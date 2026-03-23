Barrages de la Coupe du monde 2026 : l'Italie a peur, l'adversaire de la France... Heures, diffusion, le programme complet

Semaine décisive pour l'Italie qui espère se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Nous y sommes ! Après des mois d'attente, les barrages de la Coupe du monde 2026 vont se disputer cette semaine avec un enjeu capitale pour les pays, se qualifier pour le Mondial. C'est le cas de l'Italie, absente du Mondial 2018 et 2022 et qui espère retrouver la plus belle des compétitions plus de dix ans après. Six tickets seront distribués au total dans ces barrages européens et intercontinentaux.

En Europe, il y a quatre "voies", selon le terme consacré par la FIFA. Deux demi-finales par voie, chaque vainqueur s'affronte pour une finale en un match, dont le vainqueur a le droit de participer au Mondial à partir du 11 juin.

Les barrages européens pour la Coupe du monde

Voie 1 . Demi-finales : Italie - Irlande du Nord ; Pays de Galles - Bosnie-et-Herzégovine. Finale : Italie OU Irlande du Nord - Pays de Galles OU Bosnie-et-Herzégovine.

. Demi-finales : Italie - Irlande du Nord ; Pays de Galles - Bosnie-et-Herzégovine. Finale : Italie Irlande du Nord - Pays de Galles Bosnie-et-Herzégovine. Voie 2. Demi-finales : Ukraine - Suède ; Pologne - Albanie. Finale : Ukraine OU Suède - Pologne OU Albanie.

Demi-finales : Ukraine - Suède ; Pologne - Albanie. Finale : Ukraine Suède - Pologne Albanie. Voie 3 . Demi-finales : Turquie - Roumanie ; Slovaquie - Kosovo. Finale : Turquie OU Roumanie - Slovaquie OU Kosovo.

. Demi-finales : Turquie - Roumanie ; Slovaquie - Kosovo. Finale : Turquie Roumanie - Slovaquie Kosovo. Voie 4. Demi-finales : Danemark - Macédoine du Nord ; Tchéquie - République d'Irlande. Finale : Danemark OU Macédoine du Nord - Tchéquie OU République d'Irlande

Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde

Le tournoi intercontinental va de son côté se dérouler en deux phases. Le vainqueur de la demi-finale A rejoindra la République démocratique du Congo, pour une rencontre dont le vainqueur gagnera son ticket pour le Mondial. Le gagnant de la demi-finale B rencontrera l'Irak, et le vainqueur aura lui aussi son billet pour la Coupe du monde.

Demi-finale A : Nouvelle-Calédonie (Océanie) - Jamaïque (Concacaf). Finale A : RD Congo (CAF) - Nouvelle-Calédonie OU Jamaïque.

Jamaïque. Demi-finale B : Bolivie (Conmebol) - Suriname (Concacaf). Finale B : Irak (AFC) - Bolivie OU Suriname

Heures, chaînes TV

Les barrages intercontinentaux seront diffusés sur beIN Sports. Les barrages européens, eux, seront à suivre en intégralité sur La Chaîne L'Equipe.