Kosovo, du Danemark et de la Pologne, la Turquie (1-0), la République Tchèque (2-2, 3-1 aux TAB) et la Suède (3-2) décrochent les autres billets européens pour rallier le Mondial qui se déroulera cet été à partir du 11 juin. La France attend de son côté le vainqueur des barrages intercontinentaux entre l'Irak et la Bolivie pour connaître l'identité de son adversaire pour le second match de poules du Mondial.

Les résultats des barrages européens

Découvrez tous les résultats des barrages européens pour la Coupe du monde avec une mise à jour à la fin des matchs en quelques minutes.

​​​​​​Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde

Le tournoi intercontinental se déroule en deux phases. Le vainqueur de la demi-finale A a rejoint la République démocratique du Congo, pour une rencontre dont le vainqueur gagnera son ticket pour le Mondial. Le gagnant de la demi-finale B rencontre de son côté l'Irak, et le vainqueur aura lui aussi son billet pour la Coupe du monde.