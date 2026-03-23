Barrages de la Coupe du monde 2026 : l'Italie a peur, l'adversaire de la France... Heures, diffusion, le programme complet
Semaine décisive pour l'Italie qui espère se qualifier pour la Coupe du monde 2026.
Nous y sommes ! Après des mois d'attente, les barrages de la Coupe du monde 2026 vont se disputer cette semaine avec un enjeu capitale pour les pays, se qualifier pour le Mondial. C'est le cas de l'Italie, absente du Mondial 2018 et 2022 et qui espère retrouver la plus belle des compétitions plus de dix ans après. Six tickets seront distribués au total dans ces barrages européens et intercontinentaux.
En Europe, il y a quatre "voies", selon le terme consacré par la FIFA. Deux demi-finales par voie, chaque vainqueur s'affronte pour une finale en un match, dont le vainqueur a le droit de participer au Mondial à partir du 11 juin.
Les barrages européens pour la Coupe du monde
- Voie 1. Demi-finales : Italie - Irlande du Nord ; Pays de Galles - Bosnie-et-Herzégovine. Finale : Italie OU Irlande du Nord - Pays de Galles OU Bosnie-et-Herzégovine.
- Voie 2. Demi-finales : Ukraine - Suède ; Pologne - Albanie. Finale : Ukraine OU Suède - Pologne OU Albanie.
- Voie 3. Demi-finales : Turquie - Roumanie ; Slovaquie - Kosovo. Finale : Turquie OU Roumanie - Slovaquie OU Kosovo.
- Voie 4. Demi-finales : Danemark - Macédoine du Nord ; Tchéquie - République d'Irlande. Finale : Danemark OU Macédoine du Nord - Tchéquie OU République d'Irlande
Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde
Le tournoi intercontinental va de son côté se dérouler en deux phases. Le vainqueur de la demi-finale A rejoindra la République démocratique du Congo, pour une rencontre dont le vainqueur gagnera son ticket pour le Mondial. Le gagnant de la demi-finale B rencontrera l'Irak, et le vainqueur aura lui aussi son billet pour la Coupe du monde.
- Demi-finale A : Nouvelle-Calédonie (Océanie) - Jamaïque (Concacaf). Finale A : RD Congo (CAF) - Nouvelle-Calédonie OU Jamaïque.
- Demi-finale B : Bolivie (Conmebol) - Suriname (Concacaf). Finale B : Irak (AFC) - Bolivie OU Suriname
Heures, chaînes TV
Les barrages intercontinentaux seront diffusés sur beIN Sports. Les barrages européens, eux, seront à suivre en intégralité sur La Chaîne L'Equipe.
- La demi-finale Nouvelle-Calédonie - Jamaïque aura lieu le vendredi 27 mars à 4 h du matin à Guadalajara (Mexique).
- Bolivie - Suriname le jeudi 26 mars à 23 h, à Monterrey (Mexique).
- La finale entre le RD Congo et la Nouvelle-Calédonie OU la Jamaïque aura lieu le mardi 31 mars à 23 h à Guadalajara.
- La finale entre l'Irak et la Bolivie OU le Suriname se déroulera le mercredi 1er avril à 5 h du matin à Monterrey.
- Voie 1 Europe
- Irlande - Italie du Nord, le jeudi 26 mars à 20 h 45, à Bergame (Italie)
- Pays de Galles - Bosnie-et-Herzégovine le jeudi 26 mars à 20 h 45 à Cardiff
- Finale le mardi 31 mars à 20 h 45, lieu à déterminer.
- Voie 2 Europe
- Ukraine - Suède le jeudi 26 mars à 20 h 45, à Valence (Espagne)
- Pologne - Albanie le jeudi 26 mars, à 20 h 45 à Varsovie
- Finale le mardi 31 mars à 20 h 45, lieu à déterminer.
- Voie 3 Europe
- Turquie - Roumanie le jeudi 26 mars à 18 h, à Istanbul
- Slovaquie - Kosovo le jeudi 26 mars à Bratislava
- Finale le mardi 31 mars à 20 h 45, lieu à déterminer
- Voie 4 Europe
- Danemark - Macédoine du Nord le jeudi 26 mars à 20 h 45, à Copenhague
- Tchéquie - République d'Irlande, le jeudi 26 mars à 20 h 45, à Prague
- Finale le mardi 31 mars à 20 h 45, lieu à déterminer