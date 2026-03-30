Barrages de la Coupe du monde 2026 : Italie - Bosnie en finale, la France attend son adversaire... Programme TV et résultats

L'Italie va disputer la finale des barrages européens ce mardi 31 mars alors que les Bleus attendent leur dernier adversaire pour la Coupe du monde.

Nous y sommes ! Après des mois d'attente, les barrages de la Coupe du monde 2026 vont se disputer cette semaine avec un enjeu capitale pour les pays, se qualifier pour le Mondial. C'est le cas de l'Italie, absente du Mondial 2018 et 2022 et qui espère retrouver la plus belle des compétitions plus de dix ans après. Six tickets seront distribués au total dans ces barrages européens et intercontinentaux. En Europe, il y a quatre "voies", selon le terme consacré par la FIFA. Deux demi-finales par voie, chaque vainqueur s'affronte pour une finale en un match, dont le vainqueur a le droit de participer au Mondial à partir du 11 juin. Cette semaine est particulièrement stressante pour l'Italie qui n'a plus participé à la Coupe du monde depuis 2014. La France attend de son côté le vainqueur des barrages intercontinentaux entre l'Irak et la Bolivie pour connaître l'identité de son adversaire pour le second match de poules du Mondial.

Les barrages européens pour la Coupe du monde

Voie 1 . Finale : Italie - Bosnie-Herzégovine.

. Finale : Italie - Bosnie-Herzégovine. Voie 2. Finale Suède - Pologne

Finale Suède - Pologne Voie 3 . Finale : Turquie - Kosovo

. Finale : Turquie - Kosovo Voie 4. Finale : Danemark - Tchéquie

Les résultats des barrages européens

Découvrez tous les résultats des barrages européens pour la Coupe du monde avec une mise à jour à la fin des matchs en quelques minutes.

​​​​​​Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde

Le tournoi intercontinental se déroule en deux phases. Le vainqueur de la demi-finale A a rejoint la République démocratique du Congo, pour une rencontre dont le vainqueur gagnera son ticket pour le Mondial. Le gagnant de la demi-finale B rencontre de son côté l'Irak, et le vainqueur aura lui aussi son billet pour la Coupe du monde.